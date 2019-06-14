رياضة

مدرب المنتخب: أداء مصر في مباراة تنزانيا طبيعي

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
جهاز منتخب مصر
جهاز منتخب مصر
تحدث خوسيه أنخيل تيتو المدرب العام للمنتخب الوطني عن فوز الفراعنة الودي بمباراة تنزانيا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس مشيرًا إلى أن الهدف الوحيد الذي سجل، لا ينقص من القدرة الهجومية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد وأنه لم يمض على تجمع الفريق أكثر من أسبوع واحد، وأوضح تيتو في تصريحات صحفية، "يوجد لدينا بعض العناصر المرهقة مع نهاية موسم طويل، نعمل على إعادة تأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع بطولة كبيرة، والوصول بهم إلى قمة المستوى".
وتابع تيتو: "الجهاز الفني لديه خطة محسوبة للارتقاء بدنيا وذهنيا وتكتيكيا بالفريق، ونأمل أن تبلغ قمتها مع المراحل النهائية للبطولة، حيث إنه تم إنجاز نحو 80 ‎%‎ منها حتى الآن". وواصل: "المتبقي أمامنا الآن هو العمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل في الـ30 مترا الأخيرة، وأن نحافظ للفريق على مستواه البدني
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الاتحاد الإفريقي يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن عودة الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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نجوم الفراعنة في «نيو لوك» جديد قبل كأس الأمم (صورة)

نشر طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصحبة عمرو وردة، حيث أظهرت الصورة نيولوك جديدا للاعبى المنتخب من داخل المعسكر القائم حالياً فى برج العرب استعداداً لكأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر 21 يونيو الجارى. ويخوض المنتخب الوطنى مباراته الأولى فى دور المجموعات أمام نظيره زيمبابوى على استاد القاهرة الدولى فى المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث تضم مجموعة مصر منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.
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نجم البريميرليج: قناة السويس فخر لجميع الأفارقة

أعرب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، عن سعادته بزيارة الفريق النيجيري، مؤكدًا أنه من أقوى الفرق الإفريقية، متمنيًا للفريق تقديم مستوى قوي يليق بمستوى الكرة الإفريقية للخروج بالبطولة في أفضل صورة، وخصوصًا أنها تقام في مصر هذا العام، كما تحظى بالدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أشاد الفريق مميش، بمستوى التنظيم والترتيبات الجيدة الخاصة بتوفير أماكن التدريب المناسبة والإقامة المتميزة التي تعكس وجه مصر الحضاري.
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استعدادًا لأمم إفريقيا.. الكاميرون يفوز على زامبيا

حقق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الزامبي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادات منتخب الأسود للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71، وقلص المنتخب الزامبي الفارق، عن طريق موابي موسوندا في الدقيقة 77.
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أجيري يكشف سر انضمام عبد الله السعيد وسليمان للمنتخب

أبدى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر ارتياحه للأجواء المحيطة بانطلاق معسكر الفريق استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل التي ستضم 24 منتخبًا لأول مرة بدلا من 16 منتخبا. وقال أجيري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد جدا لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبه بعدم تأخير بداية المعسكر عن الموعد المحدد وتأجيل بعض مباريات المسابقات المحلية إلى ما بعد البطولة تحقيقا لهذا الهدف.
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قال تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، إنه سيتم استبعاد لاعبين اثنين من قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو المقبل، موضحًا أن أحد هذين اللاعبين سيكون حارس مرمى. وأضاف تيتو في تصريحات لبرنامج «الماتش» على فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفهم الانتقادات والجدل الدائر بشأن القائمة، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي في عالم كرة القدم. وأوضح تيتو أن جهاز المنتخب، يتفهم الانتقادات بعد إعلان قائمة البطولة، وأنها تحدث في أي دولة بالعالم، والجهاز الفني يتقبل الأمر، لكنه يتمنى أن تزول هذه الانتقادات بعد أسبوعين من الآن ويتحد الجميع قبل البطولة.
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انتقد إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، اختيارات المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة الفراعنة المشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بدءًا من 21 يونيو المقبل. وقال الشاطر خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه عبر قناة النادي الأحمر، إنه لن يختص الحديث عن لاعبي الفريق الأحمر المستعدين، متساءلا: «كيف لا ينضم عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك للمنتخب بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع فريقه، وينضم على حسابه أحمد فتوح الذي لم يشارك سوى في مباريات قليلة مع سموحة؟».
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