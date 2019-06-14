السعودية تفرج عن المساجين 24 ساعة كل شهر للخلوة الشرعية

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

السعودية

قرار جديد اتخذته السلطات في المملكة العربية السعودية، يسمح للمسجون بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر، من أجل قضاء الخلوة الشرعية من زوجته في منزلهما، وتحدث اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون بالمملكة، عن تفاصيل القرار، موضحا أنه تم استحداث بند جديد للخلوة الشرعية في لائحة السجون، مشيرا في تصريحات لجريدة "اليوم" السعودية، أنه بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 أشهر، لتصبح مدة خروجهم 72 ساعة، لافتا إلى أن هذه العملية تتم وفق ضوابط معينة.

وبين مدير عام السجون، الضوابط والحالات التي يستفيد فيها السجين، من القرار الجديد، مؤكدا أنه يراعى في تطبيق البند طبيعة القضية ومدى إدانة كل موقوف.وقال الأسمري: "لو كانت قضيته جنائية خطيرة، وهي نسبة قليلة جدا من قضايا الموقوفين، فلدينا بيوت عائلية على مستوى راق جدا، تقارب مستوى الفنادق، يتم فيها الخلوة