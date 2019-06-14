لحظة ضبط الداخلية صفقة مخدرات بـ144 مليون جنيه

القبض على أحد أفراد التشكيل العصابي أرشد ضباط المكافحة عن صفقة جديدة هُربت لمدينة العبور.. تم ضبط 4 ملايين قرص مخدر بحوزته قبل نقل الشحنة.. وفي نفس اليوم سقط صانع الموت
تحرير:يونس محمد١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
المتهم والمضبوطات
أفرج قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، عن مقطع مصور يرصد مراحل الإعداد والتخطيط للإيقاع بتشكيل عصابي حاول تهريب وجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه، داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
وأضافت التحريات، أن التشيكل العصابي يحاول إدخال الشحنة للبلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل، إذ أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم 8 أشخاص، 6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية.
تعود تفاصيل القضية، عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام
وأضافت التحريات، أن التشيكل العصابي يحاول إدخال الشحنة للبلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل، إذ أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم 8 أشخاص، 6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية.
تعود تفاصيل القضية، عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام تشكيل عصابي دولي من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية"، جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون.
وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية تم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين وأمكن ضبط 9 آلاف و450 طربة من مخدر الحشيش، بلغ وزنها طن و908 كيلو جرامات، و3 ملايين و976 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين من أفراد التشكيل "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، في أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة العبور، وبتطوير مناقشتهما وإجراء التحريات اللاحقة، وردت معلومات تفيد تمكن عناصر التشكيل من تهريب إحدى الحاويات لداخل البلاد عبر ميناء بورسعيد، وبداخلها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون مخبأة داخل شحنة "تفاح"، ووصولها لمخزن تابع لأفراد التشكيل بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وأمكن رصدها في أثناء تهريبها داخل إحدى الشاحنات.
وبإصدار أذن من النيابة العامة، تم ضبط السيارة قيادة شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وأسفر التفتيش عن ضبط 4 ملايين و400 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.
وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بـ144 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية استهداف باقي عناصر التشكيل داخل البلاد.
صانع الموت بالاسكندرية
وفى ذات السياق، أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس المتهم بمحاولة تصنيع مخدر الموت "الإكستاسي"، وإرسال المضبوطات للمعامل، وذلك عقب ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية.
كشفت تحقيقات النيابة، أن بداية خيوط القضية انكشفت حين أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطل، ومحكوم عليه غيابيا في قضيتى مخدرات بالسجن 20 سنة، تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة التخليقية، خاصة مخدر "الإكستاسى" المعروف بمخدر الموت، ومحاولته تصنيع ذلك المخدر، مستخدما مكبسا بدائي الصنع، متخذا من محافظة الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، لترويج تلك المواد على متعاطيها من الشباب وخاصةً بالحفلات التى تقام خلال موسم الصيف.
كما تبين من أوراق القضية، أن عقب انتهاء المراقبات ومعرفة الأماكن التي يتردد عليها تم إصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم في أثناء تواجده في المنتزه، وأسفر تفتيش بيته عن ضبط مكبس لتصنيع أقراص الإكستاسى بمشتملاته، و11 اسطمبة حديدية وقوالب مختلفة الأحجام والأشكال تستخدم في كبس الأقراص المخدرة"، وكمية لمادة "إم دي إم إيه" المخدرة.