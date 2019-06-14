إصابة أمين شرطة ومساعد في حادث سير بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

حادث سير - صورة أرشيفية

أصيب، اليوم الجمعة، أمين ومساعد شرطة بكسور وسحجات وكدمات بـأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز كفر الدوار في البحيرة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، ما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها، بواسطة قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة.

البداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغا من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بانقلاب سيارة شرطة على الطريق الزراعي السريع، اتجاه القاهرة، أمام منطقة معمل القزاز بدائرة مركز