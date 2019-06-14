فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أحمد السقا وزوجته يحتفلان بتخرج نجلهما «ياسين» (صور)

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م
أحمد السقا
أحمد السقا
احتفل النجم أحمد السقا بتخرج ابنه الأكبر "ياسين" من المدرسة الثانوية، وحضر برفقة زوجته مها الصغير حفل التخرج. ونشر "ياسين" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا من حفل التخرج ظهر فيها مع والده الفنان أحمد السقا ووالدته المذيعة مها الصغير، اللذان حرصا على التقاط الصور التذكارية معه، بالإضافة لبعض الأصدقاء والزملاء. يذكر أن نفس الحفل شهد حضور الممثلة رانيا يوسف، إذ تخرجت ابنتها الكبرى في نفس المدرسة، وشاركت رانيا يوسف عددًا من الصور والفيديوهات عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وظهر معها أحمد السقا.
وشارك أحمد السقا في موسم رمضان 2019 بمسلسل "ولد الغلابة" وهو من بطولة مي عمر وإنجي المقدم وإدوارد ومحمد ممدوح وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي وهبة مجدي وسلوى عثمان، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي. "ولد الغلابة" تجري وقائعه في صعيد مصر، حيث يعمل أحمد السقا "عيسى" كمدرس للتاريخ في إحدي
اقرأ المزيد
إلهام شاهين

اختيار إلهام شاهين سفيرة «سيدة الأرض»

كرمت مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية، الفنانة إلهام شاهين، اليوم الجمعة، إذ نشرت الفنانة صورًا من التكريم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "تكريمي اليوم من مؤسسة سيدة الأرض.. شعب فلسطين بشكركم من قلبي على منحي لقب سفيرة سيدة الأرض.. عاشت فلسطين». وتفاعل الجمهور معها، وحرص على مشاركتها فى فرحتها، إذ هنؤوها في التعليقات على المنشور باللقب الذي حصلت عليه، وكان من المفترض أن يتم تكريم الفنانة فى مقر المؤسسة بفلسطين، لكن تم نقله إلى القاهرة لظروف أمنية.
سيرين عبد النور

سيرين عبدالنور: أرفض القبلات احتراما لزوجي وابنتي

دافعت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن مشاهدها الجريئة في مسلسل "الهيبة3" مع النجم السوري تيم حسن، موضحة أنها تجسد شخصية ولا علاقة لها بشخصيتها الحقيقية. وقالت سيرين عبدالنور، خلال لقاء في برنامج "جمعتنا حلوة" عبر إذاعة "أغاني أغاني" اللبنانية، أن المشاهد الرومانسية التي ظهرت فيها مع تيم حسن في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" هي الحد الأقصى للمشاهد الجريئة التي يمكن أن تقدمها، مضيفة أنها ترفض مشاهد القبلات، لكنها ليست ضدها وتحترم أي ممثلة تفعلها، لكن بالنسبة لها تعترف أنها سيدة شرقية الفكر، خاصة وأنها الآن أم وابنتها لا تتقبل هذه المشاهد.
سيمون

رحلة سيمون من الرهبنة للفن.. البداية بأغنية يونانية

سيمون.. فنانة متعددة المواهب، بدأت طريقها من الغناء، حتى وصلت إلى أماكن كبيرة فى التمثيل سواء على خشبة المسرح أو التليفزيون أو السينما، ومع أن أعمالها تعد على أصابع اليد، فإنها تركت بصمة فى قلوب محبيها، وأدت أدوارها بكل ما امتلكته من خبرة فى حياتها، فتعليمها الفرنسي ساعدها فى إتقان اللغة، وأداء أكثر من شخصية في أعمال مثل "عائلة شمس" و"فارس بلا جواد"، كما شاركت كبار النجوم البطولة، فموهبتها فرضت نفسها على الساحة، ونحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ53، بتقديم أبرز المعلومات عنها خلال هذا التقرير.
اقرأ المزيد من الأخبار
ولد-الغلابة (1)

تصريحات صناع «ولد الغلابة» ردا على سرقة Breaking Bad

استضاف الإعلامي عمرو أديب أبطال مسلسل «ولد الغلابة»، فى برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتحدث كل من أحمد السقا، ومي عمر وكريم عفيفي، والمخرج محمد سامي عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية العمل على الشخصيات التي ظهرت بالعمل، كما أبدوا رأيهم فى الجدل المثار حول اتهامهم بسرقة العمل من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad، وحكى كل منهم عن الصعوبات التي واجهته في العمل، والهدف الذي كانوا يسعون إلى توصيله للجمهور من خلال المسلسل، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز تصريحاتهم.
كريم-عفيفى-مع-احمد-السقا-مسلسل-ولد-الغلابة

أحمد السقا: هذا سبب ظهوري في «ولد الغلابة» بوزن زائد

كشف الفنان أحمد السقا، أنه كان متخوفًا من دور الشر الذي ظهر به خلال مسلسله "ولد الغلابة"، قائلًا: "في الحقيقة شخصية (عيسى) الظروف هي التي وضعته في أن يكون شريرا بسبب الصراعات التي دارت معه والظلم الذي تعرض له". وقال السقا خلال حلوله ضيفا مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه ما زال خائفا حتى هذه اللحظة من نجاح مسلسل "ولد الغلابة" وأنه دائما لديه أمل في النجاح قبل تقديم أي عمل، وذلك يرجع إلى أنه يتعامل مع جميع الأعمال بمبدأ التفاؤل.
ولد-الغلابة (1)

ولد الغلابة الحلقة الأخيرة.. عيسى يقتل فرح

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل «ولد الغلابة» بالقبض على «لبة» الذي يجسده الفنان أحمد زاهر، بسبب انتحالة صفة محام، كما تم القبض على كل مَن يعملون مع عيسي، الذي يجسده الفنان أحمد السقا فى المخدرات، فيما قامت فرح التى تجسدها مى عمر، باستخدام تليفون عيسى وهو نائم، وأرسلت رسالة إلى زينب، التى تجسدها هبة مجدي، على أنها عيسى وأخبرتها أن تأتي إلى مصر سريعا، وعرفت الشرطة أن عيسى وفرح هما من قاما بقتل ضاحي الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، وعزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، وعلى الفور أمروا بملاحقتهم وتتبع هواتفهم.
ولد-الغلابة

رد مؤلف «ولد الغلابة» على اتهامه بسرقة Breaking Bad

رد أيمن سلامة مؤلف مسلسل «ولد الغلابة» على كل الاتهامات التى تعرض لها العمل خلال الفترة الماضية واتهامة بالسرقة من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad. وقال عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «أخيرا شاهدت بعض حلقات Breaking Bad، بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله، وقصة المسلسل ببساطة عن مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات، في ولد الغلابة مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org