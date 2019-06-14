جريمة

حبس صانع مخدر الموت.. والمتهم: بشتغل في الصيف بس

تحرير:يونس محمد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
حبس - صورة تعبيرية
حبس - صورة تعبيرية
قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس المتهم بمحاولة تصنيع مخدر الموت "الإكستاسي"، وإرسال المضبوطات للمعامل، وذلك عقب ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية. وكشفت تحقيقات النيابة، أن بداية خيوط القضية انكشفت حين أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطل، ومحكوم عليه غيابيا في قضيتى مخدرات بالسجن 20 سنة تخصص نشاطه في الاتجار بمخدر "الإكستاسي" المعروف بمخدر الموت، ومحاولته تصنيع ذلك المخدر مستخدما مكبسا بدائي الصنع متخذا من محافظة الإسكندرية مسرحا لنشاطه الإجرامي.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم يروج مخدره على الشباب، خاصة بالحفلات التي تقام خلال موسم الصيف. كما تبين من أوراق القضية أنه عقب انتهاء المراقبات ومعرفة الأماكن التي يتردد عليها تم إصدار إذن من النيابة وضبط المتهم في أثناء تواجده في المنتزه، إذ أسفر تفتيش منزله عن ضبط مكبس لتصنيع أقراص الاكستاسي بمشتملاته،
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ضبط-مخدرات

لحظة ضبط الداخلية صفقة مخدرات بـ144 مليون جنيه

أفرج قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، عن مقطع مصور يرصد مراحل الإعداد والتخطيط للإيقاع بتشكيل عصابي حاول تهريب وجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه، داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (1)

إصابة أمين شرطة ومساعد في حادث سير بالبحيرة

أصيب، اليوم الجمعة، أمين ومساعد شرطة بكسور وسحجات وكدمات بـأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز كفر الدوار في البحيرة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، ما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها، بواسطة قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة.
حبس-متهمه

حبس عاطلين هجما على شقة وسرقا أصحابها بالإكراه

أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الجمعة، حبس عاطلين اثنين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سيدة بمدينة نصر. وكشفت تحقيقات النيابة، أن الواقعة بدأت عندما تلقى ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من سيدة، 24 سنة، مقيمة بدائرة القسم، تفيد بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بتواجد شخصين مجهولين أدلت بأوصافهما التقريبية، يحمل أحدهما سلاحا ناريا، واستوليا على مشغولات ذهبية عبارة عن "خاتم، حلق"، شاشة، هاتف محمول، كمية من الملابس، تحت تهديد السلاح وفرا هاربين.
كلابش

حلم الطفولة انتهى بكلبش.. قصة سقوط ضابط مرور مزيف

"كرة خطيرة لأيمن أشرف كادت تسفر عن هدف الفراعنة الأول" بقدر من الحماسة وصف المعلق الرياضي حاتم بطيشة فرصة هدف أضاعها ظهير أيسر المنتخب الوطني والنادي الأهلي أمام المرمى التنزاني خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس واحتضنتها عروس البحر الأبيض المتوسط "الإسكندرية" على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب في إطار استعدادات منتخب الساجدين لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
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حبس-متهمه

حبس عاطلين هجما على شقة وسرقا أصحابها بالإكراه

أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الجمعة، حبس عاطلين اثنين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سيدة بمدينة نصر. وكشفت تحقيقات النيابة، أن الواقعة بدأت عندما تلقى ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من سيدة، 24 سنة، مقيمة بدائرة القسم، تفيد بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بتواجد شخصين مجهولين أدلت بأوصافهما التقريبية، يحمل أحدهما سلاحا ناريا، واستوليا على مشغولات ذهبية عبارة عن "خاتم، حلق"، شاشة، هاتف محمول، كمية من الملابس، تحت تهديد السلاح وفرا هاربين.
سجن

حبس سائق اللودر المتهم في انفجار خط الغاز بغيط العنب

قرر المستشار السيد عزاز رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس سائق اللودر المتسبب في واقعة انفجار ماسورة غاز بمحور المحمودية، والذي أسفر عن تفحم 9 سيارات و"توكتوك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمتي الإضرار العمد بالمال العام والتسبب فى حرق السيارت. كانت النيابة، استدعت مسئولي شركة المقاولات التي تقوم بأعمال الحفر بمحور المحمودية إلى سراي النيابة للتحقيق، وتشكيل لجنة من فنيي شركة الغاز والدفاع المدني والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.
حبس-متهمين-ارشيفية

عامل خردة يسرق 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

قررت نيابة عابدين، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل إلى محكمة الجنح في اتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة، واستلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت الملابسات الكاملة لها، وتضمن قرار الإحالة الاعترفات التفصيلية التى أدلى بها عامل الخردة المتهم بالسرقة من داخل شركة في منطقة عابدين، واعترافاته أمام رجال المباحث، وقال المتهم إنه نظرًا لارتباطه بعلاقة عمل مع شركة توريد معدات النظافة، بحكم عمله في الخردة، اختمرت في عقله فكرة سرقة الشركة.
حبس-متهمه

حبس سيدة لسرقتها 200 ألف بـ«طريقة الاحتكاك»

أمرت نيابة الدرب الأحمر، اليوم الإثنين، بحبس سيدة، لاتهامها بارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، بالاشتراك مع ابنتها، عن طريق الاحتكاك بالمواطنين فى المواصلات العامة. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملَين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، قالا فيه إنهما صرفا مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيكيتين.
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