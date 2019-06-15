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10 فوائد صحية تجعلك تتناول «الأتة» بشكل يومي

إذا كنت تسعى لإنقاص وزنك والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، احرص على تناول الأتة، لأنها تحتوي على العديد من الألياف الغذائية وغنية بالمياه
تحرير:آية أشرف ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الأتة
الأتة
"الأتة"، أو ما يطلق عليها البعض، القثاء، من الأطعمة المفيدة التي لا يعرف البعض الكثير عنها، فهي من فصيلة القرعيات، والتى منها الكنتالوب وقرع العسل، لها الكثير من الفوائد الصحية، فهي تحتوي على العديد من المعادن الهامة لجسم الإنسان، ومنها المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية الهامة والمواد المضادة للأكسدة، كما أنها غنية بنسبة كالسيوم وبوتاسيوم عالية ومفيدة لصحة الإنسان، في السطور التالية نتناول بالتفصيل فوائد الأتة الصحية التي تجعلك تتناولها بشكل يومي.
تنشيط الدورة الدموية تساعد الأتة في تنشيط الدورة الدموية ومحاربة الكسل، لذلك يمكنك تناولها في حالة الشعور بالإرهاق والإجهاد، كما أنها تخلصك من أي اضطرابات عصبية. احتباس البول الأتة من الخضراوات التي تساعد في التخلص من مشكلة احتباس البول، ولذلك تعمل على إذابة الأحماض البولية الموجودة في البول، يهمك
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فوائد السبانخ.. تحميك من تصلب الشرايين

هل تتذكر كارتون باباي رجل البحار، الذي كان يستمد قوته بمجرد تناول السبانخ، لم يكن مزحة من أجل استمتاع الأطفال، ولكن السبانخ تعتبر بالفعل من أهم الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الحديد، بالرغم من أن الكثير لا يحب تناولها خاصة الأطفال. تتميز بكثير من الفوائد العلاجية والصحية على سبيل المثال العناية بالبشرة والتحسين من الرؤية، كما أنها تنظم ضغط الدم وتحافظ على صحة العظام، وتساعد أيضًا في علاج بعض المشكلات الصحية مثل إعتام عدسة العين والأزمات القلبية، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
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يسبب حموضة.. أضرار الباذنجان للمرأة الحامل

ستجدين أن الفوائد الصحية مرتبطة بشكل كبير بالخضراوات ومن بينها الباذنجان، فبالرغم من أنه ليس له شهرة كبيرة أو لا يقبل الكثير على تناوله، فإنه يتميز بكثير من الخصائص التي تجعله من الأطعمة الموصى بها للمرأة الحامل، وأكثر ما يميزه أنه غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه يعمل على الحفاظ على ضغط الدم في مستويات منتظمة، ويعزز أيضًا من عمل الشرايين والقلب، ويساعد في امتصاص الحديد في الجسم، ويساعد أيضًا في خفض الوزن، وذلك نقلًا عن "stylecraze".
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الكرنب المخلل يعالج الالتهابات.. أطعمة تحسن صحتك

"قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت؟" لو أطلت النظر في هذه المقولة ستفهم جيدًا كيف يمكن أن يؤثر الطعام الذي تتناوله عليك بشكل كبير، فإذا تناولت طعاما محملا بكثير من الدهون، ستجد أن وزنك ازداد بشكل كبير، أما عند تناول كثير من الخضراوات الورقية الغنية بكثير من الألياف الغذائية، ستجد صحتك في تحسن، كما أن ذلك سيظهر أيضًا على بشرتك، فمن المؤكد أنك سمعت أن تناول العصائر الغنية بكميات معقولة من السكريات يعيد إليك نضارة وجهك ويجعلك أكثر إشراقًا، نقلًا عن "dailymail".
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