سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الاتحاد الأوروبي: روسيا متورطة بالتدخل في الانتخابات

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تقريرا نقلته قناة "فرانس 24"، تؤكد فيه أن السلطات الأوروبية رصدت نشاطا مستمرا من قبل روسيا، بهدف نشر معلومات مضللة عن طريق مصادر، وذلك للتأثيثر على الناخبين في الانتخابات الأوروبية ودفعهم نحو عدم المشاركة، مضيفة: "هذه الأنشطة لم تصل إلى مستوى حملة تضليل محددة عبر الحدود قامت بها مصادر خارجية وتستهدف الانتخابات الأوروبية، لكن الأدلة التي جمعت كشفت عن أنشطة تضليل متواصلة ومستمرة من قبل مصادر روسية تهدف إلى الحد من إقبال الناخبين والتأثير على تفضيلاتهم".
يذكر أنه في خلال محاولاتها للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لجأت روسيا إلى يفجيني بريجوزين رجل الأعمال الذي قام بتشكيل لجان إلكترونية عملت على توجيه الناخبين الأمريكيين ونشر الشائعات بينهم، الآن، عاد بريجوزين الذي كان ضمن المواطنين الروس الذين وجه له المحقق الخاص روبرت مولر تهما في تحقيقه
اقرأ المزيد
تفجيرات-سريلانكا (1)

الإنتربول: توقيف مشتبه به رئيسي في تفجيرات سريلانكا

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اليوم الجمعة، عن توقيف مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا الدامية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وفي مايو الماضي، أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99% بعد اعتداءات عيد الفصح، قائلا: "إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل، وتم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني المباشر، إلا أنه لم يعد من الضروري تمديدها فترة أطول".
الهجوم على ناقلة النفط

الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية تستبعد ضربها بطوربيد

?قال رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كاريدجس" ،التي تعرضت لهجوم في خليج عمان، فجر أمس الخميس، إن الناقلة تضررت من "أشياء طائرة"، مستبعدا فكرة تعرضها لهجوم بطوربيد، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام العالمية، مشيرا في تصريحات نقلتها فضائية "العربية:، اليوم الجمعة، إلى أن طاقم الناقلة شاهد سفينة تابعة للجيش الإيراني، في الليلة الماضية، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى، غير التنويه إلى أن الناقلة "تتحرك بسلام" باتجاه خورفكان الإماراتية.
بوتين وروحاني.jpg2

هل «نصبت» روسيا على إيران في اتفاقية بحر قزوين؟

لم تكن العلاقات بين إيران وروسيا جيدة على كل المستويات كما يحاول الطرفان إظهارها للأوساط السياسية في الوقت الحالي، خاصة أن العديد من الاتفاقيات كانت مصدر خلافات كبيرة لكل من موسكو وطهران على مدى سنوات طويلة. وكانت اتفاقية بحر قزوين، التي تحل الذكرى السنوية الأولى لها منتصف أغسطس المقبل، من الأمور التي أثارت خلافات كبيرة بين روسيا وإيران، لا سيما أنها حرمت طهران بشكل رئيسي من عوائد اقتصادية ضخمة على مدى العام الماضي الذي شهد التوقيع على اتفاقية جديدة.
بوريس-جونسون

«ترامب البريطاني» يقترب من رئاسة الوزراء| وتحالف ضده

انتهت أمس الخميس، الجولة الأولى من انتخابات حزب المحافظين لاختيار رئيس جديد له، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها في مايو الماضي. وحل بوريس جونسون وزير الخارجية السابق في المركز الأول بعد أن حصل على أصوات 114 نائبا، أي ما يمثل أكثر من ثلث أعضاء الحزب في البرلمان، وهو ما يكفي من المؤيدين لضمان وصوله للمرحلة النهائية. والآن يجري بقية المنافسين محادثات لتوحيد صفوفهم أمام جونسون، الذي يبدو أنه من المؤكد أنه سيكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل، إذ حصل أقرب منافسيه، وزير الخارجية جيريمي هانت، على 43 صوتا فقط.
اقرأ المزيد من الأخبار
بوتين وروحاني.jpg2

هل «نصبت» روسيا على إيران في اتفاقية بحر قزوين؟

لم تكن العلاقات بين إيران وروسيا جيدة على كل المستويات كما يحاول الطرفان إظهارها للأوساط السياسية في الوقت الحالي، خاصة أن العديد من الاتفاقيات كانت مصدر خلافات كبيرة لكل من موسكو وطهران على مدى سنوات طويلة. وكانت اتفاقية بحر قزوين، التي تحل الذكرى السنوية الأولى لها منتصف أغسطس المقبل، من الأمور التي أثارت خلافات كبيرة بين روسيا وإيران، لا سيما أنها حرمت طهران بشكل رئيسي من عوائد اقتصادية ضخمة على مدى العام الماضي الذي شهد التوقيع على اتفاقية جديدة.
غرق

غرق شابين مصريين في نهر الفولجا بروسيا

ذكرت بلدية مدينة أوليانوفسك الروسية اليوم الإثنين، أن شابين مصريين غرقا في نهر الفولجا. وأوضحت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن هذين المواطنين المصريين، هما من مواليد عامي 1997 و1998، وقد وصلا إلى أوليانوفسك للالتحاق بإحدى الجامعات، وإنه خلال عمليات البحث والإنقاذ الأولية لم يتم العثور على الضحايا، ولكن بعد ذلك عثر الغواصون على الجثتين ونقلوهما إلى الشاطىء وسلموهما إلى المحققين، حسب بيان للمكتب الصحفي للبلدية.
سياحة (1)

بعد مماطلتهم.. هل يمكن الاستغناء عن السياحة الروسية؟

روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى مصر هذا العام، حسب ما ذكره تقرير لوكالة أنباء سبوتنيك يوم الجمعة، نقلا عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتروف. جاءت تصريحات مانتوروف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرج، عقب لقائه في اليوم السابق مع وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار. وقال مانتوروف إن "من الصعب أن أقول متى سيحدث هذا -استئناف رحلات الطيران العارض بين البلدين- لكن نعول على أن يكون في هذا العام، على الأرجح».
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

7.6 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر وروسيا خلال 2018

بحثت قيادات وزارة التجارة والصناعة، مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعى بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتهم فى فعاليات الدورة الـ23 للمنتدى الاقتصادى الدولى المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، وفقا لبيان الوزارة. وبحسب البيان، فإن اللقاء تناول ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية خلال الفترة من 7 - 10 أكتوبر المقبل
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org