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نائب عن المحافظ يشارك في عزاء ضحايا حادث المناشي

تحرير:هيثم بطاح ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
عزاء ضحايا حادث المناشي
عزاء ضحايا حادث المناشي
شارك الدكتور عواد أحمد سكرتير عام القليوبية نائبا عن المحافظ، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب، اليوم الجمعة، في العزاء الذي أقيم لـ6 عمال زراعيين من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية، والذين لقوا مصرعهم، صباح أمس الخميس، في حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل، على طريق "القناطر – المناشي" أمام قرية الحسانين، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث بالقناطر والمناشي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارا بالحادث وبالانتقال، تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية من قرية المنيرة بالقناطر للعمل بمزارع البصل مع سيارة نقل ثقيل أمام قرية الحسانين.وأسفر الحادث عن مصرع 6 عمال تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح، وتم نقل
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

تحقيق عاجل في واقعة إغلاق مسجد أثناء صلاة الجمعة

أغلق مسجد القبلاوى التابع لقرية حازق، اليوم الجمعة، أبوابه أمام مصلين صلاة الجمعة، بسبب غياب خطيبه وإمام المسجد في واقعة نادرة، ما خلق حالة من الغضب بين الأهالي، وتقدمهم بشكوى جماعية بعد منع فتح المسجد من أداء الصلاة، للشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، والذي اتخذ على الفور قرارا يقتضي بإحالة مدير إدارة أوقاف بيلا، ومفتش المساجد بقرية حازق بمركز بيلا للتحقيق، وذلك لتركهما المسجد مغلقا في صلاة الجمعة ما منع المصلين من أداء الصلاة.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (3)

التعليم توضح حقيقة توزيع درجات أسئلة الإنجليزي

نفى مسؤولو امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة توزيع درجات نموذج إجابة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، وأنه لا يوجد أيضا تعديل في نموذج الإجابة، كما أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلقَ أي شكاوى حول صعوبة الامتحان، موضحة أن اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أكدت أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي ويتسم بالوضوح. يذكر أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى شهد حالات حزن وبكاء وإغماء بين الطلاب، نتيجة لصعوبة بعض جزئيات الامتحان خاصة سؤال الترجمة والاختيار من متعدد والمحادثة.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون

لجان الغش والشغب في امتحانات الثانوية العامة أزمة كل عام، إذ لا يزال الغش الجماعي يسيطر على لجنتي مدرستي المقدم محمد لطفي العشري، وحسن مصطفى للتعليم الأساسي في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستغاث عدد من المراقبين المنتدبين بوزارة التربية والتعليم، لتأمينهم والسيطرة على أحداث الشغب والغش التي تقع بالقوة، رغم تواجد وتأمين قوات الشرطة خارج أبواب اللجان. وقال المراقبون إن اللجان في مركز بيلا في منتهى الفوضى، إذ لا يوجد سوى ملاحظين اثنين في اللجنة رغم أن كل لجنة تحتاج إلى 4 ملاحظين.
طقس (1)

الحر يرتفع درجتين.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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مجلس-الدولة

«الإداري» يحسم خلاف المرشحين بغرفة تجارة القليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري، الخميس، بوقف إعلان نتيجة التزكية لانتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية، وإدراج أسماء 3 مرشحين مستبعدين فى كشوف المرشحين، وهم أحمد كمال شعلان وأحمد حسن وإحسان الغباشى. ومن المقرر أن يتم وقف إعلان النتيجة المعلنة بالتزكية وإجراء انتخابات على مقاعد مجلس إدارة الغرفة السبت المقبل. وكان المرشحون الثلاثة تقدموا بدعوى رسمية أمام محكمة القضاء الإدارى ببنها، ضد وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بصفتيهما ورئيس لجنة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية حملت رقم 6902/320 فى 25/5/2019 اعتراضا منهم على استبعاد أسمائهم من قوائم المرشحين.
أولياء-الأمور-أمام-مدرسة-جمال-عبد-الناصر-الثانوية-في-انتظار-خروج-أبنائهم-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

إغماء طالبة ومنع طالب من الامتحان في القليوبية

شهد امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى 2019/2018، التي انطلقت اليوم السبت وتنتهى 3 يوليو المقبل، تعرض طالبة بلجنة مدرسة كفر عليم بقرية القلج التابعة للإدارة التعليمية بالخانكة بمحافظة القليوبية لحالة ضيق شديد فى التنفس وإغماء، وجرى نقلها بسيارة إسعاف وعمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها، كما تم منع طالب بإحدى اللجان التابعة لإدارة بنها التعليمية من دخول الامتحان بعد حضوره متأخرا عن الموعد المحدد بنحو 45 دقيقة، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونا بشأن الواقعة.
سيارة -اسعاف

إطلاق نار في عُرس ببنها.. وإصابة شقيقتين بالخرطوش

أصيبت شقيقتان بـ"رش الخرطوش" في الوجه، على أثر قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار ابتهاجا بحفل عرس في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ما أدى إلى إصابة المجني عليهما في أثناء وقوفهما في شرفة منزلهما، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها العام، وألقي القبض على المتهم وتم ضبط السلاح وتولت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها، إشارة من المستشفى بوصول كل من "ا. م. ا" 25 سنة، ربة منزل، وشقيقتها "ش"، 18 سنة، مصابتين برش الخرطوش فى الوجه.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

اعتمد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالمحافظة والتي بلغت 85.2%، ومن المتوقع ظهورها على موقع المديرية خلال ساعات على الرابط التالي: http://results.qalubiaedu.org/، موضحا أن المراكز العشرة الأولى في قائمة الأوائل في الشهادة الإعدادية حصلت عليها 10 طالبات دفعة واحدة وكلهن من مدارس حكومية. وحصلت الطالبة صفاء صبرى عبد ربه موسى من قرية برشوم على المركز الأول في الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة، وأجرى المحافظ مكالمة هاتفية معها لتهنئتها بالتفوق ووعدها بالتكريم قريبا.
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