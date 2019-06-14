شركات أمريكية تطالب ترامب بإنهاء حرب الصين التجارية

الشركات الأمريكية الكبرى تمارس ضغطًا على دونالد ترامب من أجل إنهاء الصراع التجاري مع الصين، خاصة أنها تتكبد خسائر فادحة بسبب سياسات الرئيس الأمريكي

تحرير:محمود نبيل ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

الصين وأمريكا

لا شك أن الأزمات التي صنعتها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العلاقات بين الجانبين، لم تكن أحادية التأثير، بل لا يزال الطرفان يدفعان تكاليف العداء التجاري، الذي تسبب في إنهاء مشروعات مشتركة بين كبرى الشركات في البلدين. وعلى الرغم من كون التأثيرات المباشرة للحرب التجارية بين البلدين كانت ضد الصين وشركاتها العاملة في العديد من القطاعات الاقتصادية، فإن مبادرة إنهاء تلك الأزمة كانت بطلب من مئات الشركات في الولايات المتحدة، بما أظهر تأثرها الواضح بتلك الحرب.

وعلى مدى العام الماضي، كان هناك إلحاح من جانب الشركات الأمريكية لإنهاء الأزمة مع نظيراتها الصينية، وهو ما دفعها لتوجيه طلب رسمي إلى الرئيس الأمريكي لوقف الحرب التجارية وإعادة التعاون بين الشركات من الجانبين مجددًا. الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا وحسب ما جاء