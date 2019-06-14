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«نتفليكس» ترد على وقف عرض مسلسلها في الأردن

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
نتفليكس
نتفليكس
أصدرت الشبكة الأمريكية "نتفليكس"، بيانًا ردت فيه على قرار النائب العام في عمان، وقف عرض "جن"، وهو أول مسلسل عربي تنتجه الشركة. وجاء في البيان المنشور عبر حساب الشبكة على تويتر: "تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِن، ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل، موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية، ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة".
يذكر أن حالة من الغضب انتابت الجمهور الأردني بعد عرض أول حلقة من المسلسل "جن"، حيث انتقدوا احتواءه ألفاظا ومشاهد خارجة. وأشارت صحف أردنية إلى أن المدعي العام في العاصمة الأردنية عمان، خاطب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل. اقرأ أيضًا..
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أحمد السقا وزوجته يحتفلان بتخرج نجلهما «ياسين» (صور)

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الأردن توقف عرض مسلسل «جن»: به مشاهد خارجة

حالة من الغضب انتابت الجمهور الأردني بعد عرض أول حلقة من مسلسل "جن"، الذي يعرض على شبكة «نتفليكس» كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة. الانتقادات جاءت بسبب ما قاله متابعون إن المسلسل يحتوي على ألفاظ ومشاهد خارجة، بحسب صحف أردنية، نقلت خبرًا اليوم يفيد مخاطبة المدعي العام في الأردن للهيئة الملكية للأفلام وهيئة المرئي والمسموع من أجل وقف بث المسلسل، إلا أنهما نفتا مسؤوليتهما، فطالب النائب العام لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل.
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صبا مبارك تتضامن مع لاجئي سوريا بـ«2000 خطوة»

شاركت الفنانة السورية صبا مبارك، صباح اليوم الثلاثاء، في تحدى الـ«2000 خطوة» تحت شعار "Step With Refugees" لدعم اللاجئين السوريين، حيث إنهم يقطعون مسافات كبيرة على أقدامهم في السفر بين بلدهم وبلدان اللجوء. ونشرت "صبا" مقطع فيديو عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بعد انتهائها من التحدي، وذكرت أنها تتحدى صديقتها الفنانة إنجي المقدم، وزميلها والفنان آسر ياسين، وكان من المفترض أن تتحدى فنانا ثالثا لكنها اختارت أن تتحدى متابعيها بدلًا منه، بأن يقوم كل منهم بتصوير فيديو، وأكثرهم حصدًا للإعجابات، ستقوم هي بنشره عبر حسابها.
عمرو سلامة

عمرو سلامة: الإعلان عن أبطال «ما وراء الطبيعة» قريبا

أبدى المخرج، عمرو سلامة، حماسة كبيرة لمسلسله الجديد، "ما وراء الطبيعة"، والذي من المقرر أن يتم بثه عبر شبكة "نتفليكس" العالمية. العمل مبني على السلسلة الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي كان سلامة يقرؤها منذ طفولته، وهي من أحب الأعمال الروائية إلى قلبه -بحسب تصريحاته لفضائية "الغد" اليوم الخميس- موضحًا أنه حلم بتحويلها إلى عمل منذ أن بدأ مسيرته في الإخراج، وأشار إلى أنه حصل على حقوق استغلالها منذ 13 سنة مع المنتج والمؤلف محمد حفظي. تدور أحداث المسلسل حول مغامرات طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل في عوالم ما وراء الطبيعة.
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من سيلعب دور رفعت إسماعيل؟ هؤلاء يرشحهم الجمهور

منذ إعلان شبكة نتفليكس تقديمها مسلسل رعب مصري لأول مرة بعنوان Paranormal بالتعاون مع المنتج محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة والمؤلفة دينا ماهر، والجمهور يترقب حصيلة إبداع العقول المصرية عندما تعالج واحدة من أشهر سلاسل روايات الرعب المصرية وأكثرها شعبية، ألا وهي سلسلة ما وراء الطبيعة للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق. أشعل إعلان نتفليكس الجديد حماسة الجمهور، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في توقع أبطال المسلسل، واقتراح أسماء ممثلين يرون أنهم الأنسب لأداء شخصية البطل رفعت إسماعيل.
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