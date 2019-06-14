رياضة

نجوم الفراعنة في «نيو لوك» جديد قبل كأس الأمم (صورة)

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
مصر
مصر
نشر طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصحبة عمرو وردة، حيث أظهرت الصورة نيولوك جديدا للاعبى المنتخب من داخل المعسكر القائم حالياً فى برج العرب استعداداً لكأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر 21 يونيو الجارى. ويخوض المنتخب الوطنى مباراته الأولى فى دور المجموعات أمام نظيره زيمبابوى على استاد القاهرة الدولى فى المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث تضم مجموعة مصر منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.
وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء أمس الخميس، على ملعب "برج العرب» بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية،. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون
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مدرب المنتخب: أداء مصر في مباراة تنزانيا طبيعي

تحدث خوسيه أنخيل تيتو المدرب العام للمنتخب الوطني عن فوز الفراعنة الودي بمباراة تنزانيا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس مشيرًا إلى أن الهدف الوحيد الذي سجل، لا ينقص من القدرة الهجومية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد وأنه لم يمض على تجمع الفريق أكثر من أسبوع واحد، وأوضح تيتو في تصريحات صحفية، "يوجد لدينا بعض العناصر المرهقة مع نهاية موسم طويل، نعمل على إعادة تأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع بطولة كبيرة، والوصول بهم إلى قمة المستوى".
جهاد-جريشة

الاتحاد الإفريقي يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن عودة الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
مهاب-مميش-فى-زيارة-لمقر-منتخب-نيجيريا

نجم البريميرليج: قناة السويس فخر لجميع الأفارقة

أعرب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، عن سعادته بزيارة الفريق النيجيري، مؤكدًا أنه من أقوى الفرق الإفريقية، متمنيًا للفريق تقديم مستوى قوي يليق بمستوى الكرة الإفريقية للخروج بالبطولة في أفضل صورة، وخصوصًا أنها تقام في مصر هذا العام، كما تحظى بالدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أشاد الفريق مميش، بمستوى التنظيم والترتيبات الجيدة الخاصة بتوفير أماكن التدريب المناسبة والإقامة المتميزة التي تعكس وجه مصر الحضاري.
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تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
منتخب مصر (2)

رئيس الزمالك: «لو خدنا كأس الأمم هيبقى عشان السيسي»

كشف رئيس الزمالك عن عدم تفاؤله لمشوار المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن كانت 16 منتخبًا، حيث قال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية اليوم إذا أراد الله أن يتوج المنتخب بالبطولة فسيكون من أجل الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي قائلًا: «لو خدنا البطولة هيبقى عشان الشعب المصري العظيم والرئيس السيسي رئيس الدورة الإفريقية وربنا مش عاوز يخذله بسبب المجهود الكبير الذي بذله في الاستعداد للبطولة».
حسن-شحاتة

«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
امينة-خليل (1)

بسبب صورة مع محمد صلاح.. أمينة خليل ترند على تويتر

دخل هاشتاج الفنانة أمينة خليل بطلة مسلسل قابيل الذي عرض في شهر رمضان الماضي قائمة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاء في المركز الثالث، بعدما نشرت صورة لها برفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في الجونة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث علقت على الصورة "كان شرف ليا". وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعيد نشرها أكثر من مرة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مع تعليقات مختلفة، كما حظيت الصورة بأكثر من 300 ألف إعجاب عبر حساب أمينة خليل على إنستجرام.
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