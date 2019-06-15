هذه السيارات لن يكلفك امتلاكُها الكثير

توفر هذه المجموعة من السيارات خيارات مثالية للراغبين في شراء موديلات لا تكلفهم كثيرًا على مستوى الصيانة والتشغيل الدوري عند امتلاكها في عدد كبير من الأسواق العالمية
يبحث الجمهور دوما عن السيارات التي لا تكلفه الكثير من الناحية المادية عند امتلاكها، خاصة أن المعدل السنوي لتكاليف امتلاك سيارة في الأسواق العالمية يصل إلى 8.5 ألف دولار خلال العام الواحد، وهو الأمر الذي يدفع الجمهور للبحث عن سيارات ذات تكاليف معقولة.
وعلى الرغم من التطور الفني والتقني الواضح في صناعة السيارات، تظل تكاليف الامتلاك المتمثلة في الصيانة والتشغيل الدوري، هي أكثر الأمور التي يجب مراعاتها عند تصنيع موديلات جديدة في الأسواق العالمية، لا سيما أن الجمهور يبحث عن السيارات ذات التكاليف الرخيصة.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع بزنس إنسايدر مجموعة من السيارات التي يمكن اعتبارها ذات تكاليف امتلاك سنوية معقولة في الأسواق العالمية المختلفة.
كيا سول
على الرغم من التطوير المستمر من قبل الشركة الكورية العملاقة في سيارتها كيا سول، فإنها لم تنس أن تراعي تكاليف الامتلاك، والتي جعلت السيارة من بين الموديلات
وفي هذا السياق، يستعرض موقع بزنس إنسايدر مجموعة من السيارات التي يمكن اعتبارها ذات تكاليف امتلاك سنوية معقولة في الأسواق العالمية المختلفة.
كيا سول
على الرغم من التطوير المستمر من قبل الشركة الكورية العملاقة في سيارتها كيا سول، فإنها لم تنس أن تراعي تكاليف الامتلاك، والتي جعلت السيارة من بين الموديلات التي توفر خيارات ملائمة للعديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق العالمية، بما يعني زيادة القاعدة الشعبية في السنوات الأخيرة للراغبين في شراء السيارة الكورية ذات الإمكانيات الفنية المتطورة في السنوات القليلة الماضية.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
هوندا أكورد
دائمًا ما توصف بكونها واحدة من السيارات الأكثر اعتمادية في الأسواق العالمية، إلا أن العامل الأبرز في كونها من بين الموديلات المطلوبة بشكل واضح في العديد من البلدان، رغم المنافسة الضخمة بتلك الأسواق، هو تكاليف الامتلاك السنوية المعقولة، والتي أيضًا تمكنها من البقاء في دائرة الضوء بين السيارات المنافسة، وذلك على الرغم من التطور الفني الكبير الذي تتمتع به الموديلات الأخرى.
أفضل سيارات «فيراري» على مر التاريخ
فورد فييستا
تمتلك السيارة الأمريكية سجل تطوير طويل، حيث راعت شركة فورد العديد من الإمكانيات الفنية التي سمحت لها بأن تكون من بين أعظم السيارات على مر التاريخ، وبالأخص فيما يتعلق بالشكل الخارجي والتصميم.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
وعلى مستوى تكاليف الصيانة والتشغيل الدوري في العام الواحد لفورد فييستا، تظل السيارة الأمريكية من بين الخيارات المثالية للراغبين في شراء موديلات تتمتع بتكاليف معقولة قياسًا بالسيارات المنافسة التي تنتمي لنفس الطراز.
نيسان ليف
على الرغم من كون السيارات الكهربائية تحتاج إلى أموال أكثر للحفاظ على كفاءتها وقدراتها الفنية بشكل مستمر في الأسواق العالمية، باتت الآن نيسان ليف واحدة من أهم الموديلات التي توفر هذا الخيار الرائع للجمهور بشكل رئيسي.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
اختيار العديد من الأسواق العالمية -وبالأخص الأوروبية- لسيارة نيسان ليف لتكون الموديل الكهربائي الأول من حيث الانتشار، اعتمد بشكل رئيسي على مراعاتها لتلك الأمور البسيطة، والتي توفر لها قاعدة شعبية وجماهيرية ضخمة على مستوى العديد من الأسواق العالمية في الوقت الحالي.
هيونداي أكسنت
لا شك أنها تتمتع بشهرة واسعة على مستوى الأسواق في الآونة الأخيرة، لا سيما أنها من بين الموديلات ذات الأسعار المعقولة، والتي يمكن أن تكون بمثابة وسيلة جذب رائعة للجمهور.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
ولا شك أن السيارة الكورية الشهيرة واحدة من الموديلات التي تتمتع بتكاليف معقولة في الأسواق العالمية، خاصة أنها لا تجعل ملاكها ينفقون آلاف الدولارات سواء على مستوى استهلاك البنزين أو حتى التكاليف الخاصة بالصيانة الدورية للسيارة.