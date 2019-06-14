رياضة

أول رد فعل من جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف عنه

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
جريشة
جريشة
يتوجه الحكم الدولي جهاد جريشة، صباح غد السبت إلى معسكر الحكام الخاص ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث يأتي توجه جريشة، للمعسكر للخضوع للاختبارات تمهيدًا للمشاركة فى إدارة نهائيات الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، حيث كان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن عودة الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وتستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. وكتب أحمد شوبير
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حمد الله-عبد-الرزاق‎

لاعب مغربي يرقص بعد استبعاد حمدالله (فيديو)

استمرارا للأزمة التي تفجرت داخل المنتخب المغربي، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما الأربعاء الماضي وشهدت خسارة لأسود الأطلس بهدف دون رد، ورحيل حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي من معسكر أسود أطلس وعدم الاستمرار في قائمة الفريق استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، حيث قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي استدعاء عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير بدلا من حمد الله.
حمد الله-عبد-الرزاق‎

أزمة جديدة.. حمد الله يضع المغرب في ورطة أمام الكاف

أكد عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على رفض حمد الله عبد الرزاق، مهاجم أسود الأطلسي والنصر السعودي الخضوع لفحوصات طبية تحت إشرافه صباح اليوم الجمعة مفضلا مغادرة معسكر أسود الاطلسي وعدم خوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. وأعلن الاتحاد المغربي خروج حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.
اجيرى-والجهاز-الفنى

مدرب المنتخب: أداء مصر في مباراة تنزانيا طبيعي

تحدث خوسيه أنخيل تيتو المدرب العام للمنتخب الوطني عن فوز الفراعنة الودي بمباراة تنزانيا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس مشيرًا إلى أن الهدف الوحيد الذي سجل، لا ينقص من القدرة الهجومية لمنتخب مصر، مؤكدًا أن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد وأنه لم يمض على تجمع الفريق أكثر من أسبوع واحد، وأوضح تيتو في تصريحات صحفية، "يوجد لدينا بعض العناصر المرهقة مع نهاية موسم طويل، نعمل على إعادة تأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع بطولة كبيرة، والوصول بهم إلى قمة المستوى".
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الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (5)

رئيس الزمالك: سنطالب كاف بفتح ملف نادي القرن

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد لفتح قضية لقب القرن وإعادة الحق المسلوب من القلعة البيضاء على حد قوله، حيث أكد رئيس الزمالك أن النادي يتعرض لحملة مدفوعة الأجر لضرب استقرار النادي والفرق الرياضية، وتساءل رئيس الزمالك لماذا كل الهجوم والانتقادات على النادي ومجلس إدارته بالرغم من أن الفرق الرياضية تتوج بالبطولات قدم وسلة ويد بالإضافة إلى رفع مستوى الألعاب الفردية بالنادي في الوقت الذي لم يتحدث أي شخص عن إخفاقات مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
أحمد أحمد رئيس الكاف

قرار جديد من فرنسا تجاه رئيس «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن السلطات الفرنسية سمحت لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، بالتوجه إلى بلده مدغشقر، حيث كان في باريس، من أجل خضوعه للاستجواب من جانب مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم للمحليين 2018، التي استضافتها المغرب، لكن كاف قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع تاكتيكال ستيل.
أحمد-احمد‎ (1)

إخلاء سبيل أحمد أحمد دون توجيه الاتهام إليه

أخلت النيابة العامة في مرسيليا، سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، دون توجيه الاتهام إليه، وذلك بعد أن خضع أحمد للاستجواب من قبَل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

إخلاء سبيل رئيس الكاف بعد التحقيق معه (صور)

كشف مصدر، داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن السلطات الفرنسية قامت بإخلاء سبيل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مثوله للتحقيق، بعدما تم القبض عليه، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل استجوابه فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
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