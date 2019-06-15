10 فوائد صحية تجعلك تتناول «الأتة» بشكل يومي

إذا كنت تسعى لإنقاص وزنك والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، احرص على تناول الأتة، لأنها تحتوي على العديد من الألياف الغذائية وغنية بالمياه

تحرير:آية أشرف ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الأتة

"الأتة"، أو ما يطلق عليها البعض، القثاء، من الأطعمة المفيدة التي لا يعرف البعض الكثير عنها، فهي من فصيلة القرعيات، والتى منها الكنتالوب وقرع العسل، لها الكثير من الفوائد الصحية، فهي تحتوي على العديد من المعادن الهامة لجسم الإنسان، ومنها المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية الهامة والمواد المضادة للأكسدة، كما أنها غنية بنسبة كالسيوم وبوتاسيوم عالية ومفيدة لصحة الإنسان، في السطور التالية نتناول بالتفصيل فوائد الأتة الصحية التي تجعلك تتناولها بشكل يومي.

تنشيط الدورة الدموية تساعد الأتة في تنشيط الدورة الدموية ومحاربة الكسل، لذلك يمكنك تناولها في حالة الشعور بالإرهاق والإجهاد، كما أنها تخلصك من أي اضطرابات عصبية. احتباس البول الأتة من الخضراوات التي تساعد في التخلص من مشكلة احتباس البول، ولذلك تعمل على إذابة الأحماض البولية الموجودة في البول، يهمك