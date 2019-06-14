أول رد فعل من جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف عنه
تحرير:محمد حسن صيام
١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
جريشة
يتوجه الحكم الدولي جهاد جريشة، صباح غد السبت إلى معسكر الحكام الخاص ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث يأتي توجه جريشة، للمعسكر للخضوع للاختبارات تمهيدًا للمشاركة فى إدارة نهائيات الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، حيث كان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن عودة الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وتستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
وكتب أحمد شوبير
وتستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: "رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في بطولة الأمم الإفريقية 2019".
وكانت لجنة الحكام بالكاف، قررت رفع الإيقاف عن جريشة، ظهر اليوم والذي تم توقيعه فى وقت سابق لمدة 6 شهور على خلفية أخطائه في مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ذهاب نهائي دورى أبطال إفريقيا.