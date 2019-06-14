نجم البريميرليج: قناة السويس فخر لجميع الأفارقة

تحرير:محمد مصباح ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

الفريق مهاب مميش مع منتخب نيجيريا

أعرب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، عن سعادته بزيارة الفريق النيجيري، مؤكدًا أنه من أقوى الفرق الإفريقية، متمنيًا للفريق تقديم مستوى قوي يليق بمستوى الكرة الإفريقية للخروج بالبطولة في أفضل صورة، وخصوصًا أنها تقام في مصر هذا العام، كما تحظى بالدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أشاد الفريق مميش، بمستوى التنظيم والترتيبات الجيدة الخاصة بتوفير أماكن التدريب المناسبة والإقامة المتميزة التي تعكس وجه مصر الحضاري.

من جانبه أعرب جيروت روهر، المدرب العام لمنتخب نيجيريا، عن سعادته لزيارة قناة السويس ومشاهدة حركة التجارة العالمية المارة في القناة، وهي تعد معجزة هندسية أنجزت في وقت قياسي مبهر. كما أثنى مدرب نيجيريا على حفاوة الاستقبال، موجها الشكر للفريق مهاب مميش، لاهتمامه باستقبال الفريق والترحيب بهم وتوفير جولة