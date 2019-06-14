هاني عازر: أهدي وسام الاستحقاق إلى الشعب المصري

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

هاني عازر

أعرب الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي الرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، اليوم الجمعة، عن سعادته بتكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا، مؤكدا أن وسام الاستحقاق الذي كرم به اليوم من ألمانيا هو وسام استحقاق لبلاده وللشعب المصري، موجها شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الذي هنأه هاتفيا، وبدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا، وخالد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت، الذين شاركوه اليوم فرحته.

ووجه عازر شكره إلى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على سفرها إلى ألمانيا لحضور حفل التكريم، مؤكدا أن الوزيرة دائما ما تحرص على مشاركة النماذج المصرية سعادتهم بنجاحهم في الخارج، ما يعكس اهتمام الدولة بأبنائها الناجحين حول العالم.اقرأ أيضا| هاني عازر: مصر ستحقق