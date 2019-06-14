تامر عاشور الليلة في الأوبرا.. تعرف على الأسعار

تحرير:كريم محجوب ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

تامر عاشور

يحيي المطرب تامر عاشور في الثامنة من مساء اليوم حفلًا فنيًا غنائيًا، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف. ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور مجموعة من أفضل أعماله القديمة والحديثة المقربة من الجمهور ومنها: «بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، مشوفناش خير، كلموها عني، كرهيني فيكي، إنت اخترت، خلصانة الحكاية، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش، في بالي، حد بيحب، كلمة شكر".

ويشار إلى أن المهرجان المقام بداية من الأربعاء الماضي 12 يونيو، والمستمر حتى الخميس المقبل 20 يونيو، يشهد في الثامنة من مساء كل أيامه، حفلًا فنيًا وغنائيًا متنوعًا، بدأته فرقة "مسار إجباري" يوم الأربعاء الماضي وكان سعر تذكرة الحضور 160 جنيها، وأعقبه أمس الخميس حفل الفنان "علي الحجار" بـ125 جنيها، واليوم

ويشار إلى أن المهرجان المقام بداية من الأربعاء الماضي 12 يونيو، والمستمر حتى الخميس المقبل 20 يونيو، يشهد في الثامنة من مساء كل أيامه، حفلًا فنيًا وغنائيًا متنوعًا، بدأته فرقة "مسار إجباري" يوم الأربعاء الماضي وكان سعر تذكرة الحضور 160 جنيها، وأعقبه أمس الخميس حفل الفنان "علي الحجار" بـ125 جنيها، واليوم حفل الفنان "تامر عاشور" بـ110 جنيهات، وغدًا حفل لفرقة "تكسير شرقي" بـ60 جنيها، ثم حفل الموسيقي "هشام خرما" بـ160 جنيها، ثم حفل "كارمن سليمان" بـ85 جنيها، وحفل "محمد الشرنوبي" بـ160 جنيها، ويختتم المهرجان بحفل الفنانة "نسمة محجوب" بسعر 110 جنيهات للتذكرة.