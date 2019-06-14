مسؤول أمريكي: إيران تمنع سحب ناقلة نفط من خليج عمان

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

الهجوم على ناقلة نفط - صورة أرشيفية

صرح مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بأن سفن إيرانية تمنع من سحب ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت إلى هجوم في خليج عمان، صباح أمس الخميس، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية».

وأضافت، في بيان: «الحرب الاقتصادية الأمريكية والإرهاب ضد الشعب الإيراني وكذلك وجودها العسكري المكثف في المنطقة كان وسيظل المصدر الرئيسي للانفلات الأمني وعدم الاستقرار».وقالت البعثة الإيرانية: «لا يمكن لحملات التلفيق والتضليل المعلوماتي ولا إلقاء اللوم على الآخرين بشكل مخجل أن تغير الحقائق، يجب على الولايات