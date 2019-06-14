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720 مليون مستخدم شهريا.. تعرف على خدمة «فيسبوك واتش»

تقول شركة فيس بوك إنها تلتزم وتتعهد بجعل منصة "واتش" المقصد والوجهة الأولى لجميع المستخدمين حول العالم لاكتشاف ومشاهدة المحتوى المرئي في صحبة جماعية
تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
فيس بوك واتش
فيس بوك واتش
تقول شركة فيسبوك إن منصة "فيسبوك واتش" ستغير تجربة مشاهدة المحتوى المرئي لتصبح أكثر متعة بالتواصل مع الغير بدلاً من الوحدة والانعزالية دون أي تفاعل، وذلك بعدما أفسحت الطريق أمام المستخدم لمعايشة تجربة فريدة بأدوات غير محدودة -كالتعليقات والمشاركات والتفاعلات واستطلاعات الرأي والمجموعات والرسائل وحفلات المشاهدة الجماعية والمزيد من الأدوات التي تساعد المستخدم على التواصل من الأشخاص حول مقاطع الفيديو المفضلة لديه، وفقًا لتقرير أعده باريش راجوات مدير المنتج، وماثيو هينيك رئيس استراتيجية وتخطيط المحتوى، بشركة فيسبوك.
ونشرت فيسبوك تقريرًا تعدد فيه مزايا المنصة الجديدةـ، وقالت:" قد أطلقنا منصة واتش حول العالم منذ أقل من عام، ووصل عدد المستخدمين حاليًا لأكثر من 720 مليون شهريًا و140 مليون يوميًا يقضون على الأقل دقيقة واحدة على منصة واتش، مما يعني أنه في المتوسط يقضي الزوار المنتظمون في المشاهدة اليومية أكثر من 26
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