منها شيفروليه كمارو.. السيارات الأقبح في 2019

على الرغم من الإمكانات الكبيرة في السيارات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية فإن بعضها قد يعاب عليه مشكلات تتعلق بالشكل الخارجي والتصميم
تولى العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات اهتمامًا كبيرًا بالشكل الخارجي للسيارات، وهو الأمر الذي قد يكمل بشكل رئيسي الإمكانات الفنية الضخمة التي تراعيها تلك الشركات دومًا في العمل على إنتاج موديلات تحظى بقبول فئات جماهيرية مختلفة.
وخلال العام الجاري راعت الشركات العالمية الشكل الخارجي كأحد أهم العوامل الجاذبة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن بعض هؤلاء المصنعين لم يقدموا جديدًا على مستوى الشكل الخارجي، الذي جعل تلك الموديلات تعاني خلال العام الجاري في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات، مجموعة من الموديلات التي وصفتها بأنها الأقبح على مستوى الشكل الخارجي خلال الإصدارات التي ظهرت في عام 2019.
شيفروليه كمارو SS
لطالما كانت شيفروليه الرياضية الكوبيه لوحة قابلة للتحويل، حيث يعد طراز الجيل السادس اليوم أفضل أنواع السيارات التي قدمتها
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات، مجموعة من الموديلات التي وصفتها بأنها الأقبح على مستوى الشكل الخارجي خلال الإصدارات التي ظهرت في عام 2019.
شيفروليه كمارو SS
لطالما كانت شيفروليه الرياضية الكوبيه لوحة قابلة للتحويل، حيث يعد طراز الجيل السادس اليوم أفضل أنواع السيارات التي قدمتها الشركة الأمريكية من هذه السيارة، حيث تقدم براعة قيادة تشبه BMW ومجموعة واسعة من المحركات، بدءًا من محرك توربيني رباعي فعال إلى محرك V8 فائق الشحن، لكن على مستوى الشكل الخارجي، بدا مصممو الشركة الأمريكية قد شعروا بالملل من صياغة تصميمات تتمتع بالقوة والعصرية من السيارة.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
تويوتا C-HR
لا شك أنها من الموديلات الرائعة على مستوى القدرات الفنية، وإن كانت لم تراع التجديد بالنسبة لكونها واحدة من المويلات التي تنتمي لطراز الكروس أوفر صاحب الشهرة الواسعة في الأسواق العالمية، إلا أن التصميم الذي بدا غير مريح للناظرين هو السبب في انضمام السيارة اليابانية الرائعة على المستوى الفني إلى قائمة الموديلات ذات التصميمات الخارجية الأقبح في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
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بنتلي بينتايجا
على الرغم من كونها أول إصدار رياضي متعدد الأغراض للشركة البريطانية العملاقة، فإنها لم تستطع تقديم الجديد عن الشكل الخارجي المعروف عن بنتلي، وبالأخص فيما يتعلق بالواجهة الأمامية للسيارة، التي كانت مستمدة بشكل رئيسي من الموديلات الرياضية الفاخرة التي عرفت بها الشركة البريطانية منذ سنوات طويلة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي لم يشعر الجمهور بتجديده على مستوى الشكل الخارجي والتصميم الخاص بالسيارة.
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بي إم دبليو آي3
لا شك أنها من السيارات الكهربائية التي يمكن الرهان على كفاءتها الفنية وأدائها المتطور بشكل مستمر، إلا أنها تظل تعاني من بعض نقاط الضعف الخاصة بالتصميم الخارجي لها، الذي لم يكن مرضيًا لجمهور الشركة البافارية العملاقة في الأسواق العالمية، الذين تعودوا على إمكانات وشكل خارجي مائل إلى العصرية والقوة، مع الاحتفاظ بطبيعة الحال بالقدرات الفنية الكبيرة على مستوى الأداء والقوة.
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تويوتا بريوس
تراعي الشركة اليابانية تطوير السيارة بشكل مستمر على مستوى ساحات الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وخلال العام الجاري، تم تقديم تويوتا بريوس بشكل خارجي لم يكن على المستوى الذي قدمته الشركة اليابانية من قبل في السيارة الشهيرة، التي تمثل رهانها الأساسي في الموديلات الهاتشباك متوسطة الحجم.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
ولا شك أن هذه الأسباب هي العامل الرئيسي وراء اختيارها ضمن قائمة السيارات الأسوأ من حيث التصميم الخارجي.