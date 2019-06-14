أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 14 يونيو

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

أسعار البنزين

وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من المقرر أن ترفع وزارة البترول أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة -التي لم يتحدد موعدها بعد-، وهو الأمر المعلن سلفًا وأدى إلى حالة من الارتباك في بعض محطات الوقود خلال الساعات الماضية، بعدما تصور كثير من المستهلكين أن اليوم أول أيام تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، لكن ذلك لم يحدث وظلت الأسعار كما هي سعر البنزين (92) 6.75 جنيه للتر، سعر البنزين (80) 5.5 جنيه، سعر البنزين (95) 7.75 جنيه للتر، سعر السولار 5.50 جنيه للتر.

وكانت وزارة المالية، أصدرت الأحد الماضي، بيانًا، نفت خلاله أي أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحريك أسعار المشتقات البترولية أو الوقود. وأوضح هيثم نصار، المستشار الإعلامي لوزارة المالية، أن الوزارة لم تصدر أي بيانات عن زيادة أسعار الوقود، وأضاف في تصريحات سابقة أن البيان المنسوب للوزارة

وكانت وزارة المالية، أصدرت الأحد الماضي، بيانًا، نفت خلاله أي أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحريك أسعار المشتقات البترولية أو الوقود.



وأوضح هيثم نصار، المستشار الإعلامي لوزارة المالية، أن الوزارة لم تصدر أي بيانات عن زيادة أسعار الوقود، وأضاف في تصريحات سابقة أن البيان المنسوب للوزارة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غير صحيح ولم يصدر عن وزارة المالية، وأن الصفحة لا تتبع وزارة المالية.



وخلال كلمته فى جلسة بعنوان "تحديات الإصلاحات الاقتصادية فى المنطقة العربية"، أشار أحمد كوجك نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، إلى أن سعر زجاجة المياه كان أغلى من سعر لتر البنزين قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي.



