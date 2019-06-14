رياضة

لاعب مغربي يرقص بعد استبعاد زميله من المنتخب (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
حمد الله عبد الرزاق
حمد الله عبد الرزاق
استمرارا للأزمة التي تفجرت داخل المنتخب المغربي، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما الأربعاء الماضي وشهدت خسارة لأسود الأطلس بهدف دون رد، ورحيل حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي من معسكر أسود أطلس وعدم الاستمرار في قائمة الفريق استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، حيث قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي استدعاء عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير بدلا من حمد الله.
حيث بدأت الأزمة بعد أن أتيحت للمنتخب المغربي فرصة ذهبية لتعديل النتيجة، بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 91، لكن عندما أخذ حمد الله الكرة لتسديد الركلة، دار حوار قصير بينه وبين زميله فيصل فجر. وانتهى الأمر برفض فيصل فجر التنازل عن الركلة وأصر على تنفيذها بنفسه، إلا أنه أضاعها بعد تصد ناجح من حارس
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أسود التيرانجا تصل مطار القاهرة للمشاركة في كان 2019

وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى مطار القاهرة الدولي، بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
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أول تعليق من الترجي التونسي بعد رفع الإيقاف عن جريشة

كتب نادى الترجى التونسى على حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" تعليقًا على قرار رفع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الإيقاف عن الحكم المصرى جهاد جريشة الذي أدار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الوداد الرياضي المغربي: "بقدر ما كان قرار إيقاف جريشة أمرا غريبا، إلا أن رفع الإيقاف دون أى توضيحات أمر يدعو للسخرية .. ارتباك شديد فى كاف قبل انطلاق أمم إفريقيا أكثر من أى وقت مضى، أحمد أحمد يعرف ما يجب القيام به للحفاظ على مركزه".
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شاهد سيلفي محمد صلاح وطارق حامد في المنتخب « صورة »

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفقة طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، على هامش تدريبات الثنائي في صالة الجيمانزيوم، بمعسكر الفراعنة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وحقق المنتخب الوطني فوزا معنويا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء أمس الخميس، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية،.
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حمد الله-عبد-الرزاق‎

أزمة جديدة.. حمد الله يضع المغرب في ورطة أمام الكاف

أكد عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، على رفض حمد الله عبد الرزاق، مهاجم أسود الأطلسي والنصر السعودي الخضوع لفحوصات طبية تحت إشرافه صباح اليوم الجمعة مفضلا مغادرة معسكر أسود الاطلسي وعدم خوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. وأعلن الاتحاد المغربي خروج حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.
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بعد رحيله من معسكر المغرب.. أرقام قياسية لحمد الله

تفجرت أزمة كبيرة داخل المنتخب المغربي قبل أيام معدودة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما أمس الأربعاء وشهدت خسارة لأسود أطلس بهدف دون رد، وكشفت الصحف المغربية نية حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي الرحيل من المعسكر وعدم الاستمرار في قائمة البطولة.
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رسميا.. الاتحاد المغربي يعلن استبعاد حمد الله

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم خروج عبد الرزاق حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وأكد الاتحاد المغربي أن خروج حمد الله من معكسر منتخب المغرب بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار الاتحاد إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.
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انقسام في الصحف المغربية حول أداء أسود الأطلس

بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب جامبيا، الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ضرب الانقسام الصحف المغربية، حول أداء منتنخب بلادها في اللقاء الودي التحضيري الذي أقيم مساء أمس، أمام جامبيا، ضمن استعدادات أسود الأطلسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 الشهر الجاري حتى 19 يوليو المقبل. وكشفت صحيفة المنتخب المغربي، أن لقاء منتخب بلادهم أمام جامبيا ليس مقياسا لتقيم أداء اللاعبين قبل المعترك الإفريقي، ولكن كان بمثابة اختبار فني لهم قبل خوض اللقاءات الرسمية، وتجهيزهم فنيا وبدنيا.
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