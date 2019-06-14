لحظة ضبط الداخلية صفقة مخدرات بـ144 مليون جنيه

القبض على أحد أفراد التشكيل العصابي أرشد ضباط المكافحة عن صفقة جديدة هُربت لمدينة العبور.. تم ضبط 4 ملايين قرص مخدر بحوزته قبل نقل الشحنة.. وفي نفس اليوم سقط صانع الموت

تحرير:يونس محمد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

المتهم والمضبوطات

أفرج قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، عن مقطع مصور يرصد مراحل الإعداد والتخطيط للإيقاع بتشكيل عصابي حاول تهريب وجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه، داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

وأضافت التحريات، أن التشيكل العصابي يحاول إدخال الشحنة للبلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل، إذ أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم 8 أشخاص، 6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية. تعود تفاصيل القضية، عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام