رياضة

أسود التيرانجا تصل مطار القاهرة للمشاركة في كان 2019

تحرير:أميرة إبراهيم ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
منتخب السنغال يصل مطار القاهرة
منتخب السنغال يصل مطار القاهرة
وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى مطار القاهرة الدولي، بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
وكان في استقبال المنتخب السنغالي المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدني، والسيد مامادو سال السفير السنغالي لدى جمهورية مصر العربية، والسيد ضيا سك رئيس اتحاد الكرة السنغالي. وفي إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الإفريقية لكرة
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أول تعليق من الترجي التونسي بعد رفع الإيقاف عن جريشة

كتب نادى الترجى التونسى على حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" تعليقًا على قرار رفع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الإيقاف عن الحكم المصرى جهاد جريشة الذي أدار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الوداد الرياضي المغربي: "بقدر ما كان قرار إيقاف جريشة أمرا غريبا، إلا أن رفع الإيقاف دون أى توضيحات أمر يدعو للسخرية .. ارتباك شديد فى كاف قبل انطلاق أمم إفريقيا أكثر من أى وقت مضى، أحمد أحمد يعرف ما يجب القيام به للحفاظ على مركزه".
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شاهد سيلفي محمد صلاح وطارق حامد في المنتخب « صورة »

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفقة طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، على هامش تدريبات الثنائي في صالة الجيمانزيوم، بمعسكر الفراعنة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وحقق المنتخب الوطني فوزا معنويا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء أمس الخميس، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية،.
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لاعب مغربي يرقص بعد استبعاد زميله من المنتخب (فيديو)

استمرارا للأزمة التي تفجرت داخل المنتخب المغربي، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما الأربعاء الماضي وشهدت خسارة لأسود الأطلس بهدف دون رد، ورحيل حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي من معسكر أسود أطلس وعدم الاستمرار في قائمة الفريق استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، حيث قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي استدعاء عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير بدلا من حمد الله.
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عصام الحضري

أرقام.. 15 حارسا دافعوا عن عرين الفراعنة بكأس الأمم

استعرض الحساب الرسمي لاتحاد الكرة أرقام حراس المنتخب الوطني على مدار مشاركاتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل أيام من خوض الفراعنة منافسات كان 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والمقامة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك بعد أن نالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
على-غزال

علي غزال: كلنا واحد في المنتخب وجاهزون لكأس الأمم

أكد علي غزال، لاعب خط وسط المنتخب الوطني، جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال غزال في تصريحات تليفزيونية: "نؤدي التدريبات بقوة، من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للمنتخب، وكلنا واحد في المنتخب، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي واحتياطي، الأهم هو أن نحصد لقب البطولة، وهناك لاعبون كانوا يستحقون التواجد مع المنتخب في البطولة الإفريقية، ولكن هذه وجهة نظر الجهاز الفني ويجب على الجميع احترامها، خاصة أن جميع اللاعبين في القائمة النهائية على مستوى عال من الكفاءة".
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كان 2019 يفشل في معادلة الرقم القياسي لكأس الأمم 72

رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات بالنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، اقتصر عدد المنتخبات التي تخوض البطولة للمرة الأولى من خلال هذه النسخة على ثلاثة منتخبات فقط هي موريتانيا ومدغشقر وبوروندي، وعلى مدار 31 نسخة سابقة من البطولة، خلت عشر نسخ فقط من وجود منتخب واحد على الأقل يشارك في البطولة للمرة الأولى، ولكن عدد المشاركين للمرة الأولى في كل بطولة لم يرتبط بشكل كبير بالزيادة التدريجية في عدد المنتخبات التي تشهدها النهائيات وهو ما ينطبق أيضا على النسخة الجديدة (الـ32).
منتخب زيمبابوي

استاد السكة الحديد جاهز لاستقبال زيمبابوي

كشفت الشركة المسئولة عن تطوير استاد نادي السكة الحديد عن جاهزية الملعب لاستضافة تدريبات منتخب زيمبابوي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث شهد الاستاد أعمال التطوير في الملعب الرئيسي والفرعي بالإضافة إلى غرفة خلع الملابس وأرضية المعب ورفع كفاءة الإضاءة والري على الملعب الرئيسي، وذلك بعد أن أعلن منتخب زيمبابوي قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ضمت 23 لاعبًا، علمًا بأن الكاف منح الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط.
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