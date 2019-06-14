حبس صانع مخدر الموت.. والمتهم: بشتغل في الصيف بس

تحرير:يونس محمد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

حبس - صورة تعبيرية

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس المتهم بمحاولة تصنيع مخدر الموت "الإكستاسي"، وإرسال المضبوطات للمعامل، وذلك عقب ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية. وكشفت تحقيقات النيابة، أن بداية خيوط القضية انكشفت حين أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطل، ومحكوم عليه غيابيا في قضيتى مخدرات بالسجن 20 سنة تخصص نشاطه في الاتجار بمخدر "الإكستاسي" المعروف بمخدر الموت، ومحاولته تصنيع ذلك المخدر مستخدما مكبسا بدائي الصنع متخذا من محافظة الإسكندرية مسرحا لنشاطه الإجرامي.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم يروج مخدره على الشباب، خاصة بالحفلات التي تقام خلال موسم الصيف. كما تبين من أوراق القضية أنه عقب انتهاء المراقبات ومعرفة الأماكن التي يتردد عليها تم إصدار إذن من النيابة وضبط المتهم في أثناء تواجده في المنتزه، إذ أسفر تفتيش منزله عن ضبط مكبس لتصنيع أقراص الاكستاسي بمشتملاته،