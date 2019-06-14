مدرب المنتخب: أداء مصر في مباراة تنزانيا طبيعي

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

جهاز منتخب مصر

تحدث خوسيه أنخيل تيتو المدرب العام للمنتخب الوطني عن فوز الفراعنة الودي بمباراة تنزانيا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس مشيرًا إلى أن الهدف الوحيد الذي سجل، لا ينقص من القدرة الهجومية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد وأنه لم يمض على تجمع الفريق أكثر من أسبوع واحد، وأوضح تيتو في تصريحات صحفية، "يوجد لدينا بعض العناصر المرهقة مع نهاية موسم طويل، نعمل على إعادة تأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع بطولة كبيرة، والوصول بهم إلى قمة المستوى".

وتابع تيتو: "الجهاز الفني لديه خطة محسوبة للارتقاء بدنيا وذهنيا وتكتيكيا بالفريق، ونأمل أن تبلغ قمتها مع المراحل النهائية للبطولة، حيث إنه تم إنجاز نحو 80 ‎%‎ منها حتى الآن". وواصل: "المتبقي أمامنا الآن هو العمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل في الـ30 مترا الأخيرة، وأن نحافظ للفريق على مستواه البدني