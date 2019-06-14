أسود التيرانجا تصل مطار القاهرة للمشاركة في كان 2019

تحرير:أميرة إبراهيم ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

منتخب السنغال يصل مطار القاهرة

وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى مطار القاهرة الدولي، بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.

وكان في استقبال المنتخب السنغالي المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدني، والسيد مامادو سال السفير السنغالي لدى جمهورية مصر العربية، والسيد ضيا سك رئيس اتحاد الكرة السنغالي. وفي إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الإفريقية لكرة