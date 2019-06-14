رياضة

أول تعليق من الترجي التونسي بعد رفع الإيقاف عن جريشة

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
الترجي
الترجي
كتب نادى الترجى التونسى على حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" تعليقًا على قرار رفع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الإيقاف عن الحكم المصرى جهاد جريشة الذي أدار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الوداد الرياضي المغربي: "بقدر ما كان قرار إيقاف جريشة أمرا غريبا، إلا أن رفع الإيقاف دون أى توضيحات أمر يدعو للسخرية .. ارتباك شديد فى كاف قبل انطلاق أمم إفريقيا أكثر من أى وقت مضى، أحمد أحمد يعرف ما يجب القيام به للحفاظ على مركزه".
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أوقف جريشة عقب مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الوداد المغربى والترجى، والتى انتهت بالتعادل 1-1، وشهدت جدلا تحكيميا؛ ولكن أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم قرارا برفع الإيقاف عن جريشة. Autant la suspension de l'arbitre Grisha était injuste
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وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى مطار القاهرة الدولي، بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
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طاقم تحكيم مصري لإدارة قمة نصف نهائي كأس تونس

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تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بصعوبة قبول الالتماس المقدم ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي، وبرر «كاف» هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
الترجي-والبنزرتى

كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».
جهاد-جريشة

المصائب لا تأتي فرادى.. صدمة جديدة لجهاد جريشة

صدمة جديدة تلقاها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، بعدما قررت لجنة الحكام بالفيفا استبعاده من المشاركة في مباريات مونديال الشباب المقام حالياً في بولندا، ومن المنتظر عودة جريشة إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة على خلفية هذا القرار. وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعاد الحكم رسمياً بسبب إيقافه لمدة 6 أشهر من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد مخاطبة رسمية من "الكاف" إلى الفيفا لكي لا يستكمل جريشة مشواره في مونديال الشباب.
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