حلم الطفولة انتهى بكلبش.. قصة سقوط ضابط مرور مزيف

بينما انشغل غالبية المصريين بمتابعة اللقاء الودي الذي جمع بين منتخبي الفراعنة وتنزانيا استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية كشف رجال البحث الجنائي عن ضابط مرور مزيف بالهرم

تحرير:محمد الشاملي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

كلبش

"كرة خطيرة لأيمن أشرف كادت تسفر عن هدف الفراعنة الأول" بقدر من الحماسة وصف المعلق الرياضي حاتم بطيشة فرصة هدف أضاعها ظهير أيسر المنتخب الوطني والنادي الأهلي أمام المرمى التنزاني خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس واحتضنتها عروس البحر الأبيض المتوسط "الإسكندرية" على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب في إطار استعدادات منتخب الساجدين لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

تجمع الملايين أمام شاشات التلفاز لمتابعة اللقاء الودي قبيل انطلاق "الأميرة السمراء" والجميع يأمل في ظهور لاعبي المنتخب بشكل مطمئن، لا سيما أن مصر من المرشحين بقوة للفوز باللقب، حيث تقام فعاليات البطولة على أرضها، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي فى حركة السيارات بالشوارع، حيث السيولة والانسيابية المرورية