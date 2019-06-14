إعلان «الكنز 2».. وطرحه بدور العرض في يوليو (فيديو)

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

الكنز

طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "الكنز"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإعلان الرسمي للجزء الثاني من العمل والمنتظر طرحه بدور العرض في شهر يوليو القادم. ويبدأ إعلان "الكنز 2: الحب والمصير" بإطلالة سريعة على القاهرة القديمة، وفي الخلفية صوت النجم محمد سعد وهو يقول: "الكرسي ده سحره غريب، عجيب، يؤمر وينهي ويحط قوانين، ماتعرفش مين اللي بيحكم، أنت ولا الكرسي!"، ثم يظهر محذرًا: "لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف"، ومن بعده تتوالى مشاهد الأبطال هند صبري، محمد رمضان، روبي، عباس أبو الحسن، وغيرهم.

وينتهي إعلان "الكنز 2" بقول محمد رمضان: "هنقاوم الشر بكل الطرق، وبالقتل لو قتلونا، المحروسة بتاعتنا مش بتاعتهم"، ثم يتساءل محمد سعد: "إيه حكاية الكنز؟"، ثم برسالة أحمد رزق: "كل الأبطال اللي في الصورة اختفوا". تدور أحداث "الكنز" في أربعة عصور؛ العباسي والعثماني والفرعوني وفي السبعينيات، إذ تنتقل الأحداث