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هنا الزاهد ترقص مع صديقاتها على «أعز أصحاب» (فيديو)

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي المذيعة بقناة "أون سبورت"، ابنة الملحن والموزع الموسيقي طارق الطهطاوي، بحفل زفافها مساء أمس، على الدكتور أحمد الجوهري، نجل رجل الأعمال رضا الجوهري، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم الفنان صلاح عبد الله، والإعلامية دعاء عامر ونجلها، وكذلك الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد ووالدتهما. وشاركت هنا الزاهد العروس وعدد من صديقاتهما، الرقص على أغنية "أعز أصحاب" للفنانة سوما، حيث تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات.
ونشر حساب غير رسمي لهنا الزاهد عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو من الحفل وهي ترقص مع صديقاتها، وعلّق: "حلوين أوي ما شاء الله، ربنا يخليكوا لبعض". بينما بالأمس شاركت هنا الزاهد، جمهورها، صورتين لها من الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، استعرضت خلالهما فستانها الأنيق. وشاركت هنا الزاهد في الموسم الرمضاني، من
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أحمد السقا ومها الصغير

أحمد السقا وزوجته يحتفلان بتخرج نجلهما «ياسين» (صور)

احتفل النجم أحمد السقا بتخرج ابنه الأكبر "ياسين" من المدرسة الثانوية، وحضر برفقة زوجته مها الصغير حفل التخرج. ونشر "ياسين" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا من حفل التخرج ظهر فيها مع والده الفنان أحمد السقا ووالدته المذيعة مها الصغير، اللذان حرصا على التقاط الصور التذكارية معه، بالإضافة لبعض الأصدقاء والزملاء. يذكر أن نفس الحفل شهد حضور الممثلة رانيا يوسف، إذ تخرجت ابنتها الكبرى في نفس المدرسة، وشاركت رانيا يوسف عددًا من الصور والفيديوهات عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وظهر معها أحمد السقا.
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اختيار إلهام شاهين سفيرة «سيدة الأرض»

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أحمد السقا وزوجته يحتفلان بتخرج نجلهما «ياسين» (صور)

احتفل النجم أحمد السقا بتخرج ابنه الأكبر "ياسين" من المدرسة الثانوية، وحضر برفقة زوجته مها الصغير حفل التخرج. ونشر "ياسين" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا من حفل التخرج ظهر فيها مع والده الفنان أحمد السقا ووالدته المذيعة مها الصغير، اللذان حرصا على التقاط الصور التذكارية معه، بالإضافة لبعض الأصدقاء والزملاء. يذكر أن نفس الحفل شهد حضور الممثلة رانيا يوسف، إذ تخرجت ابنتها الكبرى في نفس المدرسة، وشاركت رانيا يوسف عددًا من الصور والفيديوهات عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وظهر معها أحمد السقا.
حفل-واما

نادر حمدي: ألبوم جديد لـ«واما» قريبا

أعلن الملحن والمطرب نادر حمدي، عضو فريق "واما" الغنائي، عن قرب طرح ألبوم جديد للفريق في الفترة المقبلة. وكتب نادر حمدي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قريبًا، ألبوم جديد لفريق واما". وكان "واما" تعاقد مع شركة إنتاج "Highway"، المملوكة للمنتج ياسر خليل، في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين تم التحضير للألبوم الجديد، الذي من المقرر أن يكون جاهزا للطرح في الأسواق صيف 2019، ونص التعاقد أيضًا على أن تقوم الشركة المنتجة بإدارة أعمال "واما" والاتفاق على حفلاتهم داخل مصر وخارجها.
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حقيقة خطبتهما.. ما الذي يجمع منة فضالي وأحمد صفوت؟

كشفت الفنانة منة فضالي، عن عرض مسرحيتها الجديدة "جوازة مرتاحة" على أحد مسارح الفنادق الشهيرة بالغردقة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الدعائي للمسرحية والذي يجمعها بالفنان أحمد صفوت، والذي ترتدي فيه زي الزفاف، معلّقةً: "بسم الله توكلنا على الله جوازة مرتاحة، منة فضالي وأحمد صفوت، إخراج محمد جبر، تأليف أحمد الملواني". وانفعلت منة على أحد المتابعين، حينما علّق على صورة البوستر قائلًا: "هتعلنوا خطوبتكم بعد كده صح؟ زي أي اتنين قبلكم"، لترد عليه قائلةً: "ده مسرح يا محترم.. عيب كده".
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هيفاء وهبي تطلب الدعاء: مريضة بقالي شهر

هنأت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعيد الفطر، ولكنها أثارت قلقهم، حين قالت إنها تمر بوعكة صحية منذ نحو شهر وهذا هو سبب غيابها عن المشاركة فى أى أعمال، ونشرت تغريدة عبر صفحتها عبر «تويتر». وقالت وهبي: "عيد مبارك ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء، عيد مبارك"، وحرص الجمهور على تهنئتها والدعاء لها بالشفاء العاجل.
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