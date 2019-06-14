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«ضرائب جديدة ومنع الاختلاط».. الحكومة تنفي 13 شائعة

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: "بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا" وحرمان أهالى سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها على أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها.
للتفاصيل يمكنكم الإطلاع على:بـ6 شروط.. الأوقاف ترد على شائعة بناء مساجد بدون ترخيصالحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنينتصفية شركات قطاع الأعمال لصالح أجانب.. الحكومة تردالحكومة: لا صحة لقطع الإنترنت عن مكاتب التموينهل أغلقت الدولة 20 ألف مسجد جديد؟.. الأوقاف تردأقصاها 5550 جنيها.. تفاصيل
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

بـ6 شروط.. الأوقاف ترد على شائعة بناء مساجد بدون ترخيص

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بسماح وزارة الأوقاف ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، مُوضحةً أن الوزارة تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة بين الرأي العام.
وزارة-المالية

الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
رئاسة-مجلس-الوزراء

تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح أجانب.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية، وواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماما، مؤكدة أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرة إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدا من القطاعات الاقتصادية الهامة التى لا يمكن التخلى عنها.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

الحكومة: لا صحة لقطع الإنترنت عن مكاتب التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات. وتواصل المركز مع وزارة التموين، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.
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خطبة الجمعة للصم والبكم (6)

مترجمة إلى 17 لغة.. تفاصيل خطبة آخر جمعة في رمضان

?أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة آخر جمعة في رمضان، والتي ستكون تحت عنوان "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله"، إذ تتناول الحديث عن شهر رمضان المبارك، شهر الصلة والمودة والتعاون على البر والتقوى، والتقرب إلى الله تعالى، بالطاعات المختلفة، كقراءة القرآن، والذكر، وقيام الليل، والصدقات، والصلح بين الناس، وبذل كل خير فيه مصلحة البلاد والعباد، مؤكدة أن شهر رمضان ميدان للتنافس في أعمال الخير والبر، حيث يتسابق فيه العباد بخالص الأعمال تقربًا إلى الله عز وجل، موضحة أن هذا كان حال النبي "صلى الله عليه وسلم" في رمضان.
فلوس

المالية: صرف رواتب يونيو بداية من 23 الشهر المقبل

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا جديدًا، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهرى يونيو، ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019. وأعلنت الوزارة أنه تيسيرًا على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو، ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو. وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات مايو 2019، يوم 3 يونيو المقبل، ومرتبات يونيو اعتبارًا من يوم 23 إلى 28 يونيو.
الاقتصاد-المصري

7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
أسعار-الفائدة (2)

بعد تثبيت الفائدة.. عائد أدوات الدين يواصل الصعود

واصلت أسعار العائد على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل في عطاء البنك المركزي الذى طرحه الأسبوع الجاري إلى مستوى 17.37%، في مقابل 17.17% خلال عطاء الأسبوع الماضي، فيما استمر تراجع معدل الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل بواقع 24 و14 نقطة أساس بالنسبة لطرح آجال 5 و10 سنوات، ليصل إلى مستوى 16.06%، في مقابل نحو 16.31% خلال عطاء الأسبوع الماضي، ويأتى ذلك بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.
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