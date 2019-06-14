حفلة لفرقة «برانويد آيز» في مركز درب 1718

تحرير:كريم محجوب ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

صورة أرشيفية لـ درب 1718

تحيي فرقة "برانويد آيز"، مساء اليوم، حفلًا موسيقيًا، ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، الذي ينظمه مركز درب 1718 للثقافة والفنون في منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وهو سلسلة حفلات شهرية تقام على سطح المركز. وتخصصت الفرقة في تقديم نوع غير مألوف من الموسيقي وهي "البروجريسيف روك"، وكان لها عدة حفلات ناجحة لمحبي الموسيقى الغربية خلال الفترة الماضية. ويضم "برانويد آيز" كلًا من "وسام سلطان عازف جيتار، رامي نبيل عازف جيتار، يوسف حسن، عازف بيز جيتار، ميشيل خاطر، عازف درامز، عبد الله ناصر، كيبورد ومؤثرات صوتية".

يذكر أن مركز درب 1718 للثقافة والفنون المعاصرة، الموجود بمنطقة الفسطاط، تأسس في عام 2008، ويستقبل داخل أروقته الواسعة، المتمثلة في مساحات داخلية، وأخرى خارج المبني، وحدائق، بجانب سطح المبنى الذي تقام عليه العديد من الحفلات، العروض الفنية المختلفة، والأحداث الثقافية المتنوعة. كما يقدم المركز ورش عمل