«نتفليكس» ترد على وقف عرض مسلسلها في الأردن

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

نتفليكس

أصدرت الشبكة الأمريكية "نتفليكس"، بيانًا ردت فيه على قرار النائب العام في عمان، وقف عرض "جن"، وهو أول مسلسل عربي تنتجه الشركة. وجاء في البيان المنشور عبر حساب الشبكة على تويتر: "تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِن، ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل، موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية، ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة".

يذكر أن حالة من الغضب انتابت الجمهور الأردني بعد عرض أول حلقة من المسلسل "جن"، حيث انتقدوا احتواءه ألفاظا ومشاهد خارجة. وأشارت صحف أردنية إلى أن المدعي العام في العاصمة الأردنية عمان، خاطب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل. اقرأ أيضًا..