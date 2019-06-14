الاتحاد الأوروبي: روسيا متورطة بالتدخل في الانتخابات

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تقريرا نقلته قناة "فرانس 24"، تؤكد فيه أن السلطات الأوروبية رصدت نشاطا مستمرا من قبل روسيا، بهدف نشر معلومات مضللة عن طريق مصادر، وذلك للتأثيثر على الناخبين في الانتخابات الأوروبية ودفعهم نحو عدم المشاركة، مضيفة: "هذه الأنشطة لم تصل إلى مستوى حملة تضليل محددة عبر الحدود قامت بها مصادر خارجية وتستهدف الانتخابات الأوروبية، لكن الأدلة التي جمعت كشفت عن أنشطة تضليل متواصلة ومستمرة من قبل مصادر روسية تهدف إلى الحد من إقبال الناخبين والتأثير على تفضيلاتهم".

يذكر أنه في خلال محاولاتها للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لجأت روسيا إلى يفجيني بريجوزين رجل الأعمال الذي قام بتشكيل لجان إلكترونية عملت على توجيه الناخبين الأمريكيين ونشر الشائعات بينهم، الآن، عاد بريجوزين الذي كان ضمن المواطنين الروس الذين وجه له المحقق الخاص روبرت مولر تهما في تحقيقه