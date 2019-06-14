رياضة

نجم البريميرليج: قناة السويس فخر لجميع الأفارقة

تحرير:محمد مصباح ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
الفريق مهاب مميش مع منتخب نيجيريا
الفريق مهاب مميش مع منتخب نيجيريا
أعرب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، عن سعادته بزيارة الفريق النيجيري، مؤكدًا أنه من أقوى الفرق الإفريقية، متمنيًا للفريق تقديم مستوى قوي يليق بمستوى الكرة الإفريقية للخروج بالبطولة في أفضل صورة، وخصوصًا أنها تقام في مصر هذا العام، كما تحظى بالدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أشاد الفريق مميش، بمستوى التنظيم والترتيبات الجيدة الخاصة بتوفير أماكن التدريب المناسبة والإقامة المتميزة التي تعكس وجه مصر الحضاري.
من جانبه أعرب جيروت روهر، المدرب العام لمنتخب نيجيريا، عن سعادته لزيارة قناة السويس ومشاهدة حركة التجارة العالمية المارة في القناة، وهي تعد معجزة هندسية أنجزت في وقت قياسي مبهر. كما أثنى مدرب نيجيريا على حفاوة الاستقبال، موجها الشكر للفريق مهاب مميش، لاهتمامه باستقبال الفريق والترحيب بهم وتوفير جولة
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علي-معلول-بعثة-الأهلى-تصل-الجزائر (4)

تعليق ناري من حاتم الطرابلسي على استبعاد معلول

أبدى حاتم الطرابلسي نجم الكرة التونسية السابق، دهشته من استبعاد مواطنه علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، وقرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
نيجيريا

قبل كأس الأمم.. منتخب نيجيريا يزور قناة السويس (صور)

لبى منتخب نيجيريا دعوة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لزيارة الهيئة اليوم الجمعة، في جولة بحرية بصحبة المتطوعين في مجموعة الإسماعيلية، ويقيم منتخب نيجيريا معسكرا مغلقا في مدينة الإسماعيلية يستمر حتى موعد انتقاله للإسكندرية لخوض مباريات المجموعة الثانية، ووافقت بعثة النسور على تلبية الدعوة حيث رافقهم محمد شيحة مدير المجموعة السادسة في البطولة، وعبرت بعثة نيجيريا عن سعادتها البالغة بزيارة قناة السويس وما شاهدوه من حجم إنجاز في هذه المنطقة.
صلاح-وماني‎

فابينيو: ماني استثنائي ودائمًا يصنع الفارق

بعد الظروف الصعبة التي تغلب عليها خلال الموسم المنصرم، أعرب البرازيلي فابينيو، نجم ليفربول، عن رضاه عن موسمه الأول مع الريدز، وقال فابينيو للموقع الرسمي لناديه: "موسمي الأول كان جيدًا. كنت أعلم أنني سأحتاج إلى بعض الوقت لتعلم بعض الأشياء والتكيف مع الوضع الجديد، وأعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد. لم يستمر الأمر طويلا، وأتذكر أنني لم أشارك أساسيا منذ البداية، وعلى الرغم من محاولة إقناعي لنفسي بأنني أحتاج للعمل بجد أكثر وأن أتحلى بالصبر، فلم يكن سهلا عليّ تقبل واقع عدم مشاركتي مع الفريق، ولكن هذا أصبح من الماضي الآن، وبعد ذلك أصبحت عنصرًا أساسيا".
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نيجيريا

أجاي يغيب عن قائمة نيجيريا المشاركة بأمم إفريقيا

أعلن جيرنوت روهر مدرب المنتخب النيجيري، عن قائمة النسور الخضر التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو وحتى 19 يوليو، التي شهدت غياب مهاجم الأهلي جونيور أجاي في الوقت الذي تم فيه استدعاء نجم تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل للمرة الأولى منذ مشاركته في مونديال روسيا الصيف الماضي، وتوجد نيجيريا في المجموعة الثانية التي تحتضنها الإسكندرية إلى جانب كل من غينيا ومدغشقر وبوروندي، وتستهل مشوارها بمواجهة بوروندي يوم 22 يونيو.
الاهلي-وسموحة (9)

سموحة يعلن تضامنه مع بيان الأهلي الناري

أعلن نادي سموحة السكندري تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وذلك بعد أن أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، حسم موقف مواعيد المباريات المتبقية بالدوري يوم الإثنين المقبل، بعد أن تسلم تصورًا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حول شكل المسابقة.
محمود-الخطيب (2)

رئيس الزمالك: الخطيب فاشل.. وملتزم بجدول الدوري

جدد رئيس نادي الزمالك، هجومه على محمود الخطيب رئيس الأهلي بعد البيان الصادر عن القلعة الحمراء الذي هدد بانسحاب الفريق من بطولة الدوري الممتاز، حال تأجيل أي مباراة للفريق بالدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "الخطيب فاشل إداريًا، ويستخدم ورقة الجمهور للتأثير على الرأي العام وهذه اللعبة انتهت تمامًا وجماهير الأهلي لم تعد تطيقه بعيدًا عن الكتائب الإلكترونية التي يديرها بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
منتخب-نيجيريا-للشباب

كأس العالم للشباب.. نيجيريا تكتسح قطر وفوز نيوزيلندا

اكتسح المنتخب النيجيري نظيره القطري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد النسور الخضراء، أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب القطري في تحقيق أي نقطة، في انتظار مباراة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي ستقام على ملعب مييسكي بيلسكو بيالا، في وقت لاحق من اليوم.
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