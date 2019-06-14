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سيرين عبدالنور: أرفض القبلات احتراما لزوجي وابنتي

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
دافعت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن مشاهدها الجريئة في مسلسل "الهيبة3" مع النجم السوري تيم حسن، موضحة أنها تجسد شخصية ولا علاقة لها بشخصيتها الحقيقية. وقالت سيرين عبدالنور، خلال لقاء في برنامج "جمعتنا حلوة" عبر إذاعة "أغاني أغاني" اللبنانية، أن المشاهد الرومانسية التي ظهرت فيها مع تيم حسن في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" هي الحد الأقصى للمشاهد الجريئة التي يمكن أن تقدمها، مضيفة أنها ترفض مشاهد القبلات، لكنها ليست ضدها وتحترم أي ممثلة تفعلها، لكن بالنسبة لها تعترف أنها سيدة شرقية الفكر، خاصة وأنها الآن أم وابنتها لا تتقبل هذه المشاهد.
وأوضحت سيرين عبدالنور في السابق، أن زوجها فريد رحمة، شاهد معها مسلسل "الهيبة 3" وكان يبتسم عندما تأتي مشاهدها الرومانسية مع تيم حسن، مؤكدة أنه يعرف كيف يفصل بين الشخصية التي تؤديها وبين شخصيتها الحقيقية وأن ما يعرض مجرد تمثيل. "الهيبة 3" من إنتاج شركة "صباح إخوان" ومن بطولة تيم حسن وسيرين عبد النور
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