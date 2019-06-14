شاهد سيلفي محمد صلاح وطارق حامد في المنتخب « صورة »

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

محمد صلاح

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفقة طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، على هامش تدريبات الثنائي في صالة الجيمانزيوم، بمعسكر الفراعنة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وحقق المنتخب الوطني فوزا معنويا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء أمس الخميس، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية،.

ونشر طارق حامد عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورته مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني في صالة الجيمانزيوم، وذلك على هامش معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا. ويختتم الفراعنة المعسكر الحالي بمواجهة منتخب غينيا يوم الأحد المقبل، قبل أن يشارك في افتتاح بطولة