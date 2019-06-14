عامل القاهرة تخصص في تزوير المستندات الحكومية

تحرير:محمد الأشموني ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

مستندات مزورة

تخصص عامل في تزوير المستندات الحكومية بالقاهرة، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية معينة، لتحقيق أرباح غير مشروعة حتى تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من القبض عليه، وبحوزته مطبوعات مقلدة منسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه، وعثر بحوزته على 71 بصمة أختام شعار الجمهورية "مقلدة" منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، و12 بصمة أكلاشيه منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، وكمية من المستندات والمحررات الرسمية خالية البيانات منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، وممهورة بشعار الجمهورية "مقلدة".

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف التربح وجني الأموال بسهولة، وبإحالته إلى النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات. في الوقت ذاته أمرت نيابة قسم إمبابة، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق