حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

هذه السيارات لن يكلفك امتلاكُها الكثير

توفر هذه المجموعة من السيارات خيارات مثالية للراغبين في شراء موديلات لا تكلفهم كثيرًا على مستوى الصيانة والتشغيل الدوري عند امتلاكها في عدد كبير من الأسواق العالمية
تحرير:محمود نبيل ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فييستا
فييستا
يبحث الجمهور دوما عن السيارات التي لا تكلفه الكثير من الناحية المادية عند امتلاكها، خاصة أن المعدل السنوي لتكاليف امتلاك سيارة في الأسواق العالمية يصل إلى 8.5 ألف دولار خلال العام الواحد، وهو الأمر الذي يدفع الجمهور للبحث عن سيارات ذات تكاليف معقولة. وعلى الرغم من التطور الفني والتقني الواضح في صناعة السيارات، تظل تكاليف الامتلاك المتمثلة في الصيانة والتشغيل الدوري، هي أكثر الأمور التي يجب مراعاتها عند تصنيع موديلات جديدة في الأسواق العالمية، لا سيما أن الجمهور يبحث عن السيارات ذات التكاليف الرخيصة.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع بزنس إنسايدر مجموعة من السيارات التي يمكن اعتبارها ذات تكاليف امتلاك سنوية معقولة في الأسواق العالمية المختلفة. كيا سول على الرغم من التطوير المستمر من قبل الشركة الكورية العملاقة في سيارتها كيا سول، فإنها لم تنس أن تراعي تكاليف الامتلاك، والتي جعلت السيارة من بين الموديلات
اقرأ المزيد
أوبل-جراند-لاند-X

أوبل تخفض أسعار «جراند لاند» و«أسترا» و«أنسجنيا»

أعلنت شركة السيارات الألمانية «أوبل» في مصر عن تحريك أسعار عدد من طرازاتها في السوق المحلية، بسبب خفض سعر الدولار، ومن أجل العميل الذى يثق بالشركة، وحصلت طرازات «جراند لاند إكس الكروس أوفر، وأسترا التربو، وأنسجنيا» على تخفيضات سعرية كبيرة ومختلفة، وصلت إلى 95 ألف جنيه منذ يناير الماضي. فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
فيات اكس 500

«هاتشباك وتشيل كتير».. أفضل السيارات في سعة التخزين

على الرغم من السمعة السيئة التي تطارد السيارات التي تنتمي إلى فئات الهاتشباك على مستوى الأسواق العالمية، والتي ترى أنها غير قادرة على حمل واستيعاب العديد من الأشياء على غرار العديد من موديلات السيدان والرياضية متعددة الأغراض "SUV" تبقى بعض الموديلات الهاتشباك قادرة على أن تكون من بين السيارات التي يمكن الرهان عليها في هذا الأمر. وراعت العديد من الشركات العمل تطوير هذه الميزة في موديلاتها الهاتشباك، وذلك حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات الأسواق العالمية بشكل رئيسي خلال السنوات القليلة الماضية.
كيا-نيرو

استهلاكها اقتصادي.. أفضل السيارات الكهربائية

تتمتع العديد من السيارات الكهربائية بإمكانات كبيرة على مستوى استهلاك الشحن المخزن في البطارية، وهو الأمر الذي يصنع لها عنصر تفوق على حساب الموديلات الأخرى، والتي لا تملك نفس المستويات من الاستهلاك، ما يجعلها ذات موثوقية كبيرة في الأسواق العالمية. وخلال السنوات القليلة الماضية أولت الشركة العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية اهتماما كبيرا بالشحن الكهربائي، وقدرات المركبات على استهلاكه في أثناء السير، الأمر الذي نجح في جعل هذه الموديلات هي الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية بين العشرات من السيارات الكهربائية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org