6 قضايا فساد مالي و11 واقعة مصنفات سمعية وبصرية

تحرير:محمد الأشموني ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

أموال

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 6 قضايا فساد مالي، وذلك عقب قيامها بعمل حملة مكبرة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، وكذا لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإداري، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي، في الوقت الذي قامت فيه الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط 11 قضية مصنفات سمعية وبصرية، وملكية فكرية، وبث فضائيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حدة.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 15 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل) و1127 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 973 قضية تموينية متنوعة مقابل 11085 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة،

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 15 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل) و1127 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 973 قضية تموينية متنوعة مقابل 11085 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، في الوقت الذي أسفرت فيه جهود شرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 361 قضية.



تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 124 قضية متنوعة، و6 قضايا أموال عامة، بالإضافة إلى 11 قضية (مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



