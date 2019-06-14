أول تعليق من الترجي التونسي بعد رفع الإيقاف عن جريشة

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

الترجي

كتب نادى الترجى التونسى على حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" تعليقًا على قرار رفع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الإيقاف عن الحكم المصرى جهاد جريشة الذي أدار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الوداد الرياضي المغربي: "بقدر ما كان قرار إيقاف جريشة أمرا غريبا، إلا أن رفع الإيقاف دون أى توضيحات أمر يدعو للسخرية .. ارتباك شديد فى كاف قبل انطلاق أمم إفريقيا أكثر من أى وقت مضى، أحمد أحمد يعرف ما يجب القيام به للحفاظ على مركزه".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أوقف جريشة عقب مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الوداد المغربى والترجى، والتى انتهت بالتعادل 1-1، وشهدت جدلا تحكيميا؛ ولكن أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم قرارا برفع الإيقاف عن جريشة. Autant la suspension de l'arbitre Grisha était injuste