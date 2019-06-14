تحقيق عاجل في واقعة إغلاق مسجد أثناء صلاة الجمعة

تحرير:محمود أبو خضرة ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

أغلق مسجد القبلاوى التابع لقرية حازق، اليوم الجمعة، أبوابه أمام مصلين صلاة الجمعة، بسبب غياب خطيبه وإمام المسجد في واقعة نادرة، ما خلق حالة من الغضب بين الأهالي، وتقدمهم بشكوى جماعية بعد منع فتح المسجد من أداء الصلاة، للشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، والذي اتخذ على الفور قرارا يقتضي بإحالة مدير إدارة أوقاف بيلا، ومفتش المساجد بقرية حازق بمركز بيلا للتحقيق، وذلك لتركهما المسجد مغلقا في صلاة الجمعة ما منع المصلين من أداء الصلاة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن ما حدث من غلق لمسجد القبلاوي التابع لقرية حازق اليوم في أثناء صلاة الجمعة، يعد إهمالا جسيما، وكان لا بد على مدير الإدارة والمفتش التنسيق فيما بينهما، والحرص على توجيه إمام وخطيب للمسجد لأداء الخطبه وصلاة الجمعة قبل الصلاة بوقت كاف.وأضاف وكيل الوزارة أن مثل