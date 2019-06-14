جريمة

إصابة أمين شرطة ومساعد في حادث سير بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
حادث سير - صورة أرشيفية
حادث سير - صورة أرشيفية
أصيب، اليوم الجمعة، أمين ومساعد شرطة بكسور وسحجات وكدمات بـأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز كفر الدوار في البحيرة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، ما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها، بواسطة قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة.
البداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغا من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بانقلاب سيارة شرطة على الطريق الزراعي السريع، اتجاه القاهرة، أمام منطقة معمل القزاز بدائرة مركز
اقرأ المزيد
كلابش

حلم الطفولة انتهى بكلبش.. قصة سقوط ضابط مرور مزيف

"كرة خطيرة لأيمن أشرف كادت تسفر عن هدف الفراعنة الأول" بقدر من الحماسة وصف المعلق الرياضي حاتم بطيشة فرصة هدف أضاعها ظهير أيسر المنتخب الوطني والنادي الأهلي أمام المرمى التنزاني خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس واحتضنتها عروس البحر الأبيض المتوسط "الإسكندرية" على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب في إطار استعدادات منتخب الساجدين لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
المتهم-بالتزوير

عامل القاهرة تخصص في تزوير المستندات الحكومية

تخصص عامل في تزوير المستندات الحكومية بالقاهرة، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية معينة، لتحقيق أرباح غير مشروعة حتى تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من القبض عليه، وبحوزته مطبوعات مقلدة منسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه، وعثر بحوزته على 71 بصمة أختام شعار الجمهورية "مقلدة" منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، و12 بصمة أكلاشيه منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، وكمية من المستندات والمحررات الرسمية خالية البيانات منسوب صدورها لهيئات حكومية مختلفة، وممهورة بشعار الجمهورية "مقلدة".
شنطة-فلوس

6 قضايا فساد مالي و11 واقعة مصنفات سمعية وبصرية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 6 قضايا فساد مالي، وذلك عقب قيامها بعمل حملة مكبرة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، وكذا لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإداري، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي، في الوقت الذي قامت فيه الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط 11 قضية مصنفات سمعية وبصرية، وملكية فكرية، وبث فضائيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حدة.
حملة-أمنية-في-العبور (2)

ضبط 168 مطلوبا أمنيا و200 طلقة روسية في العمرانية

أعدت قوات الأمن بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، والمسجلين الخطرين المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا، واستهدفت الحملة منطقة العمرانية، خاصة المنطقة الشعبية بنطاق شارع الصدر، ونجحت قوات الحملة فى ضبط العشرات من المطلوبين أمنيا، و122 متهمًا مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم، بينما تم القبض على 24 مسجلا خطرا للاشتباه، وفحص المحاضر التى ما زال الفاعل فيها مجهولا، لمضاهاة أوصاف الجناة بالمتهمين المقبوض عليهم، وعرضهم على الضحايا فى طوابير عرض لبيان إمكان التعرف على أحدهم من قبَل ضحايا حوادث السرقة بالإكراه.
اقرأ المزيد من الأخبار
حريق-سيارات

حريق في سيارة ملاكي يصيب الطريق الزراعي بالشلل

تسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق «القاهرة –الإسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة مركز قليوب في شلل مروري على الطريق من الجانبين، إذ سادت حالة من الهلع والذعر بين قائدي السيارات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي قبل مدخل قرية سنديون التابعة لمركز قليوب باتجاه القاهرة وتفحم السيارة بالكامل وإصابة من كانوا بداخلها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
حريق

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بقرية درشابة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز تسرب غاز منها، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح من الدرجات الثلاثة بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى الرحمانية العام. وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية درشابة بدائرة المركز ويوجد مصابون.
سيارة -اسعاف

حريق هائل في شقة بالبحيرة وإصابة صاحبتها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل داخل شقة بمنطقة المدارس بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة. وأسفر الحريق عن إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة بالذراع اليمنى، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في أثناء إعدادها الطعام، وتم نقل المصابة للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
حريق

بسبب تسرب غاز.. حريق هائل في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في شقة في منطقة برج رشيد، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما أدى إلى حدوث الحريق. والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد بحريق الشقة وتمت السيطرة عليه، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز رشيد لمعاينة الحريق داخل الشقة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org