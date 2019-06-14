أول رد فعل من جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف عنه

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

جريشة

يتوجه الحكم الدولي جهاد جريشة، صباح غد السبت إلى معسكر الحكام الخاص ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث يأتي توجه جريشة، للمعسكر للخضوع للاختبارات تمهيدًا للمشاركة فى إدارة نهائيات الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، حيث كان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن عودة الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. وكتب أحمد شوبير