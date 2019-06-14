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إي فاينانس تحصل مدفوعات الحكومة إلكترونيا في بورسعيد

الاتفاقية تعهد لـ"إي فاينانس" بإدارة وتشغيل منظومة التحصيل الإلكتروني لموارد المحافظة الناتجة عن تقديم خدمات الحكومة المميكنة للجمهور يكفاءة عالية
تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
إي فاينناس في بورسعيد
إي فاينناس في بورسعيد
وقعت شركة "إي فاينانس"، اتفاقية تعاون مع محافظة بورسعيد لإتاحة خدمات التحصيل الإلكترونى لمدفوعات الخدمات الحكومية في المحافظة، وبالتزامن افتتحت الشركة مركزا شاملا لدعم الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتخطط الحكومة لإعلان بورسعيد أول مدينة ذكية، في إطار خطة أوسع لتطوير المحافظات المصرية بعد موافقة مجلس الشعب على قانون التعامل اللا نقدى لتنمية الشمول المالى والتكنولوجي، وفي إطار قرارات المجلس القومى للمدفوعات الهادفة إلى تطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل الحكومى وتقديم الخدمات لجماهير المتعاملين مع الجهات الحكومية بالوسائل الإلكترونية الحديثة.
وتتيح الاتفاقية الجديدة تطوير نظم العمل الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين مع الجهات الحكومية وتحقيق الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال. وبموجب الاتفاقية ستقوم "إي فاينانس" بإدارة وتشغيل منظومة التحصيل الإلكتروني لموارد محافظة بورسعيد الناتجة عن تقديم الخدمات الحكومية المميكنة لجماهير المتعاملين،
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ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 14 يونيو

وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من المقرر أن ترفع وزارة البترول أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة -التي لم يتحدد موعدها بعد-، وهو الأمر المعلن سلفًا وأدى إلى حالة من الارتباك في بعض محطات الوقود خلال الساعات الماضية، بعدما تصور كثير من المستهلكين أن اليوم أول أيام تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، لكن ذلك لم يحدث وظلت الأسعار كما هي سعر البنزين (92) 6.75 جنيه للتر، سعر البنزين (80) 5.5 جنيه، سعر البنزين (95) 7.75 جنيه للتر، سعر السولار 5.50 جنيه للتر.
الحديد-والصلب

بعد 65 عاما.. مصير شركة «الحديد والصلب» في يد الوزير

10 أيام فاصلة تحدد مصير قلعة من قلاع الصناعة المصرية وهي شركة "الحديد والصلب"، حيث أعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أنه سيجرى اتخاذ قرار إما باستمرار شركة "الحديد والصلب" أو التصفية، على أن يُعلن هذا القرار خلال 10 أيام، وذلك بعد تكبدها خسائر مالية ضخمة. ويعود تاريخ إنشاء شركة الحديد والصلب إلى 14 يونيو من عام 1954، عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه.
الذهب (2)

ارتفاع أسعار الذهب 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 7 جنيهات للجرام، مسجلة 635 جنيها للجرام عيار 21 وهو العيار الرئيسي بسوق الصاغة فى مصر، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1354 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
هكر (1)

المصريون أكثر رعبًا من الإنترنت بسبب الأخبار المزيفة

«96% من المصريين قلقون، بل إنهم الشعب الأكثر قلقًا على الإنترنت، من انتهاك خصوصياتهم وخصوصية أسرهم وأصدقائهم أيضًا، قلقون من الحكومة المحلية والحكومات الأجنبية ومزودي خدمات الإنترنت والشركات المحلية والدولية والقراصنة ومديريهم في العمل»، هذا حسب استطلاع مؤسسة إيبسوس العالمية الذي شارك فيه 25 ألف مستخدم للإنترنت في 25 بلدا. الأمر لا يتوقف على انتهاك الخصوصية، فنحو 86% من المبحوثين حول العالم تم خداعهم عبر الإنترنت، لأنهم صدقوا أخبارا مزيفة، بينما تصل هذه النسبة إلى 93% في مصر، فالمصريون هم أكثر شعوب الأرض تصديقًا للأخبار المزيفة على الإنترنت.
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