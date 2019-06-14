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إعلان «الكنز 2».. وطرحه بدور العرض في يوليو (فيديو)

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
الكنز
الكنز
طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "الكنز"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإعلان الرسمي للجزء الثاني من العمل والمنتظر طرحه بدور العرض في شهر يوليو القادم. ويبدأ إعلان "الكنز 2: الحب والمصير" بإطلالة سريعة على القاهرة القديمة، وفي الخلفية صوت النجم محمد سعد وهو يقول: "الكرسي ده سحره غريب، عجيب، يؤمر وينهي ويحط قوانين، ماتعرفش مين اللي بيحكم، أنت ولا الكرسي!"، ثم يظهر محذرًا: "لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف"، ومن بعده تتوالى مشاهد الأبطال هند صبري، محمد رمضان، روبي، عباس أبو الحسن، وغيرهم.
وينتهي إعلان "الكنز 2" بقول محمد رمضان: "هنقاوم الشر بكل الطرق، وبالقتل لو قتلونا، المحروسة بتاعتنا مش بتاعتهم"، ثم يتساءل محمد سعد: "إيه حكاية الكنز؟"، ثم برسالة أحمد رزق: "كل الأبطال اللي في الصورة اختفوا". تدور أحداث "الكنز" في أربعة عصور؛ العباسي والعثماني والفرعوني وفي السبعينيات، إذ تنتقل الأحداث
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زبيدة ثروت.. سحرت «بيليه» وأوصت بدفنها بجوار «حليم»

زبيدة ثروت.. صاحبة أجمل عيون عرفتها السينما العربية، "القطة" و"ملكة الرومانسية" التي كانت صورة ناجحة للبطلة الرومانتيكية، لم تكن الأكثر موهبةً في نجمات جيلها بل الأكثر جمالًا ورقة، حيث حباها الله بوجه ملائكي منحها القبول، وجعلها تخطف الأنظار، واستمرت مسيرتها الفنية من منتصف الخمسينيات حتى نهاية الثمانينيات، عُرفت خلالها بتنوع أدوارها، فهي الزوجة المخدوعة في "الحب الضائع"، والفتاة المرحة المنطلقة في "زمان يا حب"، وغيرها من الأدوار التي أثرت بها مسيرتها والسينما المصرية.
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عمرو عرفة يعلق على «الممر»: فاكرينها شغلانة سهلة

أعاد المخرج عمرو عرفة نشر فيديو من كواليس تصوير فيلم «الممر»، الذي سبق ونشره بطل العمل أحمد عز عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»، وتظهر فيه المخاطرة التي يتعرض لها فريق العمل في أثناء تصوير مشاهد الأكشن والتفجيرات، ويعرض الفيديو لحظة قيام فريق العمل بتصوير مشهد المواجهة بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية وتبادل إطلاق النيران في الفيلم، وذلك على خلفية قيام قوات الصاعقة المصرية بتدمير أكبر قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل سيناء، وعلق على الفيديو قائلا: «الناس فاكرة إن شغلانتنا سهلة ومايعرفوش إن فيه ناس ممكن تموت في أثناء التصوير، والله من أصعب الشغلانات».
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بطلا «حملة فرعون»: الفيلم وصل إلى العالمية

ينافس فيلم "حملة فرعون" فى موسم عيد الفطر، الذى يشهد صراعًا قويا بين 4 أعمال أخرى، هى: "الممر" للفنان أحمد عز، و"كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال. وعلى الرغم من أن العمل تتوفر فيه العديد من عوامل النجاح فإنه احتل المركز قبل الأخير فى شباك التذاكر، محققا إيرادات تجاوزت 16 مليون جنيه، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكى، ويشارك فى بطولته كل من عمرو سعد، ومحمود عبد المغنى، وروبى، ومحمد لطفى، ورامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم مايك تايسون.
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أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
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رسالة حلا شيحة لمحمد رمضان بعد انتهاء تصوير «زلزال»

أعلنت الفنانة حلا شيحة، مساء اليوم السبت، انتهاء تصوير مسلسل "زلزال" الذي جمعها مع النجم محمد رمضان، ويعرض حاليًا عبر شاشة قناة DMC. ووجهت حلا رسالة إلى محمد رمضان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث وصفت العمل معه بالممتع، وقدّمت الشكر له وشركة الإنتاج "سينرجي" وجميع فريق العمل، وكتبت: "فركش زلزال متشكرة لسينرجي وكل فريق العمل والفنان الجميل النجم محمد رمضان، أنا سعيدة إننا اشتغلنا مع بعض والعمل مع محمد ممتع، أتمنى له التوفيق والنجاح ويارب المسلسل يعجب الجمهور".
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محمد رمضان بـ5 شخصيات في الجزء الثاني من «الكنز»

يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية "علي الزيبق" والتي قدّمها في الجزء الأول من العمل والذي طُرح في دور العرض سبتمبر 2017. وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي محمد رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك "صلاح الكلبي" ويُجسده عباس أبو الحسن، والذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان داخل الفيلم إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.
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ليلى غفران: محمد رمضان حقق نجوميته على حساب بنتي

قالت المطربة المغربية ليلى غفران، مساء اليوم الجمعة، إنها انتقدت مسلسل "ابن حلال" للفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2014، لتطرقه إلى قصة مقتل ابنتها هبة العقاد بشكل مغلوط، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس": "ماكنتش عايزاهم يسردوا القصة غلط، ويطلعوا القاتل الحقيقي بريء"، مشيرة إلى تأكيد صناع العمل عدم ارتباط المسلسل بالواقع، مؤكدة أنها لا تعارض استعراض قصة ابنتها في عمل فني شرط سردها كما حدثت بالفعل.
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