نائب عن المحافظ يشارك في عزاء ضحايا حادث المناشي

تحرير:هيثم بطاح ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

عزاء ضحايا حادث المناشي

شارك الدكتور عواد أحمد سكرتير عام القليوبية نائبا عن المحافظ، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب، اليوم الجمعة، في العزاء الذي أقيم لـ6 عمال زراعيين من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية، والذين لقوا مصرعهم، صباح أمس الخميس، في حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل، على طريق "القناطر – المناشي" أمام قرية الحسانين، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث بالقناطر والمناشي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارا بالحادث وبالانتقال، تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية من قرية المنيرة بالقناطر للعمل بمزارع البصل مع سيارة نقل ثقيل أمام قرية الحسانين.وأسفر الحادث عن مصرع 6 عمال تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح، وتم نقل