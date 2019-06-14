شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون

المراقبون: الطلاب يفتعلون مشادات مع الملاحظين في أكتر من موقف داخل اللجان وخارجها.. والهواتف المحمولة يتم إدخالها إليهم مع أولياء الأمور والعمال من فوق الأسوار

تحرير:أمينة محمود ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

لجان الغش والشغب في امتحانات الثانوية العامة أزمة كل عام، إذ لا يزال الغش الجماعي يسيطر على لجنتي مدرستي المقدم محمد لطفي العشري، وحسن مصطفى للتعليم الأساسي في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستغاث عدد من المراقبين المنتدبين بوزارة التربية والتعليم، لتأمينهم والسيطرة على أحداث الشغب والغش التي تقع بالقوة، رغم تواجد وتأمين قوات الشرطة خارج أبواب اللجان. وقال المراقبون إن اللجان في مركز بيلا في منتهى الفوضى، إذ لا يوجد سوى ملاحظين اثنين في اللجنة رغم أن كل لجنة تحتاج إلى 4 ملاحظين.

وأرجع المراقبون، سبب احتياج اللجنة لهذا العدد من الملاحظين إلى أن الطلاب في منتهى الاستهتار، ويتعمدون على وجودهم في بلدهم لتهديد الملاحظين والمراقبين، مشيرين إلى أنه رغم وجود الأمن إلا أن مواطنا قفز من على السور، وكذا صور طلاب امتحان مادة التربية الدينية ورفعه على الإنترنت، كما تم التحقيق وتحرير محضر

وأرجع المراقبون، سبب احتياج اللجنة لهذا العدد من الملاحظين إلى أن الطلاب في منتهى الاستهتار، ويتعمدون على وجودهم في بلدهم لتهديد الملاحظين والمراقبين، مشيرين إلى أنه رغم وجود الأمن إلا أن مواطنا قفز من على السور، وكذا صور طلاب امتحان مادة التربية الدينية ورفعه على الإنترنت، كما تم التحقيق وتحرير محضر في واقعة أخرى.

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وأضافوا أن الطلاب يفتعلون مشادات مع الملاحظين في أكتر من موقف داخل اللجان وخارجها، كما يفتعلون مشادات بينهم لإرهاب اللجان، كما حدث غش جماعي لفقد السيطرة على اللجان، ما أدى برئيس اللجنة إلى تحرير 22 محضر غش جماعي بالإكراه في أول يوم امتحانات، ليكون مصيره الاستبعاد وعزله من رئاسة اللجنة.

ولفت المراقبون إلى أن الهواتف المحمولة يتم إدخالها للطلاب مع أولياء الأمور والعمال من فوق الأسوار، متسائلين: "لماذا تم مكافأة هؤلاء الطلاب بلجان في بلدهم قريبة وتشعرهم بقوة أو سطوة؟".

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وطالبوا وزارتي التربية والتعليم والداخلية، بسرعة التدخل لوقف هذة المهزلة، كما طالبوا بضرورة تركيب كاميرات في لجنة الامتحان، تكون متصلة بدوائر تليفزيونية وبالإنترنت ويتابعها غرفة العمليات بالإدارة والمديرية والوزارة، كما طالبوا بزيادة التأمين في أثناء خروجهم من اللجان والعودة إلى منازلهم خارج المحافظة، وتوفير سيارات لنقل الملاحظين وتأمينها بواسطة الشرطة حتى انصرافها بعيدا خارج المكان.

وكشفت مصادر مطلعة، أن لجنة مدرسة المقدم محمد لطفي العشري يسيطر عليها الشغب والغش الجماعي بين الطلاب، مشيرة إلى أن مراقبي اللجنة امتنعوا في امتحان التربية الدينية عن الصعود للجان لأداء مهامهم في أعمال المراقبة وتوزيع الامتحان على الطلاب، وظل المراقبون متجمعين في فناء المدرسة ممتنعين عن الصعود للجان، حتى جاءت مدير المديرية التعليمية الدكتورة بثينة كشك، وأغلقت باب اللجنة وطالبت الملاحظين بضرورة الصعود للجان وأداء مهامهم، ووزعت أوراق الامتحان على الطلاب مع الملاحظين.

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وأشارت إلى أن رئيس اللجنة حرر في امتحان اللغة العربية 22 محضر غش جماعي في أول يوم امتحان، موضحة أن الأهالي اقتحموا لجنة المقدم محمد لطفي -المعروفة بالشغب والغش سنويا- في أثناء انعقاد لجنة اللغة الإنجليزية، وذلك بعد أن أبلغ بعض الطلاب أهاليهم الذين ينتظرونهم أمام اللجنة بأن الامتحان صعب، فدخل الأهالي للجنة وقالوا للمراقبين: "الامتحان صعب، والعيال هتغش يعني هتغش".

وذكرت المصادر أن معلمة مسؤولة عن أمن اللجنة وتدعى "م" ظلت تبكي في أثناء انعقاد امتحان اللغة الإنجليزية، لتخوفها من العودة لمنزلها عقب انتهاء الامتحان، وطالبت المعلمة رئيس اللجنة بالاعتذار عن المشاركة في أعمال الامتحانات، إلا أنه رفض لصعوبة الأمر في الوقت الراهن بسبب عقد الامتحانات، وذلك بسبب تعدي طالبة عليها بالألفاظ بعد أن قامت المعلمة بمهمتها في تفتيش الطالبة قبل دخولها دورة المياه، إلا أن الطالبة رفضت تفتيشها وهرولت باتجاه بوابة اللجنة وظلت تصرخ مطالبة بقدوم والدها، وادعت زورا على مسؤولة الأمن بأنها تطالبها بخلع ملابسها أمام الرجال، ما سبب تجمهر الأهالي أمام باب اللجنة محاولين النيل من المعلمة.

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من جانبها، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ومسؤولي امتحانات الثانوية العامة تواصلوا مع أجهزة الأمن العام، لزيادة وتشديد الإجراءات التأمينية على أبواب اللجان المعروفة بالشغب والغش، وهما لجنتي مدرستي المقدم محمد لطفي العشري وحسن مصطفى للتعليم الأساسي.

وقالت إن الوزارة قررت زيادة أعداد الملاحظين داخل لجنة مدرسة المقدم محمد لطفي العشري، نتيجة لما تم رصده من أحداث شغب وغش بالقوة داخل لجان هذه المدرسة، والتي هي عبارة عن مجمع مدارس تضم بداخلها عدة لجان.

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وأكدت المصادر أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات داخلية ضد الطلاب الغشاشين، من ضمنها بحث عقد لجان خاصة لتصحيح كراسات اللجان المرصود بها أعمال شغب وغش هذا العام، وإذا ثبت تطابق إجابات الطلاب وإحداث غش جماعي من خلال عمليات التصحيح في الكنترولات، ستتخذ الوزارة قرارا مماثلا لقرار العام الماضي برسوب الطلاب في المواد التي ثبت فيها الغش وتطابق الإجابات.

وكشفت أن خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، كان سينقل لجنتي بيلا المعروفتين بالشغب والغش إلى مكان آخر بلجان قريبة من مديرية أمن كفر الشيخ في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، إلا أن مدير المديرية التعليمية بكفر الشيخ، أبلغت نائب رئيس عام الامتحانات، بأن اللجنتين تحت السيطرة، ولن تتكرر حالات شغب أو غش هذا العام، ولا داعي لنقلهم للجان أخرى.

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