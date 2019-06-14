جريمة

حلم الطفولة انتهى بكلبش.. قصة سقوط ضابط مرور مزيف

بينما انشغل غالبية المصريين بمتابعة اللقاء الودي الذي جمع بين منتخبي الفراعنة وتنزانيا استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية كشف رجال البحث الجنائي عن ضابط مرور مزيف بالهرم
تحرير:محمد الشاملي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
كلبش
كلبش
"كرة خطيرة لأيمن أشرف كادت تسفر عن هدف الفراعنة الأول" بقدر من الحماسة وصف المعلق الرياضي حاتم بطيشة فرصة هدف أضاعها ظهير أيسر المنتخب الوطني والنادي الأهلي أمام المرمى التنزاني خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس واحتضنتها عروس البحر الأبيض المتوسط "الإسكندرية" على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب في إطار استعدادات منتخب الساجدين لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
تجمع الملايين أمام شاشات التلفاز لمتابعة اللقاء الودي قبيل انطلاق "الأميرة السمراء" والجميع يأمل في ظهور لاعبي المنتخب بشكل مطمئن، لا سيما أن مصر من المرشحين بقوة للفوز باللقب، حيث تقام فعاليات البطولة على أرضها، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي فى حركة السيارات بالشوارع، حيث السيولة والانسيابية المرورية
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المتهم-بالتزوير

عامل القاهرة تخصص في تزوير المستندات الحكومية

تخصص عامل في تزوير المستندات الحكومية بالقاهرة، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية معينة، لتحقيق أرباح غير مشروعة حتى تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من القبض عليه، وبحوزته مطبوعات مقلدة منسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه، وعثر بحوزته على 71 بصمة أختام شعار الجمهورية "مقلدة" منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، و12 بصمة أكلاشيه منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، وكمية من المستندات والمحررات الرسمية خالية البيانات منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، وممهورة بشعار الجمهورية "مقلدة".
شنطة-فلوس

6 قضايا فساد مالي و11 واقعة مصنفات سمعية وبصرية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 6 قضايا فساد مالي، وذلك عقب قيامها بعمل حملة مكبرة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، وكذا لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإداري، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي، في الوقت الذي قامت فيه الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط 11 قضية مصنفات سمعية وبصرية، وملكية فكرية، وبث فضائيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حدة.
حملة-أمنية-في-العبور (2)

ضبط 168 مطلوبا أمنيا و200 طلقة روسية في العمرانية

أعدت قوات الأمن بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، والمسجلين الخطرين المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا، واستهدفت الحملة منطقة العمرانية، خاصة المنطقة الشعبية بنطاق شارع الصدر، ونجحت قوات الحملة فى ضبط العشرات من المطلوبين أمنيا، و122 متهمًا مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم، بينما تم القبض على 24 مسجلا خطرا للاشتباه، وفحص المحاضر التى ما زال الفاعل فيها مجهولا، لمضاهاة أوصاف الجناة بالمتهمين المقبوض عليهم، وعرضهم على الضحايا فى طوابير عرض لبيان إمكان التعرف على أحدهم من قبَل ضحايا حوادث السرقة بالإكراه.
ضبط-مخدرات

إحباط تهريب 2 طن حشيش و 8 ملايين قرص كبتاجون مخدر

وجهت وزارة الداخلية ثاني ضرباتها الأمنية ضد مهربي المخدرات إلى مصر، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9000 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون.
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السفير-معصوم مرزوق

إطلاق سراح معصوم مرزوق ورائد سلامة من سراي النيابة

قال المحامي محمد عبدالعزيز، إن النيابة العامة أخلت سبيل كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات لهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018. وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد أكد أن أجهزة الأمن بالجيزة نقلت السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة من "تخشيبة الجيزة" إلى قسم شرطة أول أكتوبر.
سرقة-بالاكراه

أسرار عصابة الأشقياء الثلاثة لسرقة رواد البنوك

واصلت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمين بسرقة 700 ألف من سيارة موظف، وأوضح المتهمون أنهم كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه في تتبع رواد البنوك، وقسموا أدوارًا فيما بينهم، أحدهم يدخل وراء الضحية البنك لمراقبته، على أن ينفذ المتهمون الآخرون عملية سرقة السيارة باستخدام المفتاح المصطنع، ثم يحولون المبالغ المسروقة لأقاربهم في الخارج، البداية تعود إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من مدير حسابات شركة توريدات يفيد بأنه عقب صرفه 700 ألف جنيه خاصة بالشركة وعودته إلى مسكنه، فوجئ بسرقة المبلغ من سيارته.
المرور‎ (1)

مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بـ41 حملة مكبرة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3201 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و264 مخالفة متنوعة.
شهود-فى-محكمة (2)

«خلية الوراق الإرهابية» أبرز محاكمات اليوم

يوم قضائي هادئ بجدول المحاكمات المنتظر نظرها اليوم، ولا يتصدر الساحة على قائمة القضايا المعروفة إعلاميا سوى خلية الوراق الإرهابية، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المقرر أن تستمع إلى الشهود في إعادة محاكمة 5 متهمين منسوب إليهم اتهامات بتأسيس خلية إرهابية تعمل على تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة أسلحة نارية، فضلا عن اتهامهم بقتل عمرو عزت، أمين شرطة بقسم الوراق، وصديق له، وتضم القضية 9 متهمين، بينهم 4 هاربين، اتهمتهم النيابة العامة بأنهم شكلوا خلية إرهابية بمنطقة الوراق، أطلقوا عليها مسمى "خلية الوراق".
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