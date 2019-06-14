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السعودية تفرج عن المساجين 24 ساعة كل شهر للخلوة الشرعية

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
السعودية
السعودية
قرار جديد اتخذته السلطات في المملكة العربية السعودية، يسمح للمسجون بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر، من أجل قضاء الخلوة الشرعية من زوجته في منزلهما، وتحدث اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون بالمملكة، عن تفاصيل القرار، موضحا أنه تم استحداث بند جديد للخلوة الشرعية في لائحة السجون، مشيرا في تصريحات لجريدة "اليوم" السعودية، أنه بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 أشهر، لتصبح مدة خروجهم 72 ساعة، لافتا إلى أن هذه العملية تتم وفق ضوابط معينة.
وبين مدير عام السجون، الضوابط والحالات التي يستفيد فيها السجين، من القرار الجديد، مؤكدا أنه يراعى في تطبيق البند طبيعة القضية ومدى إدانة كل موقوف.وقال الأسمري: "لو كانت قضيته جنائية خطيرة، وهي نسبة قليلة جدا من قضايا الموقوفين، فلدينا بيوت عائلية على مستوى راق جدا، تقارب مستوى الفنادق، يتم فيها الخلوة
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بلو فور سودان

«#BlueForSudan».. السوشيال ميديا تكتسي باللون الأزرق

منذ أن قامت قوات الأمن السودانية، بفض الاعتصام في المنطقة المحيطة بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وسط العاصمة الخرطوم، في الثالث من يونيو الجاري، أقدم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان على حظر خدمة الإنترنت في البلاد. إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحول منصات التواصل الاجتماعي العالمية إلى اللون الأزرق، حيث أقدم العديد من المستخدمين على تغيير صور حساباتهم الشخصية إلى اللون الأزرق، وجاءت هذه الدعوات من قلب السودان رغم التضييق الإلكتروني على المستخدمين فيه، فما السر وراء هذه الحملة؟ ولماذا الأزرق؟
شمس الدين كباشي

الكباشي: البرهان جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة

تفاصيل جديدة عن كواليس فض اعتصام القيادة في الخرطوم، كشف عنها المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي، مؤكدا أن المجلس العسكري "هو الذي أمر بفض الاعتصام" بعدما عقد اجتماعا مع القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على خطوات الفض، مشيرا إلى أن الخطة التي وضعتها القيادة لفض الاعتصام، شهدت "انحرافات"، كاشفا أن نتائج التحقيقات في أحداث فض الاعتصام ستظهر يوم السبت المقبل، مشددا على أن الفريق أول عبد الفتاج البرهان رئيس المجلس العسكري، جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة.
الكويت

نصيحة مهمة بخصوص الإجازة السنوية للعاملين بالكويت

أكدت أسيل المزيد، مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن من حق العامل الوافد الاحتفاظ بجواز سفره، كونه وثيقة شخصية، بالإضافة إلى حصوله على أجازة سنوية مدفوعة الأجر، مشيرة إلى أن الهيئة توسعت في التوعية بحقوق وواجبات العمالة الوافدة؛ حيث عملت على طباعة مطويات (بروشورات) خاصة بهذه الحقوق والواجبات بسبع لغات خاصة بالدول الموردة للعمالة، تتضمن أبرز الخطوات الذي على العامل أن يتزود بمعرفتها قبل قدومه للعمل في الكويت، والتي بإمكانه الحصول عليها من السفارة الكويتية في بلاده أو من سفارة بلاده بالكويت.
مطار ابها

السعودية تحبط محاولة جديدة لضرب مطار أبها بـ5 طائرات

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الملكية السعودية، تمكنت، صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وبحسب قناة «العربية»، أوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
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أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (1)

قطر تتلقى دعوة من السعودية لحضور قمتين في مكة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اليوم الأحد دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية لحضور قمتين في مدينة مكة المكرمة في 30 مايو، بحسب "رويترز". وكان الملك سلمان اقترح عقد قمتين في مكة لمناقشة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة وتلك التي استهدفت أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات. تأتي القمتان للتشاور مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
اسقاط-طائرة-استطلاع

إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون على مطار الملك عبد الله

أعلنت قيادة التحالف العربي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان، أقصى جنوب غربي المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة السابعة و14 دقيقة من، صباح اليوم الأحد، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار الملك عبد الله بجازان.
بصل

رسميا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصري

أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع الحظر السعودي عن البصل المصري، وذلك بعد مفاوضات متميزة قام بها الحجر الزراعي المصري مع نظيره السعودي. جاء ذلك بعد الزيارة الأخيرة التى أجراها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، على رأس وفد رسمي، لحل هذه الأزمة. وجاءت نتيجة الزيارة بثمارها في القرار الذي أصدره وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي برفع الحظر عن صادرات مصر من البصل، كما جاء القرار السعودي في إطار العلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين.
دونالد ترامب

ترامب يتخذ قرارًا لـ«مرة واحدة» من أجل السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران، بحسب "رويترز". وأضاف بومبيو في بيان، الجمعة،”تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها“، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء ”لمرة واحدة“.
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