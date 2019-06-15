منها شيفروليه كمارو.. السيارات الأقبح في 2019

على الرغم من الإمكانات الكبيرة في السيارات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية فإن بعضها قد يعاب عليه مشكلات تتعلق بالشكل الخارجي والتصميم

تحرير:محمود نبيل ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

تويوتا C-HR

تولى العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات اهتمامًا كبيرًا بالشكل الخارجي للسيارات، وهو الأمر الذي قد يكمل بشكل رئيسي الإمكانات الفنية الضخمة التي تراعيها تلك الشركات دومًا في العمل على إنتاج موديلات تحظى بقبول فئات جماهيرية مختلفة. وخلال العام الجاري راعت الشركات العالمية الشكل الخارجي كأحد أهم العوامل الجاذبة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن بعض هؤلاء المصنعين لم يقدموا جديدًا على مستوى الشكل الخارجي، الذي جعل تلك الموديلات تعاني خلال العام الجاري في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات، مجموعة من الموديلات التي وصفتها بأنها الأقبح على مستوى الشكل الخارجي خلال الإصدارات التي ظهرت في عام 2019. شيفروليه كمارو SS لطالما كانت شيفروليه الرياضية الكوبيه لوحة قابلة للتحويل، حيث يعد طراز الجيل السادس اليوم أفضل أنواع السيارات التي قدمتها