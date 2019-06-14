اختيار إلهام شاهين سفيرة «سيدة الأرض»

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

إلهام شاهين

كرمت مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية، الفنانة إلهام شاهين، اليوم الجمعة، إذ نشرت الفنانة صورًا من التكريم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "تكريمي اليوم من مؤسسة سيدة الأرض.. شعب فلسطين بشكركم من قلبي على منحي لقب سفيرة سيدة الأرض.. عاشت فلسطين». وتفاعل الجمهور معها، وحرص على مشاركتها فى فرحتها، إذ هنؤوها في التعليقات على المنشور باللقب الذي حصلت عليه، وكان من المفترض أن يتم تكريم الفنانة فى مقر المؤسسة بفلسطين، لكن تم نقله إلى القاهرة لظروف أمنية.

كان آخر عمل درامي تشارك فيه إلهام شاهين هو الجزء السادس من "ليالي الحلمية"، وعرض في رمضان 2016، وشهدت أحداث الجزء إصابة زهرة (إلهام شاهين) بصدمة عصبية بعد وفاة علي البدري، ويفاجأ الجميع بظهور (لي لي) وهي ابنة سليم البدري التي كانت تقيم في فرنسا وقررت العودة إلى مصر. كما يتطرق العمل لما حدث في مصر عقب