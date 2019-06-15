10 فوائد صحية تجعلك تتناول «الأتة» بشكل يومي

إذا كنت تسعى لإنقاص وزنك والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، احرص على تناول الأتة، لأنها تحتوي على العديد من الألياف الغذائية وغنية بالمياه
"الأتة"، أو ما يطلق عليها البعض، القثاء، من الأطعمة المفيدة التي لا يعرف البعض الكثير عنها، فهي من فصيلة القرعيات، والتى منها الكنتالوب وقرع العسل، لها الكثير من الفوائد الصحية، فهي تحتوي على العديد من المعادن الهامة لجسم الإنسان، ومنها المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية الهامة والمواد المضادة للأكسدة، كما أنها غنية بنسبة كالسيوم وبوتاسيوم عالية ومفيدة لصحة الإنسان، في السطور التالية نتناول بالتفصيل فوائد الأتة الصحية التي تجعلك تتناولها بشكل يومي.
تنشيط الدورة الدموية
تساعد الأتة في تنشيط الدورة الدموية ومحاربة الكسل، لذلك يمكنك تناولها في حالة الشعور بالإرهاق والإجهاد، كما أنها تخلصك من أي اضطرابات عصبية.
احتباس البول
الأتة من الخضراوات التي تساعد في التخلص من مشكلة احتباس البول، ولذلك تعمل على إذابة الأحماض البولية الموجودة في البول، يهمك
تنشيط الدورة الدموية
تساعد الأتة في تنشيط الدورة الدموية ومحاربة الكسل، لذلك يمكنك تناولها في حالة الشعور بالإرهاق والإجهاد، كما أنها تخلصك من أي اضطرابات عصبية.
احتباس البول
الأتة من الخضراوات التي تساعد في التخلص من مشكلة احتباس البول، ولذلك تعمل على إذابة الأحماض البولية الموجودة في البول، يهمك أن تعرف.. لون البول يكشف عن حالتك الصحية، التفاصيل هنا.
صحة الجهاز الهضمي
الأتة غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية الهامة، يمكنك استخدامها في منع الإصابة بالإمساك.
البشرة
الخضراوات مفيدة بشكل عام لعلاج مشاكل البشرة، جربي الأتة للتخلص من حب الشباب، والقضاء على الهالات السوداء الموجودة تحت العينين نتيجة السهر لأوقات طويلة في المساء.
كما تساعدك الأتة في التخلص من مشكلة الكلف والنمش، كل ما عليك هو سلقها، ثم اهرسيها جيدًا وضعي العجينة وافرديها على بشرتك، ثم اتركيها 10 دقائق على بشرتك، واشطفي بعد ذلك بالماء الفاتر، لو عندك مناسبة مهمة.. جربي هذه الوصفات الطبيعية للتفتيح.
خسارة الوزن
الأتة تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، ومن أهم ما يميزها أنها تجعلك تشعرين بالشبع لفترة طويلة، لذلك يمكنك تناول كميات منها دون الحصول على زيادة الوزن، 4 أنظمة لخسارة الوزن بطريقة سريعة، اعرفها هنا.
كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تفيد في عملية الحرق، إضافة إلى احتوائها على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في تسهيل عملية الهضم والتخلص من الفضلات التي تؤدي لزيادة الوزن.
مقاومة السرطان
تعمل الأتة على تحفيز الكبد على عمل وظائفه بصورة منتظمة، وتكون حلا لإذابة حصوات الكلى الصغيرة أو الرملية، وهي من أفضل الأطعمة التي تساعد على مقاومة الأورام السرطانية التي انتشرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، ومنها سرطان الدم وسرطان العظام على وجه الأخص.
القولون
إذا كنت تعاني من مشاكل في القولون أو التهابات في المعدة، يمكنك تناول الأتة أو الخيار، لتساعدك على خفض حرارة المعدة وتحسين أداء الجهاز الهضمي بشكل عام، اقرأ أيضًا.. لو بتعاني من القولون العصبي.. اعرف الأسباب وطرق العلاج.
ضغط الدم
الأتة من الأطعمة التي تساعد على خفض ضغط الدم وتخفيض مستوى الكوليسترول أيضًا، لذلك يمكنك تناولها إذا كنت من أصحاب الضغط المرتفع، سواء بمفردها أو وضعها على طبق السلطة الخضراء المفضل تناوله مع كل وجبة أو كاسناك بين الوجبات للشعور بالشبع.
التهابات اللثة
تساعد الأتة في علاج التهابات الفم واللثة، لذلك ينصح بتناولها لحماية أسنانك من الالتهابات، كما تستخدم الأتة كعلاج لتقرحات الحلق، اعرف.. وصفات من مطبخك للتخلص من إصفرار الأسنان بسهولة.
العظام
الكالسيوم يساعد في حمايتك من هشاشة العظام، لذلك ينصح بتناول الأتة لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، وتعمل على الحفاظ بشكل كبير على العظام وتحارب الهشاشة، كما أن الكالسيوم يساعدك في الحفاظ على الأسنان وحمايتها من التسوس.