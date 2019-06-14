رياضة

شاهد سيلفي محمد صلاح وطارق حامد في المنتخب « صورة »

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفقة طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، على هامش تدريبات الثنائي في صالة الجيمانزيوم، بمعسكر الفراعنة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وحقق المنتخب الوطني فوزا معنويا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء أمس الخميس، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية،.
ونشر طارق حامد عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورته مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني في صالة الجيمانزيوم، وذلك على هامش معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا. ويختتم الفراعنة المعسكر الحالي بمواجهة منتخب غينيا يوم الأحد المقبل، قبل أن يشارك في افتتاح بطولة
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أسود التيرانجا تصل مطار القاهرة للمشاركة في كان 2019

وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى مطار القاهرة الدولي، بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
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كتب نادى الترجى التونسى على حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" تعليقًا على قرار رفع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الإيقاف عن الحكم المصرى جهاد جريشة الذي أدار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الوداد الرياضي المغربي: "بقدر ما كان قرار إيقاف جريشة أمرا غريبا، إلا أن رفع الإيقاف دون أى توضيحات أمر يدعو للسخرية .. ارتباك شديد فى كاف قبل انطلاق أمم إفريقيا أكثر من أى وقت مضى، أحمد أحمد يعرف ما يجب القيام به للحفاظ على مركزه".
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لاعب مغربي يرقص بعد استبعاد زميله من المنتخب (فيديو)

استمرارا للأزمة التي تفجرت داخل المنتخب المغربي، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما الأربعاء الماضي وشهدت خسارة لأسود الأطلس بهدف دون رد، ورحيل حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي من معسكر أسود أطلس وعدم الاستمرار في قائمة الفريق استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، حيث قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي استدعاء عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير بدلا من حمد الله.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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تاريخيًا.. أفضل لاعب إفريقي لا يتألق في الكان

تتسلط الأضواء على نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، عندما يشارك رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضهنا مصر هذا الصيف، باعتباره اللاعب الأفضل في القارة الإفريقية في آخر عامين، ومتابعة ماذا سيقدم في البطولة، خاصة أنه منذ ظهور جائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من الكاف للمرة الأولى في عام 1992، لم يتوج بلقب الكان الإفريقي سوى اثنين فقط من اللاعبين مباشرة عقب تتويجهم بالجائزة، وهم يايا توريه مع كوت ديفوار عام 2015 ودخل حينها في فريق البطولة، ورشيدي ياكيني مع نيجيريا في عام 1994 وتوج هدافًا للبطولة برصيد 5 أهداف وتواجد في فريق البطولة أيضًا.
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محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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إعلان جديد.. صلاح يطلب دعم الجماهير قبل أمم إفريقيا

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الجماهير قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة بين الحادي والعشرين من الشهر الجاري حتى التاسع عشر من يوليو المقبل، جاء ذلك عبر فيديو نشره مساء اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مساء الخير عليكوا، أحب أشكر كل الناس اللي وقفت ورايا السنة اللي فاتت، البطولة السنة دي على أرضنا، ابعتولي تشجيعكم من دلوقتي" .
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