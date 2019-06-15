جزيرة إلوثيرا.. قطعة من الجنة تشعرك بالعزلة

تتميز جزيرة إلوثيرا بأنها توفر ملاذا آمنا ومتواضعا، حيث لديها منحدرات عالية على طول خط المحيط الأطلسي، كما تم العثور على ميزات طبيعية خلابة أعلى وأسفل الجزيرة
إلوثيرا هي واحدة من عدة جزر تقع في جزر البهاما وتبعد نحو 80 كيلو متر عن ناساو عاصمة دولة الباهاماس، ويبلغ طولها 180 كم حيث تمتاز بالضوء الأزرق لمياه البحر الكاريبي وتبرز اللون الأزرق الغامق من المحيط الأطلسي وهي من أفضل الأماكن لرؤية الطبيعية الخلابة.
وتتميز هذه الجزيرة بأنها توفر ملاذا آمنا ومتواضعا حيث لديها منحدرات عالية على طول خط المحيط الأطلسي، كما تم العثور على ميزات طبيعية خلابة أعلى وأسفل الجزيرة، مع بعض المعالم السياحية الأكثر لفتًا للأنظار في أضيق نقاطها وجنوبها، وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن».
جسر يفصل بين جزأين من المياه
يقع جسر Glass Window في أقصى جزء من إليوثيرا، ويمتد عبر قطعة أرض مساحتها 30 قدمًا تفصل بين مياه المحيط الأطلسي المظلمة والأخرى الناعمة ذات اللون الفيروزي.
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يمكنك ارتداء حذاء متين وتسلق المنحدر
جسر يفصل بين جزأين من المياه
يقع جسر Glass Window في أقصى جزء من إليوثيرا، ويمتد عبر قطعة أرض مساحتها 30 قدمًا تفصل بين مياه المحيط الأطلسي المظلمة والأخرى الناعمة ذات اللون الفيروزي.
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يمكنك ارتداء حذاء متين وتسلق المنحدر للوصول إلى الجسر للحصول على رؤية أوسع لأعلى ولأسفل الجزيرة النحيلة وعبر مسطحي المياه.
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منذ فترة طويلة جرفت العواصف العنيفة زجاجا طبيعيا متينا في نفس المكان الموجودة فيه، لكن الفنان الأمريكي وينسلو هومر كان قادرًا على التقاط هذه القطعة في حوالي عام 1885، وهو عبارة عن «زجاج النافذة»، حيث يمكن أن تؤدي الظروف الجوية القاسية وأمواج البحر المرتفعة إلى إغلاق الجسور والمواقع الخطرة، لذلك من الأفضل تجنب المنطقة التي تكون فيها الظروف سيئة.
شاطئ معزول وطرق غير ممهدة
هناك الكثير من الشواطئ المميزة في هذه الجزيرة، كما هناك امتداد من الرمال يمكن الوصول إليه بمزيد من التحديات والذي يتطلب بذل جهد إضافي.
على بعد نحو ساعتين جنوب جسر Glass Window، على الطرف الجنوبي من إلوثيرا، يتميز شاطئ Lighthouse بنوع العزلة في الجزيرة.
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كما أن سيارات «جيب» أو ذات الطراز الرياضي الأفضل للتنقل في الطريق الصخري غير الممهد، وعند العودة تظهر مجموعة من الرمال الوردية، إلى جانب وجود منارة قديمة على الحجر الجيري الشاهق فوق المحيط.
اتصال مياه الجزيرة بحمامات السباحة
على بعد نحو نصف ميل جنوب جسر Glass Window، هناك مكان آخر يستحق الزيارة يسمى مزار Queens Bath، فهو عبارة عن سلسلة من أحواض السباحة الطبيعية المنحوتة في الصخور على مر قرون من الأمواج المتكسرة على الجانب الأطلسي البري من إلوثيرا.
تنقل الأمواج درجة الحرارة الدافئة إلى حمام السباحة، ولكن لا ترتفع درجة حرارتها بالشكل الزائد، وعندما يصبح الجو دافئا فإن هذه الحمامات تتعرض للتسخين من الشمس.
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والوقت الأنسب للزيارة عندما يكون المد والجزر منخفضًا إلى حد ما، وذلك لكي لا تكون أسطح حمامات السباحة حادة، ويقع كل من الجسر والحمامات على بعد نحو 15 دقيقة بالسيارة من مطار نورث إلوثيرا، الذي يرحب بالرحلات الجوية المباشرة من أتلانتا وميامي.
عموما.. ماذا يمكنك أن تفعل في جزر البهاما؟
1- الغوص
ولأن هناك الكثير من الحطام المنتشر في الجزيرة، بالإضافة إلى الشعاب المرجانية، فإن الغوص سيكون مناسبا، فعلى بعد نحو 10 أميال من ساحل نيو بروفيدنس في نيو ساوث بروفيدنس، سيمكنك أن تبدأ رحلتك لاكتشاف الأسماك الملونة وفرص السباحة مع أسماك القرش.
2- الإبحار
المياه الفيروزية الموجودة في هذه الجزر، تساعدك على الإبحار داخلها لمشاهدة المناظر الطبيعية والاستمتاع بالغروب.
إذا كنت شخصا تحب الاستجمام بعيدًا عن الزحام، فإن هذه الجزيرة ستكون مناسبة للغاية وللتمتع بكل المناظر الطبيعية أيضًا.