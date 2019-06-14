إعلان «الكنز 2».. وطرحه بدور العرض في يوليو (فيديو)
تحرير:التحرير
١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
الكنز
طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "الكنز"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإعلان الرسمي للجزء الثاني من العمل والمنتظر طرحه بدور العرض في شهر يوليو القادم. ويبدأ إعلان "الكنز 2: الحب والمصير" بإطلالة سريعة على القاهرة القديمة، وفي الخلفية صوت النجم محمد سعد وهو يقول: "الكرسي ده سحره غريب، عجيب، يؤمر وينهي ويحط قوانين، ماتعرفش مين اللي بيحكم، أنت ولا الكرسي!"، ثم يظهر محذرًا: "لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف"، ومن بعده تتوالى مشاهد الأبطال هند صبري، محمد رمضان، روبي، عباس أبو الحسن، وغيرهم.
وينتهي إعلان "الكنز 2" بقول محمد رمضان: "هنقاوم الشر بكل الطرق، وبالقتل لو قتلونا، المحروسة بتاعتنا مش بتاعتهم"، ثم يتساءل محمد سعد: "إيه حكاية الكنز؟"، ثم برسالة أحمد رزق: "كل الأبطال اللي في الصورة اختفوا".
تدور أحداث "الكنز" في أربعة عصور؛ العباسي والعثماني والفرعوني وفي السبعينيات، إذ تنتقل الأحداث
وينتهي إعلان "الكنز 2" بقول محمد رمضان: "هنقاوم الشر بكل الطرق، وبالقتل لو قتلونا، المحروسة بتاعتنا مش بتاعتهم"، ثم يتساءل محمد سعد: "إيه حكاية الكنز؟"، ثم برسالة أحمد رزق: "كل الأبطال اللي في الصورة اختفوا".
تدور أحداث "الكنز" في أربعة عصور؛ العباسي والعثماني والفرعوني وفي السبعينيات، إذ تنتقل الأحداث بشأن فساد وسطوة بعض رجال الدين عبر العصور على السلطة، والتعاملات المزيفة والسيئة مع الشعب.
"الكنز" إخراج وقصة سينمائية لشريف عرفة، وقام بكتابة السيناريو والحوار عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، أحمد مالك، أحمد حاتم، وغيرهم، من إنتاج "يونايتد بروس ستوديوز".