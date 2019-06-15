جزيرة إلوثيرا.. قطعة من الجنة تشعرك بالعزلة

تتميز جزيرة إلوثيرا بأنها توفر ملاذا آمنا ومتواضعا، حيث لديها منحدرات عالية على طول خط المحيط الأطلسي، كما تم العثور على ميزات طبيعية خلابة أعلى وأسفل الجزيرة

تحرير:فيروز ياسر ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

جزيرة إلوثيرا

إلوثيرا هي واحدة من عدة جزر تقع في جزر البهاما وتبعد نحو 80 كيلو متر عن ناساو عاصمة دولة الباهاماس، ويبلغ طولها 180 كم حيث تمتاز بالضوء الأزرق لمياه البحر الكاريبي وتبرز اللون الأزرق الغامق من المحيط الأطلسي وهي من أفضل الأماكن لرؤية الطبيعية الخلابة. وتتميز هذه الجزيرة بأنها توفر ملاذا آمنا ومتواضعا حيث لديها منحدرات عالية على طول خط المحيط الأطلسي، كما تم العثور على ميزات طبيعية خلابة أعلى وأسفل الجزيرة، مع بعض المعالم السياحية الأكثر لفتًا للأنظار في أضيق نقاطها وجنوبها، وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن».

جسر يفصل بين جزأين من المياه يقع جسر Glass Window في أقصى جزء من إليوثيرا، ويمتد عبر قطعة أرض مساحتها 30 قدمًا تفصل بين مياه المحيط الأطلسي المظلمة والأخرى الناعمة ذات اللون الفيروزي. اقرأ أيضا: إنتاجها كثير واسمها «اللمبوكة».. ماذا تعرف عن سمكة صلاح؟ يمكنك ارتداء حذاء متين وتسلق المنحدر