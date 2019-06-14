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حفل شارموفرز والعسيلي وزاب ثروت كامل العدد (صور)

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
العسيلي
العسيلي
حضور جماهيري كبير وخاصة من فئة الشباب، يسعى لدخول منطقة أرض المعارض «المنارة» بالتجمع الخامس، للاستمتاع بحفل «ميوزك جيت فستفال 2»- المحدد إقامتها مساء اليوم الجمعة 14 يونيو. ويشارك فى الحفل كل من فريق شارموفرز "أحمد بهاء ومو العرقان"، والمطرب محمود العسيلي، والفنان زاب ثروت، وينظمها إسلام عرفة، وينفذ الإضاءة وليد الحريري، والمسرح تامر فوزي، والصوت عماد نبيل، والتغطية الإعلامية وديع عزمي. وتقام منذ أمس الخميس، على قدم وساق، التجهيزات النهائية للحفل.
وبدأ دخول الجمهور إلى المسرح من الـ4 عصرا، وتنقسم أسعار تذاكر الحفل إلى فئتين الأولى بقيمة 250 جنيها، والثانية بقيمة 500 جنيه. ومن المقرر أن يقدّم محمود العسيلي مجموعة منتقاة من أغانيه منها "مش مضمون"، و"زي الأفلام"، و"ست الستات"، و"فرحة"، "رجع الهوى"، و"حلم بعيد"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"في حتة تانية"
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حفل-واما

نادر حمدي: ألبوم جديد لـ«واما» قريبا

أعلن الملحن والمطرب نادر حمدي، عضو فريق "واما" الغنائي، عن قرب طرح ألبوم جديد للفريق في الفترة المقبلة. وكتب نادر حمدي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قريبًا، ألبوم جديد لفريق واما". وكان "واما" تعاقد مع شركة إنتاج "Highway"، المملوكة للمنتج ياسر خليل، في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين تم التحضير للألبوم الجديد، الذي من المقرر أن يكون جاهزا للطرح في الأسواق صيف 2019، ونص التعاقد أيضًا على أن تقوم الشركة المنتجة بإدارة أعمال "واما" والاتفاق على حفلاتهم داخل مصر وخارجها.
Darb-1718

حفلة لفرقة «برانويد آيز» في مركز درب 1718

تحيي فرقة "برانويد آيز"، مساء اليوم، حفلًا موسيقيًا، ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، الذي ينظمه مركز درب 1718 للثقافة والفنون في منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وهو سلسلة حفلات شهرية تقام على سطح المركز. وتخصصت الفرقة في تقديم نوع غير مألوف من الموسيقي وهي "البروجريسيف روك"، وكان لها عدة حفلات ناجحة لمحبي الموسيقى الغربية خلال الفترة الماضية. ويضم "برانويد آيز" كلًا من "وسام سلطان عازف جيتار، رامي نبيل عازف جيتار، يوسف حسن، عازف بيز جيتار، ميشيل خاطر، عازف درامز، عبد الله ناصر، كيبورد ومؤثرات صوتية".
تامر-عاشور

تامر عاشور الليلة في الأوبرا.. تعرف على الأسعار

يحيي المطرب تامر عاشور في الثامنة من مساء اليوم حفلًا فنيًا غنائيًا، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف. ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور مجموعة من أفضل أعماله القديمة والحديثة المقربة من الجمهور ومنها: «بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، مشوفناش خير، كلموها عني، كرهيني فيكي، إنت اخترت، خلصانة الحكاية، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش، في بالي، حد بيحب، كلمة شكر".
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عمرو -دياب

عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ لهذا السبب (فيديو)

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مقطع لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية. وظهر الهضبة في الفيديو موجهًا حديثه للجمهور: "مساء الخير عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبيسعدني وبيشرفني وجودي معاكم النهاردة، وفعلًا مبسوط جدًا جدًا، وأحب مرة ليّا أني أجي تاني"، موجهًا الشكر لآل الشيخ لإتاحة الفرصة له للمجيء للسعودية، قائلًا: "بشكر كل من ساهم في وجودي هنا وبالأخص صديقي الشاعر الكبير سيادة المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة، وأنا بصراحة بحب البلد دي وبحب أجي هنا".
انغام-04

خريطة حفلات عيد الفطر.. أنغام وأصالة في الكويت

يستعد عدد كبير من المطربين لإحياء مجموعة من الحفلات، خلال عيد الفطر المبارك، فستحيي فرقة بلاك تيما حفلا يوم 6 يونيو الجاري بساقية عبدالمنعم الصاوي، وفي اليوم نفسه يُحيي الفنانان مصطفى حجاج وأحمد المصلاوي حفلا بفندق شيراتون، وأيضا هناك موعد مع المطربين محمود الليثي وعصام كاريكا بمشاركة أحمد شيبة والراقصة دينا يوم 6 يونيو بفندق سميراميس إنتركونتيننتال، كما يقدم الفنانان أدهم سليمان وأحمد شيبة حفلا في جرين بلازا فى اليوم نفسه، ويُحيي الفنان محمد رشاد حفلا بحديقة الدراجات.
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