نجوم الفراعنة في «نيو لوك» جديد قبل كأس الأمم (صورة)

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

مصر

نشر طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصحبة عمرو وردة، حيث أظهرت الصورة نيولوك جديدا للاعبى المنتخب من داخل المعسكر القائم حالياً فى برج العرب استعداداً لكأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر 21 يونيو الجارى. ويخوض المنتخب الوطنى مباراته الأولى فى دور المجموعات أمام نظيره زيمبابوى على استاد القاهرة الدولى فى المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث تضم مجموعة مصر منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء أمس الخميس، على ملعب "برج العرب» بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية،. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون