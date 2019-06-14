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هاني عازر: أهدي وسام الاستحقاق إلى الشعب المصري

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
هاني عازر
هاني عازر
أعرب الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي الرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، اليوم الجمعة، عن سعادته بتكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا، مؤكدا أن وسام الاستحقاق الذي كرم به اليوم من ألمانيا هو وسام استحقاق لبلاده وللشعب المصري، موجها شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الذي هنأه هاتفيا، وبدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا، وخالد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت، الذين شاركوه اليوم فرحته.
ووجه عازر شكره إلى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على سفرها إلى ألمانيا لحضور حفل التكريم، مؤكدا أن الوزيرة دائما ما تحرص على مشاركة النماذج المصرية سعادتهم بنجاحهم في الخارج، ما يعكس اهتمام الدولة بأبنائها الناجحين حول العالم.اقرأ أيضا| هاني عازر: مصر ستحقق
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الهجوم على ناقلة النفط

مسؤول أمريكي: إيران تمنع سحب ناقلة نفط من خليج عمان

صرح مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بأن سفن إيرانية تمنع من سحب ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت إلى هجوم في خليج عمان، صباح أمس الخميس، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية».
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تحقيق عاجل في واقعة إغلاق مسجد أثناء صلاة الجمعة

أغلق مسجد القبلاوى التابع لقرية حازق، اليوم الجمعة، أبوابه أمام مصلين صلاة الجمعة، بسبب غياب خطيبه وإمام المسجد في واقعة نادرة، ما خلق حالة من الغضب بين الأهالي، وتقدمهم بشكوى جماعية بعد منع فتح المسجد من أداء الصلاة، للشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، والذي اتخذ على الفور قرارا يقتضي بإحالة مدير إدارة أوقاف بيلا، ومفتش المساجد بقرية حازق بمركز بيلا للتحقيق، وذلك لتركهما المسجد مغلقا في صلاة الجمعة ما منع المصلين من أداء الصلاة.
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التعليم توضح حقيقة توزيع درجات أسئلة الإنجليزي

نفى مسؤولو امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة توزيع درجات نموذج إجابة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، وأنه لا يوجد أيضا تعديل في نموذج الإجابة، كما أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلقَ أي شكاوى حول صعوبة الامتحان، موضحة أن اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أكدت أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي ويتسم بالوضوح. يذكر أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى شهد حالات حزن وبكاء وإغماء بين الطلاب، نتيجة لصعوبة بعض جزئيات الامتحان خاصة سؤال الترجمة والاختيار من متعدد والمحادثة.
عزاء ضحايا حادث المناشي (1)

نائب عن المحافظ يشارك في عزاء ضحايا حادث المناشي

شارك الدكتور عواد أحمد سكرتير عام القليوبية نائبا عن المحافظ، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب، اليوم الجمعة، في العزاء الذي أقيم لـ6 عمال زراعيين من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية، والذين لقوا مصرعهم، صباح أمس الخميس، في حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل، على طريق "القناطر – المناشي" أمام قرية الحسانين، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث بالقناطر والمناشي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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شاكر: السيسي قرر مد تحريك أسعار الكهرباء لمصلحة المواطن

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية اتخذت قرار إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء عن المواطن. وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، وأن الحكومة أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن الزيادات التي ستتم تدريجيًّا، وتحديدًا في شهر يوليو من كل عام مع تطبيق الميزانية الجديدة للدولة.
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التحول الرقمي والتهرب الضريبي على مائدة السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلاً عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية، وكذلك الإقرارات الضريبية الإلكترونية.ووفقا للسفير بسام راضي المتحدث الرئاسي، فقد وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين.
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آخرها محمد نجيب.. 6طرق جديدة دخلت الخدمة فى 2019

بدأ صباح اليوم التشغيل التجريبي، لمشروع تطوير محور محمد نجيب، بطول 13 كم، بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة قدرها 377 مليون جنيه، ويمتد من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة، ويمر بالتجمعات الـ3 «الأول شمالًا، والخامس، والثالث جنوبًا» ويربط طريق السويس شمالا، بالطريق الدائرى الأوسطى جنوبا، حيث تم توسعة الطريق ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، محور محمد نجيب ليس المشروع الوحيد الذى يدخل الخدمة هذا العام وإنما هناك مجموعة من الطرق والمحاور التى تم افتتاحها فى عام 2019 وساهمت فى حل الأزمة المرورية.
البابا-تواضروس

البابا تواضروس: السيسي رجل صادق ومصر لم تشهد مثله

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل صادق، وإن مصر على مدى تاريخها لم تشهد رئيسا مثله. وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع مجموعة من الأقباط بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية، أن مصر بها 27 محافظة وأن كنائسنا بخير، لافتًا إلى أن محافظة المنيا يوجد بها أمر خطأ، وعلينا أن نسأل لماذا المنيا تحديدًا؟ وأضاف البابا تواضروس أنه على الإنسان أن يأخذ ما هو مفيد من المجتمع وأن يأخذ ما يناسبه وإلا إذا أخذ كل شيء سيتحول الإنسان إلى "بيلياتشو".
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