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تحقيق عاجل في واقعة إغلاق مسجد أثناء صلاة الجمعة

تحرير:محمود أبو خضرة ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
أغلق مسجد القبلاوى التابع لقرية حازق، اليوم الجمعة، أبوابه أمام مصلين صلاة الجمعة، بسبب غياب خطيبه وإمام المسجد في واقعة نادرة، ما خلق حالة من الغضب بين الأهالي، وتقدمهم بشكوى جماعية بعد منع فتح المسجد من أداء الصلاة، للشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، والذي اتخذ على الفور قرارا يقتضي بإحالة مدير إدارة أوقاف بيلا، ومفتش المساجد بقرية حازق بمركز بيلا للتحقيق، وذلك لتركهما المسجد مغلقا في صلاة الجمعة ما منع المصلين من أداء الصلاة.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن ما حدث من غلق لمسجد القبلاوي التابع لقرية حازق اليوم في أثناء صلاة الجمعة، يعد إهمالا جسيما، وكان لا بد على مدير الإدارة والمفتش التنسيق فيما بينهما، والحرص على توجيه إمام وخطيب للمسجد لأداء الخطبه وصلاة الجمعة قبل الصلاة بوقت كاف.وأضاف وكيل الوزارة أن مثل
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الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (3)

التعليم توضح حقيقة توزيع درجات أسئلة الإنجليزي

نفى مسؤولو امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة توزيع درجات نموذج إجابة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، وأنه لا يوجد أيضا تعديل في نموذج الإجابة، كما أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلقَ أي شكاوى حول صعوبة الامتحان، موضحة أن اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أكدت أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي ويتسم بالوضوح. يذكر أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى شهد حالات حزن وبكاء وإغماء بين الطلاب، نتيجة لصعوبة بعض جزئيات الامتحان خاصة سؤال الترجمة والاختيار من متعدد والمحادثة.
عزاء ضحايا حادث المناشي (1)

نائب عن المحافظ يشارك في عزاء ضحايا حادث المناشي

شارك الدكتور عواد أحمد سكرتير عام القليوبية نائبا عن المحافظ، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب، اليوم الجمعة، في العزاء الذي أقيم لـ6 عمال زراعيين من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية، والذين لقوا مصرعهم، صباح أمس الخميس، في حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل، على طريق "القناطر – المناشي" أمام قرية الحسانين، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث بالقناطر والمناشي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون

لجان الغش والشغب في امتحانات الثانوية العامة أزمة كل عام، إذ لا يزال الغش الجماعي يسيطر على لجنتي مدرستي المقدم محمد لطفي العشري، وحسن مصطفى للتعليم الأساسي في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستغاث عدد من المراقبين المنتدبين بوزارة التربية والتعليم، لتأمينهم والسيطرة على أحداث الشغب والغش التي تقع بالقوة، رغم تواجد وتأمين قوات الشرطة خارج أبواب اللجان. وقال المراقبون إن اللجان في مركز بيلا في منتهى الفوضى، إذ لا يوجد سوى ملاحظين اثنين في اللجنة رغم أن كل لجنة تحتاج إلى 4 ملاحظين.
طقس (1)

الحر يرتفع درجتين.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

بـ6 شروط.. الأوقاف ترد على شائعة بناء مساجد بدون ترخيص

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بسماح وزارة الأوقاف ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، مُوضحةً أن الوزارة تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة بين الرأي العام.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

هل أغلقت الدولة 20 ألف مسجد جديد؟.. الأوقاف ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أي مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
سيارة -اسعاف

إصابة طالبتين ومُجند في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

أصيب منذ قليل طالبتان ومجند بالتزامن مع امتحان الثانوية العامة بكفر الشيخ "مادة الاقتصاد" ، حيث تم التعامل مع المصابين بمحيط اللجان وهم "دعاء إبراهيم مرعى بمدرسة النهضة الابتدائية بمطوبس، شهنده أبو زيد بركات بمدرسة الشهيد سمير بدوى للغات" مصابين بمغص كلوى، بينما أصيب مجند يدعى "محمود محمد عبد المعبود" بحالة ضيق فى التنفس بمدرسة المعداوى ببيلا وتم التعامل بواسطة الفرق الطبية المتواجدة داخل المدارس وأطقم سيارات الإسعاف التى تواجدت بمحيط لجان الامتحانات.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

مغص وإغماء لـ3 طالبات في امتحانات الثانوية بكفرالشيخ

تعرضت ثلاث طالبات في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بكفر الشيخ لإصابات بالمغص، وإغماء، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "نهال إبراهيم كمال" بمدرسة محمد فريد الثانوية للبنات، مصابة بحالة إغماء، و"ياسمين عيد عبد المجيد" بمدرسة لطفى السيد مصابة بمغص، ورفضت نقلها إلى المستشفى، وتم إسعافها داخل اللجنة بواسطة فريق طبي. وفي مدرسة كفر الشيخ الإعدادية بنات أصيبت الطالبة "آلاء محمد سالم" بحالة إغماء ليتم نقلها إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، ويتم إسعافها داخل المستشفى.
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