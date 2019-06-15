الساونا مرهقة كالتمارين.. تزيد ضربات القلب

الساونا يمكن أن تكون مرهقة مثل ممارسة التمرين، حيث وجدت دراسة حديثة أن قضاء 25 دقيقة في الساونا يرفع معدل ضربات القلب للشخص وضغط الدم بنفس القدر

تحرير:فيروز ياسر ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الساونا

الساونا من الممارسات التي لها فائدة كبيرة، حيث تجلس في غرفة صغيرة درجة حرارتها عالية ويكسوها البخار، فيبدأ جسمك في التعرق وتبدأ تشعر بالاسترخاء لفترة زمنية معينة، وفي بعض الأحيان قد تشعر كما لو أنك تبذل مجهودا كبيرا وأنت جالس داخلها، حيث تشير الأبحاث إلى أن الساونا يمكن أن تكون مرهقة مثل ممارسة التمرين، كما وجدت دراسة أن قضاء 25 دقيقة في الساونا يرفع معدل ضربات القلب للشخص وضغط الدم بنفس القدر إذا كنت تتمرن على جهاز التجديف، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

وأضاف الباحثون أن حمامات البخار لن تساعد الناس على إنقاص الوزن لأنه لا يوجد نشاط عضلي حقيقي، حيث أجرى البحث جامعة مارتن لوثر بقيادة الدكتور ساشا كيتلهوت، وكتب العلماء في دورية «العلاجات التكميلية في الطب» أن الكثير من الناس يفترضون أن الساونا تتسبب في هبوط ضغط الدم. وقال الدكتور كيتلهوت: