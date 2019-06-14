جريمة

عامل القاهرة تخصص في تزوير المستندات الحكومية

تحرير:محمد الأشموني ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
مستندات مزورة
مستندات مزورة
تخصص عامل في تزوير المستندات الحكومية بالقاهرة، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية معينة، لتحقيق أرباح غير مشروعة حتى تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من القبض عليه، وبحوزته مطبوعات مقلدة منسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه، وعثر بحوزته على 71 بصمة أختام شعار الجمهورية "مقلدة" منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، و12 بصمة أكلاشيه منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، وكمية من المستندات والمحررات الرسمية خالية البيانات منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، وممهورة بشعار الجمهورية "مقلدة".
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف التربح وجني الأموال بسهولة، وبإحالته إلى النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات. في الوقت ذاته أمرت نيابة قسم إمبابة، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق
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كلابش

حلم الطفولة انتهى بكلبش.. قصة سقوط ضابط مرور مزيف

"كرة خطيرة لأيمن أشرف كادت تسفر عن هدف الفراعنة الأول" بقدر من الحماسة وصف المعلق الرياضي حاتم بطيشة فرصة هدف أضاعها ظهير أيسر المنتخب الوطني والنادي الأهلي أمام المرمى التنزاني خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس واحتضنتها عروس البحر الأبيض المتوسط "الإسكندرية" على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب في إطار استعدادات منتخب الساجدين لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
شنطة-فلوس

6 قضايا فساد مالي و11 واقعة مصنفات سمعية وبصرية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 6 قضايا فساد مالي، وذلك عقب قيامها بعمل حملة مكبرة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، وكذا لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإداري، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي، في الوقت الذي قامت فيه الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط 11 قضية مصنفات سمعية وبصرية، وملكية فكرية، وبث فضائيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حدة.
حملة-أمنية-في-العبور (2)

ضبط 168 مطلوبا أمنيا و200 طلقة روسية في العمرانية

أعدت قوات الأمن بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، والمسجلين الخطرين المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا، واستهدفت الحملة منطقة العمرانية، خاصة المنطقة الشعبية بنطاق شارع الصدر، ونجحت قوات الحملة فى ضبط العشرات من المطلوبين أمنيا، و122 متهمًا مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم، بينما تم القبض على 24 مسجلا خطرا للاشتباه، وفحص المحاضر التى ما زال الفاعل فيها مجهولا، لمضاهاة أوصاف الجناة بالمتهمين المقبوض عليهم، وعرضهم على الضحايا فى طوابير عرض لبيان إمكان التعرف على أحدهم من قبَل ضحايا حوادث السرقة بالإكراه.
ضبط-مخدرات

إحباط تهريب 2 طن حشيش و 8 ملايين قرص كبتاجون مخدر

وجهت وزارة الداخلية ثاني ضرباتها الأمنية ضد مهربي المخدرات إلى مصر، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9000 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون.
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تزوير-مستندات (3)

الأموال العامة تداهم شركة سفريات وهمية بالقاهرة

تمكنت مباحث الأموال العامة، بالقاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل تخصص في النصب على المواطنين، عبر إنشاء شركة وهمية "دراسات تعليمية" بمنطقة مدينة نصر، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما اتخذ المتهم من من مقرها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى السفر بهدف استكمال دراستهم في دول أوروبية وأخرى ببعض الدول الإفريقية، وتبين أنه قام بالإعلان عن نشاطه عبر شبكة الإنترنت، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 75 إلى 100 ألف جنيه، عن كل طالب.
تزوير-مستندات (3)

حكاية جلسة وحلم مشبوه أنهيا أسطورة «الباشا» في الهرم

لم يكتف "الباشا" بسجل إجرامي حافل بالأعمال غير المشروعة التي يخالف بها القانون والتي وصلت نحو 19 قضية غالبيتها "نصب واحتيال"، عمد إلى تكوين تشكيل عصابي يمارس من خلاله هوايته المفضلة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ورغم كونه على قائمة العناصر الخطرة لدى رجال الشرطة فإنه لم يعبأ بذلك، استعان بعاطل له باع في أعمال النصب وسيدتين إحداهما هاربة من حكم بالحبس وأسسوا شركة وهمية لتوظيف العمالة في دولة الإمارات مقابل 4 آلاف جنيه من كل فرد ليسطر نهايته في قبضة الشرطة.
محكمة

السجن والعزل لموظف بمحكمة الإسكندرية لتزويره حكم

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 15 عامًا، للمدعو "إ. ع. ف." موظف بمحكمة الإسكندرية، بالإضافة إلى معاقبته بالعزل من الوظيفة، لتزويره في المحررات الرسمية.. وتعود الواقعة في القضية رقم 16902 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنشية، والمقيدة كلي برقم 2860 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة بالقبض على موظف بمحكمة الإسكندرية بدائرة قسم المنشية.
دفتر-شيكات (1)

إحالة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات

أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي" إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يونيو المقبل أمام الدائرة 17 شمال الجيزة لنظر أولى جلسات القضية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأنها استولت على مبلغ 874 ألفا و522 جنيها مستغلة موقعها الوظيفي.
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