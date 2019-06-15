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منها شيفروليه كمارو.. السيارات الأقبح في 2019

على الرغم من الإمكانات الكبيرة في السيارات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية فإن بعضها قد يعاب عليه مشكلات تتعلق بالشكل الخارجي والتصميم
تحرير:محمود نبيل ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
تويوتا C-HR
تويوتا C-HR
تولى العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات اهتمامًا كبيرًا بالشكل الخارجي للسيارات، وهو الأمر الذي قد يكمل بشكل رئيسي الإمكانات الفنية الضخمة التي تراعيها تلك الشركات دومًا في العمل على إنتاج موديلات تحظى بقبول فئات جماهيرية مختلفة. وخلال العام الجاري راعت الشركات العالمية الشكل الخارجي كأحد أهم العوامل الجاذبة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن بعض هؤلاء المصنعين لم يقدموا جديدًا على مستوى الشكل الخارجي، الذي جعل تلك الموديلات تعاني خلال العام الجاري في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات، مجموعة من الموديلات التي وصفتها بأنها الأقبح على مستوى الشكل الخارجي خلال الإصدارات التي ظهرت في عام 2019. شيفروليه كمارو SS لطالما كانت شيفروليه الرياضية الكوبيه لوحة قابلة للتحويل، حيث يعد طراز الجيل السادس اليوم أفضل أنواع السيارات التي قدمتها
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بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.
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هذه السيارات لن يكلفك امتلاكُها الكثير

يبحث الجمهور دوما عن السيارات التي لا تكلفه الكثير من الناحية المادية عند امتلاكها، خاصة أن المعدل السنوي لتكاليف امتلاك سيارة في الأسواق العالمية يصل إلى 8.5 ألف دولار خلال العام الواحد، وهو الأمر الذي يدفع الجمهور للبحث عن سيارات ذات تكاليف معقولة. وعلى الرغم من التطور الفني والتقني الواضح في صناعة السيارات، تظل تكاليف الامتلاك المتمثلة في الصيانة والتشغيل الدوري، هي أكثر الأمور التي يجب مراعاتها عند تصنيع موديلات جديدة في الأسواق العالمية، لا سيما أن الجمهور يبحث عن السيارات ذات التكاليف الرخيصة.
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