نادر حمدي: ألبوم جديد لـ«واما» قريبا

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

واما

أعلن الملحن والمطرب نادر حمدي، عضو فريق "واما" الغنائي، عن قرب طرح ألبوم جديد للفريق في الفترة المقبلة. وكتب نادر حمدي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قريبًا، ألبوم جديد لفريق واما". وكان "واما" تعاقد مع شركة إنتاج "Highway"، المملوكة للمنتج ياسر خليل، في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين تم التحضير للألبوم الجديد، الذي من المقرر أن يكون جاهزا للطرح في الأسواق صيف 2019، ونص التعاقد أيضًا على أن تقوم الشركة المنتجة بإدارة أعمال "واما" والاتفاق على حفلاتهم داخل مصر وخارجها.

فريق مكون من 4 أعضاء، هم "نادر حمدي، أحمد شامي، محمد نور، أحمد فهمي"، وهم أصدقاء منذ الطفولة وزملاء معهد الكونسرفتوار، وآباؤهم ملحنون، وحينما تخرجوا في المعهد، وكانوا جميعًا لديهم ميول فنية، كوّنوا "بوي باند" لتقديم أغان كهواة في عام 1998، على يد الدكتور خالد داغر، أحد مُعلميهم بالمعهد، وكانت تحمل اسم