الاتحاد الإفريقي يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

جهاد جريشة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن عودة الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: "رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في بطولة الأمم الإفريقية 2019". رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في بطولة الأمم الأفريقية 2019 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 14, 2019 كان الاتحاد الإفريقي