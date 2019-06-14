حبس عاطلين هجما على شقة وسرقا أصحابها بالإكراه

تحرير:يونس محمد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

حبس - صورة تعبيرية

أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الجمعة، حبس عاطلين اثنين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سيدة بمدينة نصر. وكشفت تحقيقات النيابة، أن الواقعة بدأت عندما تلقى ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من سيدة، 24 سنة، مقيمة بدائرة القسم، تفيد بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بتواجد شخصين مجهولين أدلت بأوصافهما التقريبية، يحمل أحدهما سلاحا ناريا، واستوليا على مشغولات ذهبية عبارة عن "خاتم، حلق"، شاشة، هاتف محمول، كمية من الملابس، تحت تهديد السلاح وفرا هاربين.

كما تبين للنيابة العامة، أن تحريات البحث الجنائي كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، مقيمان بعزبة الهجانة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما طبنجة صوت "المستخدمة في ارتكاب الواقعة" 4 طلقات. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمكنهما من دخول شقة المجني عليها بأسلوب "المفتاح المصطنع"،