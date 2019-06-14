أزمة جديدة.. حمد الله يضع المغرب في ورطة أمام الكاف

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

حمد الله

أكد عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على رفض حمد الله عبد الرزاق، مهاجم أسود الأطلسي والنصر السعودي الخضوع لفحوصات طبية تحت إشرافه صباح اليوم الجمعة مفضلا مغادرة معسكر أسود الاطلسي وعدم خوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. وأعلن الاتحاد المغربي خروج حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.

أضاف طبيب منتخب المغرب أن اللاعب حضر إليه قبل مغادرته المعسكر وأخبره أنه غير جاهز للعب مع المغرب وأنه لا يمتلك أي شيء لتقديمه للمنتخب وبعد مباراة جامبيا حضر إليه وأكد له أنه مصاب ومن ثم كان طلبه كطبيب للمنتخب الخضوع للفحص الطبي وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي اليوم الجمعة، ولكنه رفض الأمر وغادر المعسكر. وتفجرت