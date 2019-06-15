الساونا مرهقة كالتمارين.. تزيد ضربات القلب

الساونا يمكن أن تكون مرهقة مثل ممارسة التمرين، حيث وجدت دراسة حديثة أن قضاء 25 دقيقة في الساونا يرفع معدل ضربات القلب للشخص وضغط الدم بنفس القدر
الساونا من الممارسات التي لها فائدة كبيرة، حيث تجلس في غرفة صغيرة درجة حرارتها عالية ويكسوها البخار، فيبدأ جسمك في التعرق وتبدأ تشعر بالاسترخاء لفترة زمنية معينة، وفي بعض الأحيان قد تشعر كما لو أنك تبذل مجهودا كبيرا وأنت جالس داخلها، حيث تشير الأبحاث إلى أن الساونا يمكن أن تكون مرهقة مثل ممارسة التمرين، كما وجدت دراسة أن قضاء 25 دقيقة في الساونا يرفع معدل ضربات القلب للشخص وضغط الدم بنفس القدر إذا كنت تتمرن على جهاز التجديف، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وأضاف الباحثون أن حمامات البخار لن تساعد الناس على إنقاص الوزن لأنه لا يوجد نشاط عضلي حقيقي، حيث أجرى البحث جامعة مارتن لوثر بقيادة الدكتور ساشا كيتلهوت، وكتب العلماء في دورية «العلاجات التكميلية في الطب» أن الكثير من الناس يفترضون أن الساونا تتسبب في هبوط ضغط الدم.
وقال الدكتور كيتلهوت:
وأضاف الباحثون أن حمامات البخار لن تساعد الناس على إنقاص الوزن لأنه لا يوجد نشاط عضلي حقيقي، حيث أجرى البحث جامعة مارتن لوثر بقيادة الدكتور ساشا كيتلهوت، وكتب العلماء في دورية «العلاجات التكميلية في الطب» أن الكثير من الناس يفترضون أن الساونا تتسبب في هبوط ضغط الدم.
وقال الدكتور كيتلهوت: «كان يعتقد أن الحرارة تمدد الأوعية الدموية وهذا يقلل من ضغط الدم»، كما ينصح الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو أمراض القلب بتجنب حمامات البخار خوفًا من أن يؤدي المزيد من الانخفاض في الضغط إلى إغمائهم.. اقرأ أيضا: جلسات السونا اليومية يمكن أن تقلل خطر الإصابة بالزهايمر.
وأوضح أنه تم وضع العديد من الافتراضات السابقة حول الآثار الحادة لاستخدام الساونا لكن لم يتم إجراء سوى القليل من الأبحاث، ولإثبات أضرار الساونا تم قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لـ19 متطوعًا يتمتعون بالصحة في أثناء استمتاعهم بجلسة ساونا مدتها 25 دقيقة، وكشفت النتائج عن ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل ملحوظ ومستمر في أثناء جلوسهم في الساونا، وبمجرد خروجهم منها انخفض كلا القياسين إلى مستويات أقل مما كانا عليه في البداية.
في الجزء الثاني من التجربة، أكمل المتطوعون فترة قصيرة على جهاز التجديف المنزلي مع قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لديهم.
وقال الدكتور كيتلهوت: «عند المقارنة، تساوى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى المشاركين خلال جلسة الساونا والتعرض لحمولة نحو 100 واط خلال اختبار التمرين».
كما أشار إلى أن الساونا إجهاد بدني، كما أن آثارها الإيجابية طويلة الأجل وتشبه الأنشطة الرياضية، وحتى من يعانون من انخفاض ضغط الدم يجب أن يكونوا قادرين على الاستمتاع بالساونا بين الحين والآخر، على أن يتحملوا تحمل الضغط البدني المعتدل دون إزعاج.
وفي نفس الوقت على الأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم الحذر، كما يشدد الباحثون أيضًا على أن تجربة التعرق في أثناء استخدام الساونا لن تساعد على إنقاص الوزن، نظرا لعدم وجود نشاط عضلي، ومن المهم شرب ما يكفي من الماء بعد الانتهاء من الساونا منعا للجفاف.
الاحتياطات والتوصيات
1- لا تقضي وقتا طويلا داخل الساونا، ويجب ألا تزيد الجلسة على 20 دقيقة، وإذا كانت المرة الأولى لك فلا تزد على 5-10 دقائق.
2- اشرب الكثير من الماء، وبعد الساونا تناول 2-4 أكواب من الماء.
3- تجنب الساونا تماما إذا كنت مريضا.
الفوائد الصحية للساونا
1- عادة ما تستخدم حمامات البخار لتعزيز الاسترخاء، عن طريق تنشيط الدورة الدموية.
2- تساعد في تقليل توتر المفاصل، مع تخفيف العضلات الملتهبة.
3- يمكن أن تخفف من الألم والتصلب والتعب الناجم عن التهاب المفاصل في أربعة أسابيع فقط.
ساونا الأشعة تحت الحمراء
أفضل ميزة لهذا النوع من الساونا أنها لا تعرضك لدرجات حرارة عالية، ما يجعلها مناسبة لبعض المرضى، ولها فوائد أخرى، منها تحسين مستوى ضغط الدم والحد من مشكلات القلب والحد من الإجهاد المزمن وتحسين مستويات السكر في الدم.
حتى الآن، لا يوجد أي دليل يشير إلى أن التعرق في أثناء جلسة الساونا يساعد على طرد السموم من الجسم.