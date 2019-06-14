«#BlueForSudan».. السوشيال ميديا تكتسي باللون الأزرق

مواقع التواصل الاجتماعي اكتست باللون الأزرق على مدى الأيام القليلة الماضية، تضامنا مع السودان وثورته.. فما السر وراء هذه الحملة؟ وماذا يعني اختيار هذا اللون؟

تحرير:أحمد سليمان ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

منذ أن قامت قوات الأمن السودانية، بفض الاعتصام في المنطقة المحيطة بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وسط العاصمة الخرطوم، في الثالث من يونيو الجاري، أقدم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان على حظر خدمة الإنترنت في البلاد. إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحول منصات التواصل الاجتماعي العالمية إلى اللون الأزرق، حيث أقدم العديد من المستخدمين على تغيير صور حساباتهم الشخصية إلى اللون الأزرق، وجاءت هذه الدعوات من قلب السودان رغم التضييق الإلكتروني على المستخدمين فيه، فما السر وراء هذه الحملة؟ ولماذا الأزرق؟

السودان يمر بفترة عصيبة قد تكون هي الأكثر تعقيدا في تاريخه، فبعد استقالة الرئيس السابق عمر البشير بعد ضغط شعبي، وتولي المجلس العسكري الانتقالي الحكم، بدأت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة لحكومة مدنية. إلا أن المفاوضات تعثرت بعد خلافات سياسية بين الطرفين، وتعقد الوضع بعد أن أقدم المجلس

السودان يمر بفترة عصيبة قد تكون هي الأكثر تعقيدا في تاريخه، فبعد استقالة الرئيس السابق عمر البشير بعد ضغط شعبي، وتولي المجلس العسكري الانتقالي الحكم، بدأت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

إلا أن المفاوضات تعثرت بعد خلافات سياسية بين الطرفين، وتعقد الوضع بعد أن أقدم المجلس العسكري على فض الاعتصام بالقوة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد من المحتجين، وعشرات المصابين وفقا للجنة أطباء السودان المركزية.

والآن بعد أن أنهى السودانيون اعتصاما لمدة ثلاثة أيام شل الحياة في السودان، وحول مدنها الرئيسية إلى مدن أشباح، اعتراضا على فض الاعتصام، نقلوا معركتهم إلى الفضاء الإلكتروني.

حيث اكتست مواقع التواصل الاجتماعي باللون الأزرق، وتبع ذلك انتشار هاشتاج "#BlueForSudan" أو "الأزرق من أجل السودان" الذي تصدر هذه المواقع.

ماذا يعني اللون الأزرق؟

انتشر هاشتاج "#BlueforSudan" عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، في الوقت الذي يقوم فيه المستخدمون بتغيير صور حساباتهم الشخصية إلى اللون الأزرق.

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يأتي اختيار اللون إحياء لذكرى وفاة الناشط محمد مطر، الذي كان الأزرق هو لونه المفضل، حيث أُصيب المهندس البالغ من العمر 26 عاما برصاصة قاتلة خلال فض الاعتصام.

العديد من الشهود أكدوا أن مطر أطلق عليه الرصاص في أثناء محاولته حماية امرأتين في أثناء تفريق الاعتصام، الذي قيل إنه كان على أيدي قوات الدعم السريع.

مطر الذي تخرج في جامعة برونيل في العاصمة البريطانية لندن، كان قد عاد إلى السودان للمشاركة في اعتصام القيادة العامة قبل أن يلقى حتفه على يد قوات الأمن.

شهد خضر، إحدى أصدقاء مطر قالت لصحيفة "إكسبريس" البريطانية إنه "بمجرد وفاته، قام أصدقاؤه وعائلته بتغيير صورة حساباتهم الشخصية إلى نفس صورة حسابه، وفي النهاية بدأ أشخاص آخرون في القيام بالمثل".

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وأضافت شهد: "الآن أصبح اللون الأزرق يمثل كل شهداء الشعب السوداني الذين سقطوا في هذه الثورة".

وذكر حساب على تويتر يحمل اسم دينان الأسد "هذا ليس مجرد لون أزرق، إنه لون مطر، كان يحب الألوان بشكل عام وكان هذا لونه المفضل".

ورغم الحظر الذي تتعرض له خدمات الإنترنت في السودان، اكتسب هذا الهاشتاج بعدا عالميا، حيث قام العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خارج السودان، بتغيير صور حساباتهم الشخصية إلى اللون الأزرق للتضامن مع السودانيين.

ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في انتشار أخبار عن الأزمة التي يمر بها السودان، وتسليط الضوء على الثورة السودانية.

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حيث قال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد غيرت صورة حسابي الشخصي إلى اللون الأزرق لإظهار التضامن وإحياء ذكرى هؤلاء الذين قتلوا في السودان".

وأضاف: "علمت عن هذا الأمر عندما رأيت هذا اللون في حساب أحد أصدقائي على إنستجرام، حينها بدأت أتابع الحسابات التي تنشر معلومات عن الوضع في السودان، ثم قرأت الأخبار عنها".

وحتى الآن، انضم العديد من المشاهير، مثل المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو، وعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل، إلى الحركة، بينما يستخدم آخرون، بما في ذلك المغنية الأمريكية ريهانا، وأريانا جراندي، حساباتهم للمساعدة في رفع الوعي حول الأحداث في السودان وتقديم المساعدات للضحايا.