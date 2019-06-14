لاعب مغربي يرقص بعد استبعاد زميله من المنتخب (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

حمد الله عبد الرزاق

استمرارا للأزمة التي تفجرت داخل المنتخب المغربي، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما الأربعاء الماضي وشهدت خسارة لأسود الأطلس بهدف دون رد، ورحيل حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي من معسكر أسود أطلس وعدم الاستمرار في قائمة الفريق استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، حيث قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي استدعاء عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير بدلا من حمد الله.

حيث بدأت الأزمة بعد أن أتيحت للمنتخب المغربي فرصة ذهبية لتعديل النتيجة، بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 91، لكن عندما أخذ حمد الله الكرة لتسديد الركلة، دار حوار قصير بينه وبين زميله فيصل فجر. وانتهى الأمر برفض فيصل فجر التنازل عن الركلة وأصر على تنفيذها بنفسه، إلا أنه أضاعها بعد تصد ناجح من حارس