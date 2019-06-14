أحمد السقا وزوجته يحتفلان بتخرج نجلهما «ياسين» (صور)

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

أحمد السقا

احتفل النجم أحمد السقا بتخرج ابنه الأكبر "ياسين" من المدرسة الثانوية، وحضر برفقة زوجته مها الصغير حفل التخرج. ونشر "ياسين" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا من حفل التخرج ظهر فيها مع والده الفنان أحمد السقا ووالدته المذيعة مها الصغير، اللذان حرصا على التقاط الصور التذكارية معه، بالإضافة لبعض الأصدقاء والزملاء. يذكر أن نفس الحفل شهد حضور الممثلة رانيا يوسف، إذ تخرجت ابنتها الكبرى في نفس المدرسة، وشاركت رانيا يوسف عددًا من الصور والفيديوهات عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وظهر معها أحمد السقا.

وشارك أحمد السقا في موسم رمضان 2019 بمسلسل "ولد الغلابة" وهو من بطولة مي عمر وإنجي المقدم وإدوارد ومحمد ممدوح وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي وهبة مجدي وسلوى عثمان، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي. "ولد الغلابة" تجري وقائعه في صعيد مصر، حيث يعمل أحمد السقا "عيسى" كمدرس للتاريخ في إحدي