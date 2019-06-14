جريمة

6 قضايا فساد مالي و11 واقعة مصنفات سمعية وبصرية

تحرير:محمد الأشموني ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
أموال
أموال
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 6 قضايا فساد مالي، وذلك عقب قيامها بعمل حملة مكبرة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، وكذا لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإداري، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي، في الوقت الذي قامت فيه الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط 11 قضية مصنفات سمعية وبصرية، وملكية فكرية، وبث فضائيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حدة.
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 15 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل) و1127 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 973 قضية تموينية متنوعة مقابل 11085 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة،
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كلابش

حلم الطفولة انتهى بكلبش.. قصة سقوط ضابط مرور مزيف

"كرة خطيرة لأيمن أشرف كادت تسفر عن هدف الفراعنة الأول" بقدر من الحماسة وصف المعلق الرياضي حاتم بطيشة فرصة هدف أضاعها ظهير أيسر المنتخب الوطني والنادي الأهلي أمام المرمى التنزاني خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس واحتضنتها عروس البحر الأبيض المتوسط "الإسكندرية" على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب في إطار استعدادات منتخب الساجدين لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
المتهم-بالتزوير

عامل القاهرة تخصص في تزوير المستندات الحكومية

تخصص عامل في تزوير المستندات الحكومية بالقاهرة، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية معينة، لتحقيق أرباح غير مشروعة حتى تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من القبض عليه، وبحوزته مطبوعات مقلدة منسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه، وعثر بحوزته على 71 بصمة أختام شعار الجمهورية "مقلدة" منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، و12 بصمة أكلاشيه منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، وكمية من المستندات والمحررات الرسمية خالية البيانات منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، وممهورة بشعار الجمهورية "مقلدة".
حملة-أمنية-في-العبور (2)

ضبط 168 مطلوبا أمنيا و200 طلقة روسية في العمرانية

أعدت قوات الأمن بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، والمسجلين الخطرين المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا، واستهدفت الحملة منطقة العمرانية، خاصة المنطقة الشعبية بنطاق شارع الصدر، ونجحت قوات الحملة فى ضبط العشرات من المطلوبين أمنيا، و122 متهمًا مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم، بينما تم القبض على 24 مسجلا خطرا للاشتباه، وفحص المحاضر التى ما زال الفاعل فيها مجهولا، لمضاهاة أوصاف الجناة بالمتهمين المقبوض عليهم، وعرضهم على الضحايا فى طوابير عرض لبيان إمكان التعرف على أحدهم من قبَل ضحايا حوادث السرقة بالإكراه.
ضبط-مخدرات

إحباط تهريب 2 طن حشيش و 8 ملايين قرص كبتاجون مخدر

وجهت وزارة الداخلية ثاني ضرباتها الأمنية ضد مهربي المخدرات إلى مصر، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9000 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون.
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فاروق-الفيشاوي

نيابة التهرب الضريبي تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

أصدرت نيابة التهرب من الضرائب، اليوم الخميس، أمرًا بسرعة ضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي؛ للتحقيق معه بتهمة التهرب الضريبي من سداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض، وصدر أمر الضبط جراء استدعاء الفنان أكثر من مرة للمثول أمام النيابة للتحقيق معه، إلا أنه تخلف عن الاستجابة لاستدعاء النيابة، ولم يمثل للتحقيق، فأصدرت النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره لإلزامه بالحضور، لمساءلته فى التحصل عن أجر يقارب 3 ملايين و880 ألف جنيه نظير أعمال فنية مذاعة، دون سداد الضرائب المستحقة عنها.
محكمة

الحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه لنجل صفوت الشريف

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، الأربعاء، بمعاقبة أشرف صفوت الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات، نجل رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، بالحبس لمدة سنة، وإلزامه بسداد مبلغ 500 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف عقوبة الحبس مؤقتًا لحين الاستئناف على الحكم، وذلك لاتهامه بالتهرب من سداد ضريبة المبيعات عن شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات، وبعد الحكم أبدى دفاع «أشرف» استعداده للتصالح والسداد.
استبدلي-أدوية-التخسيس-بمشروب-سحري-حارق-للدهون

مداهمة 5 مراكز طبية تبيع الوهم للمواطنين بعابدين

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، في ضبط 5 مراكز طبية غير مرخصة، تمارس أنشطة النصب والاحتيال على المواطنين، بمنطقتى السيدة زينب وعابدين، في إطار مواجهة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وظهور عدد من المراكز الطبية غير المرخصة وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا، بزعم علاج المواطنين من أمراض السمنة والنحافة، وسوء التغذية العلاجية، وكذلك صعوبات التعلم وتأخر النطق والكلام بخلاف التجميل وتنسيق القوام.
دفتر-شيكات (1)

إحالة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات

أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي" إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يونيو المقبل أمام الدائرة 17 شمال الجيزة لنظر أولى جلسات القضية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأنها استولت على مبلغ 874 ألفا و522 جنيها مستغلة موقعها الوظيفي.
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