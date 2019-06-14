حفل شارموفرز والعسيلي وزاب ثروت كامل العدد (صور)

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

العسيلي

حضور جماهيري كبير وخاصة من فئة الشباب، يسعى لدخول منطقة أرض المعارض «المنارة» بالتجمع الخامس، للاستمتاع بحفل «ميوزك جيت فستفال 2»- المحدد إقامتها مساء اليوم الجمعة 14 يونيو. ويشارك فى الحفل كل من فريق شارموفرز "أحمد بهاء ومو العرقان"، والمطرب محمود العسيلي، والفنان زاب ثروت، وينظمها إسلام عرفة، وينفذ الإضاءة وليد الحريري، والمسرح تامر فوزي، والصوت عماد نبيل، والتغطية الإعلامية وديع عزمي. وتقام منذ أمس الخميس، على قدم وساق، التجهيزات النهائية للحفل.

وبدأ دخول الجمهور إلى المسرح من الـ4 عصرا، وتنقسم أسعار تذاكر الحفل إلى فئتين الأولى بقيمة 250 جنيها، والثانية بقيمة 500 جنيه. ومن المقرر أن يقدّم محمود العسيلي مجموعة منتقاة من أغانيه منها "مش مضمون"، و"زي الأفلام"، و"ست الستات"، و"فرحة"، "رجع الهوى"، و"حلم بعيد"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"في حتة تانية"