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تامر عاشور الليلة في الأوبرا.. تعرف على الأسعار

تحرير:كريم محجوب ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
تامر عاشور
تامر عاشور
يحيي المطرب تامر عاشور في الثامنة من مساء اليوم حفلًا فنيًا غنائيًا، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف. ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور مجموعة من أفضل أعماله القديمة والحديثة المقربة من الجمهور ومنها: «بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، مشوفناش خير، كلموها عني، كرهيني فيكي، إنت اخترت، خلصانة الحكاية، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش، في بالي، حد بيحب، كلمة شكر".
ويشار إلى أن المهرجان المقام بداية من الأربعاء الماضي 12 يونيو، والمستمر حتى الخميس المقبل 20 يونيو، يشهد في الثامنة من مساء كل أيامه، حفلًا فنيًا وغنائيًا متنوعًا، بدأته فرقة "مسار إجباري" يوم الأربعاء الماضي وكان سعر تذكرة الحضور 160 جنيها، وأعقبه أمس الخميس حفل الفنان "علي الحجار" بـ125 جنيها، واليوم
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حفل-واما

نادر حمدي: ألبوم جديد لـ«واما» قريبا

أعلن الملحن والمطرب نادر حمدي، عضو فريق "واما" الغنائي، عن قرب طرح ألبوم جديد للفريق في الفترة المقبلة. وكتب نادر حمدي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قريبًا، ألبوم جديد لفريق واما". وكان "واما" تعاقد مع شركة إنتاج "Highway"، المملوكة للمنتج ياسر خليل، في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين تم التحضير للألبوم الجديد، الذي من المقرر أن يكون جاهزا للطرح في الأسواق صيف 2019، ونص التعاقد أيضًا على أن تقوم الشركة المنتجة بإدارة أعمال "واما" والاتفاق على حفلاتهم داخل مصر وخارجها.
Darb-1718

حفلة لفرقة «برانويد آيز» في مركز درب 1718

تحيي فرقة "برانويد آيز"، مساء اليوم، حفلًا موسيقيًا، ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، الذي ينظمه مركز درب 1718 للثقافة والفنون في منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وهو سلسلة حفلات شهرية تقام على سطح المركز. وتخصصت الفرقة في تقديم نوع غير مألوف من الموسيقي وهي "البروجريسيف روك"، وكان لها عدة حفلات ناجحة لمحبي الموسيقى الغربية خلال الفترة الماضية. ويضم "برانويد آيز" كلًا من "وسام سلطان عازف جيتار، رامي نبيل عازف جيتار، يوسف حسن، عازف بيز جيتار، ميشيل خاطر، عازف درامز، عبد الله ناصر، كيبورد ومؤثرات صوتية".
تركي-آل-الشيخ

آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية مع حماقي وعمرو مصطفى

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عمل قريب يجمعه بالملحن عمرو مصطفى، والمطرب محمد حماقى. وكتب آل الشيخ منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أغنية جديدة لصيف الساحل..قريبًا.. كلماتى ولحن عمرومصطفى وغناء أخويا حماقى». وكان تركى آل الشيخ قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو للمطرب محمد حماقى، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بالسعودية، وكتب على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «منور المملكة يا حماقى».
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الكاتب-أحمد-عبد-اللطيف (1)

مناقشة وتوقيع «سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج»

تعقد دار العين للنشر ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" للكاتب أحمد عبد اللطيف، الأربعاء المقبل، في مقر الدار بوسط البلد، ويناقش الرواية الروائي والقاص حسن عبد الموجود. عبد اللطيف يستلهم "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، و"الكوميديا الإلهية" لدانتي أليغييري؛ ليشيد رحلة معاصرة يصل فيها الأبطال إلى مكان علوي أو سفلي، يكشفون من خلاله المحجوب، فيتجلى سكان مملكة قديمة من ناحية، وسكان مدينة حديثة من ناحية أخرى، كتماثيل شمعية، تتحرك دون أن تشعر، وتنظر دون أن تبصر.
أحمد-الحجار

إبراهيم الحجار في أمسية «عزيز على القلب» بالأوبرا

يشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السابعة من مساء اليوم الاثنين، أمسية بعنوان "عزيز على القلب" وتتناول المشوار الفني المضيء للموسيقار الكبير الراحل إبراهيم الحجار، ويحل ضيوف الأمسية كل من، نجله الموسيقي أحمد الحجار، والمطربين طارق فؤاد ومحمد عبدالستار، بحضور المخرج وحيد مخيمر، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز ويقدم الأمسية الشاعر محمد بهجت، وذلك فى إطار سلسلة حلقات "صالون مصر المبدعة" ضمن فعاليات النشاط الثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة مجدى صابر.
هيفاء-وهبى

حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالتهاب الكبد

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبه أكد الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، مرض هيفاء وهبي، في تغريدة جاء فيها "للأسف هيفاء فعلا مريضة، كبدها تعبان كتير، وبحاجة إلى علاج مكثف، ادعولها بالشفاء".
فرقة-وسط-البلد

«وسط البلد» تحيي المهرجان الصيفي بالأوبرا بـ25 جنيها

تحيي فرقة الأندرجراوند الشهيرة "وسط البلد"، حفلًا موسيقيا غنائيا، في الثامنة من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تقيمه الدار. وفي الحفل ستقدم الفرقة عددًا من أشهر أغانيها التي يفضلها الجمهور ومنهم: "أنتيكا في بيتها، يا يبو جلابية، عم مينا، حب نفسك، شمس النهار، سجايري فرط، روبابيكيا، ومجنون، وزي السكر، وشاشة التليفون، وبنطلوني الجينز، والليل اللي مالوش آخر، ومانيكان، وشوش تجاعيد" .
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