هذه السيارات لن يكلفك امتلاكُها الكثير

توفر هذه المجموعة من السيارات خيارات مثالية للراغبين في شراء موديلات لا تكلفهم كثيرًا على مستوى الصيانة والتشغيل الدوري عند امتلاكها في عدد كبير من الأسواق العالمية

تحرير:محمود نبيل ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

فييستا

يبحث الجمهور دوما عن السيارات التي لا تكلفه الكثير من الناحية المادية عند امتلاكها، خاصة أن المعدل السنوي لتكاليف امتلاك سيارة في الأسواق العالمية يصل إلى 8.5 ألف دولار خلال العام الواحد، وهو الأمر الذي يدفع الجمهور للبحث عن سيارات ذات تكاليف معقولة. وعلى الرغم من التطور الفني والتقني الواضح في صناعة السيارات، تظل تكاليف الامتلاك المتمثلة في الصيانة والتشغيل الدوري، هي أكثر الأمور التي يجب مراعاتها عند تصنيع موديلات جديدة في الأسواق العالمية، لا سيما أن الجمهور يبحث عن السيارات ذات التكاليف الرخيصة.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بزنس إنسايدر مجموعة من السيارات التي يمكن اعتبارها ذات تكاليف امتلاك سنوية معقولة في الأسواق العالمية المختلفة. كيا سول على الرغم من التطوير المستمر من قبل الشركة الكورية العملاقة في سيارتها كيا سول، فإنها لم تنس أن تراعي تكاليف الامتلاك، والتي جعلت السيارة من بين الموديلات