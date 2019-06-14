«ضرائب جديدة ومنع الاختلاط».. الحكومة تنفي 13 شائعة

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: "بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا" وحرمان أهالى سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها على أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها.

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