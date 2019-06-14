حلم الطفولة انتهى بكلبش.. قصة سقوط ضابط مرور مزيف

بينما انشغل غالبية المصريين بمتابعة اللقاء الودي الذي جمع بين منتخبي الفراعنة وتنزانيا استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية كشف رجال البحث الجنائي عن ضابط مرور مزيف بالهرم
"كرة خطيرة لأيمن أشرف كادت تسفر عن هدف الفراعنة الأول" بقدر من الحماسة وصف المعلق الرياضي حاتم بطيشة فرصة هدف أضاعها ظهير أيسر المنتخب الوطني والنادي الأهلي أمام المرمى التنزاني خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس واحتضنتها عروس البحر الأبيض المتوسط "الإسكندرية" على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب في إطار استعدادات منتخب الساجدين لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
تجمع الملايين أمام شاشات التلفاز لمتابعة اللقاء الودي قبيل انطلاق "الأميرة السمراء" والجميع يأمل في ظهور لاعبي المنتخب بشكل مطمئن، لا سيما أن مصر من المرشحين بقوة للفوز باللقب، حيث تقام فعاليات البطولة على أرضها، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي فى حركة السيارات بالشوارع، حيث السيولة والانسيابية المرورية
تجمع الملايين أمام شاشات التلفاز لمتابعة اللقاء الودي قبيل انطلاق "الأميرة السمراء" والجميع يأمل في ظهور لاعبي المنتخب بشكل مطمئن، لا سيما أن مصر من المرشحين بقوة للفوز باللقب، حيث تقام فعاليات البطولة على أرضها، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي فى حركة السيارات بالشوارع، حيث السيولة والانسيابية المرورية بمختلف المحاور والطرق الرئيسية.
وشهد شارع الهرم تباطؤا في حركة المرور مع ظهور كثافات متوسطة وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، والأمر نفسه بمنطقة المطبعة إلا أن ضابطا برتبة نقيب حاول تسيير حركة السير بشكل لم يألفه سائقو سيارات السرفيس الذين بحثوا عن إجابة سؤال يدور في مخيلة كل منهم آنذاك: "مين الضابط ده؟ أول مرة نشوفه".
استخدم الضابط لغة حادة لم تلقَ قبولا لدى المواطنين أو سائقي الميكروباص الذين استشاطوا غضبا من طريقة تعامل رجل المرور حديث الطلة والظهور معهم بالشارع الحيوي.
بمرور الوقت قرر أحد السائقين استغلال معرفته بشرطي يعمل في نقطة مرور قريبة من المطبعة -مسؤولة عن متابعة الحالة المرورية بشارع الهرم- وأخبره بما يدور على أرض الواقع وأدلى بأوصاف الضابط محذرا إياه من رد فعل بعض السائقين الذين بصدد افتعال المشكلات مع الضابط، إلا أنه فوجئ برد الشرطي: "مافيش ضابط بالمواصفات دي شغال في مرور الجيزة، إنت متأكد؟".
أنهى الشرطي المكالمة سريعا، واتصل بالمقدم هشام عبد الفتاح الضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة والمعين على خدمة شارع الهرم، لمراجعته في الأمر وتلقي تعليماته بشأن شكوى السائق.
رد المقدم "هشام" لم يتأخر كثيرا، إذ طالبه بالتحرك سريعا إلى مكان وجود الضابط المشكو في حقه "منطقة المطبعة" على رأس قوة أمنية بالتنسيق مع قسم الانتشار السريع للوقوف على ملابسات الأمر، لتتوالى المفاجآت غير السارة لدى وصول القوة الشرطية، وتبين أن شخصا انتحل صفة ضابط بالمرور مرتديا الزي الميري وبحوزته طبنجة، ليتم اصطحابه إلى النقطة لاستجوابه والكشف عن التفاصيل كاملة.
عثر رجال الأمن بحوزة المتهم "أحمد محمد قصاص" على بطاقتي تحقيق شخصية، تحمل كل منهما وظيفة مختلفة عن الأخرى، فضلا عن كارنيه خاص بمستشفى الشرطة وطبنجة صوت وخزينة بداخلها طلقات من ذات العيار، أفاد حصوله عليها من أحد محلات بيع الأسلحة والذخيرة.
استمع رجال الأمن لأقوال "الضابط المزيف" بعد الكشف عن هويته الحقيقية، وتبين أنه حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، ويعمل مسؤول مبيعات في شركة شهيرة، زاعما إقدامه على تلك الخطوة لمساعدة رجال المرور في تسيير حركة السيارات بالشارع، قائلا: "كنت بمشي الطريق، عارف إنه غلط بس هما مابيخافوش إلا كده" في إشارة منه للسائقين نافيا إلحاقه أذى بأحد منذ نزوله إلى الشارع وحتى لحظة القبض عليه "أنا متطوع ومش في نيتي حاجة".
على مدار 15 دقيقة استجوب رجال الشرطة المتهم في محاولة منهم لاستخلاص اعتراف واضح وصريح يفسر فعلته تلك، حتى أكد الضابط المزيف أنه طالما راوده حلم الالتحاق بكلية الشرطة كباقي أقاربه شارحا الوضع: "كان نفسي أبقى ضابط، وأخدني الجنون والمرض إن ممكن أبقى ضابط" مطالبا بالسماح له بمهاتفة زوجته قبيل ترحيله.
"التحرير" تواصلت مع مصدر أمني مطلع على التحقيقات، أفاد أنه عقب الاستماع لأقوال المتهم تم تحريز المضبوطات ونقله إلى قسم شرطة الطالبية حيث قضى ليلته تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
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