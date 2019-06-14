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نادر حمدي: ألبوم جديد لـ«واما» قريبا

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
واما
واما
أعلن الملحن والمطرب نادر حمدي، عضو فريق "واما" الغنائي، عن قرب طرح ألبوم جديد للفريق في الفترة المقبلة. وكتب نادر حمدي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قريبًا، ألبوم جديد لفريق واما". وكان "واما" تعاقد مع شركة إنتاج "Highway"، المملوكة للمنتج ياسر خليل، في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين تم التحضير للألبوم الجديد، الذي من المقرر أن يكون جاهزا للطرح في الأسواق صيف 2019، ونص التعاقد أيضًا على أن تقوم الشركة المنتجة بإدارة أعمال "واما" والاتفاق على حفلاتهم داخل مصر وخارجها.
فريق مكون من 4 أعضاء، هم "نادر حمدي، أحمد شامي، محمد نور، أحمد فهمي"، وهم أصدقاء منذ الطفولة وزملاء معهد الكونسرفتوار، وآباؤهم ملحنون، وحينما تخرجوا في المعهد، وكانوا جميعًا لديهم ميول فنية، كوّنوا "بوي باند" لتقديم أغان كهواة في عام 1998، على يد الدكتور خالد داغر، أحد مُعلميهم بالمعهد، وكانت تحمل اسم
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حفلة لفرقة «برانويد آيز» في مركز درب 1718

تحيي فرقة "برانويد آيز"، مساء اليوم، حفلًا موسيقيًا، ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، الذي ينظمه مركز درب 1718 للثقافة والفنون في منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وهو سلسلة حفلات شهرية تقام على سطح المركز. وتخصصت الفرقة في تقديم نوع غير مألوف من الموسيقي وهي "البروجريسيف روك"، وكان لها عدة حفلات ناجحة لمحبي الموسيقى الغربية خلال الفترة الماضية. ويضم "برانويد آيز" كلًا من "وسام سلطان عازف جيتار، رامي نبيل عازف جيتار، يوسف حسن، عازف بيز جيتار، ميشيل خاطر، عازف درامز، عبد الله ناصر، كيبورد ومؤثرات صوتية".
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تامر عاشور الليلة في الأوبرا.. تعرف على الأسعار

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3 أفلام تدخل موقع التصوير قريبًا.. أبرزها «لص بغداد»

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، وانتهاء إجازة عيد الفطر يستعد عدد من الفنانين للعودة إلى مواقع التصوير من أجل الانتهاء من الأعمال التي توقفت بسبب انشغالهم بأعمالهم فى رمضان أو العيد، على رأسهم الفنان محمد إمام، الذى من المنتظر أن يستكمل تصوير فيلمه «لص بغداد» مع المخرج أحمد خالد موسى، والذى توقف بسبب انشغاله بمسلسل «هوجان» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، بينما يشاركه فى بطولة الفيلم الجديد كل من فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.
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هيفاء وهبي تطلب الدعاء: مريضة بقالي شهر

هنأت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعيد الفطر، ولكنها أثارت قلقهم، حين قالت إنها تمر بوعكة صحية منذ نحو شهر وهذا هو سبب غيابها عن المشاركة فى أى أعمال، ونشرت تغريدة عبر صفحتها عبر «تويتر». وقالت وهبي: "عيد مبارك ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء، عيد مبارك"، وحرص الجمهور على تهنئتها والدعاء لها بالشفاء العاجل.
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هنا الزاهد توجه رسالة مؤثرة لوالدها: سامحني (فيديو)

ردت الفنانة هنا الزاهد على التساؤلات التي يوجهها إليها الجمهور باستمرار عن سبب عدم ظهور والدها معها في أي صور أو مناسبات، مؤكدةً أنه منفصل عن والدتها ولم يتابع حياتهم منذ ذلك الوقت، موضحة في برنامج "حلوة رمضان" الذي يعرض على قناة MAKE UP FOR EVER Middle East عبر موقع "يوتيوب"، أن والديها انفصلا منذ سنوات طويلة، وقت أن كانت في سن العاشرة، بينما "فرح" شقيقتها في سن الثامنة، و"نور" في الثالثة من عمرها، مضيفة: "عشنا وكبرنا من غيره، وهو مشافش تفاصيل كتير في حياتنا من جوا"، مشيرة إلى أنها سامحته على تقصيره تجاهها وتجاه شقيقتيها.
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أحمد عز يرد على هنيدي وأحمد فهمي: أنا أحلى بالحجاب

أمس مازح الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد فهمي، بنشر صورة للأخير من مسلسله "الواد سيد الشحات"، الذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهر فيها "فهمي" وهو يرتدي زيا رياضيا نسائيا، إضافة إلى الحجاب، وعلق: "مبروووك يا فهمي، أحلى كتير في الحجاب، المهم يكون عن اقتناع"، ليرد عليه "فهمي" في التعليقات قائلًا: "يعني ماباركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب"، ويجيبه هنيدي مازحًا: "لا ثواني إنت عامل مسلسل؟".
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