هنا الزاهد ترقص مع صديقاتها على «أعز أصحاب» (فيديو)

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

هنا الزاهد

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي المذيعة بقناة "أون سبورت"، ابنة الملحن والموزع الموسيقي طارق الطهطاوي، بحفل زفافها مساء أمس، على الدكتور أحمد الجوهري، نجل رجل الأعمال رضا الجوهري، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم الفنان صلاح عبد الله، والإعلامية دعاء عامر ونجلها، وكذلك الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد ووالدتهما. وشاركت هنا الزاهد العروس وعدد من صديقاتهما، الرقص على أغنية "أعز أصحاب" للفنانة سوما، حيث تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات.

ونشر حساب غير رسمي لهنا الزاهد عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو من الحفل وهي ترقص مع صديقاتها، وعلّق: "حلوين أوي ما شاء الله، ربنا يخليكوا لبعض". بينما بالأمس شاركت هنا الزاهد، جمهورها، صورتين لها من الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، استعرضت خلالهما فستانها الأنيق. وشاركت هنا الزاهد في الموسم الرمضاني، من