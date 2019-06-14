جريمة

لحظة ضبط الداخلية صفقة مخدرات بـ144 مليون جنيه

القبض على أحد أفراد التشكيل العصابي أرشد ضباط المكافحة عن صفقة جديدة هُربت لمدينة العبور.. تم ضبط 4 ملايين قرص مخدر بحوزته قبل نقل الشحنة.. وفي نفس اليوم سقط صانع الموت
تحرير:يونس محمد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
أفرج قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، عن مقطع مصور يرصد مراحل الإعداد والتخطيط للإيقاع بتشكيل عصابي حاول تهريب وجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه، داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
وأضافت التحريات، أن التشيكل العصابي يحاول إدخال الشحنة للبلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل، إذ أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم 8 أشخاص، 6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية. تعود تفاصيل القضية، عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام
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جثة

انتحار طالبة ثانوي بـ«الغلة القاتلة» بسبب الامتحانات

شهدت إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إقدام طالبة بالصف الثالث الثانوي على الانتحار، بتناول قرص من حبوب الغلة القاتلة؛ بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة في أثناء امتحانات الثانوية العامة، وتم نقلها على الفور لمستشفى كوم حمادة العام وتحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام حيث توفيت، وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4626 إداري مركز شرطة كوم حمادة لسنة 2019 وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
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إصابة أمين شرطة ومساعد في حادث سير بالبحيرة

أصيب، اليوم الجمعة، أمين ومساعد شرطة بكسور وسحجات وكدمات بـأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز كفر الدوار في البحيرة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، ما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها، بواسطة قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة.
حبس-متهمه

حبس عاطلين هجما على شقة وسرقا أصحابها بالإكراه

أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الجمعة، حبس عاطلين اثنين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سيدة بمدينة نصر. وكشفت تحقيقات النيابة، أن الواقعة بدأت عندما تلقى ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من سيدة، 24 سنة، مقيمة بدائرة القسم، تفيد بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بتواجد شخصين مجهولين أدلت بأوصافهما التقريبية، يحمل أحدهما سلاحا ناريا، واستوليا على مشغولات ذهبية عبارة عن "خاتم، حلق"، شاشة، هاتف محمول، كمية من الملابس، تحت تهديد السلاح وفرا هاربين.
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حبس صانع مخدر الموت.. والمتهم: بشتغل في الصيف بس

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس المتهم بمحاولة تصنيع مخدر الموت "الإكستاسي"، وإرسال المضبوطات للمعامل، وذلك عقب ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية. وكشفت تحقيقات النيابة، أن بداية خيوط القضية انكشفت حين أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطل، ومحكوم عليه غيابيا في قضيتى مخدرات بالسجن 20 سنة تخصص نشاطه في الاتجار بمخدر "الإكستاسي" المعروف بمخدر الموت، ومحاولته تصنيع ذلك المخدر مستخدما مكبسا بدائي الصنع متخذا من محافظة الإسكندرية مسرحا لنشاطه الإجرامي.
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حشيش

حبس تاجري مخدرات صفقة حشيش العيد بالعمرانية

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس تاجري مخدرات ألقى القبض عليهما عقب كمين محكم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة العمرانية قبل توزيع صفقة العيد، وبحوزتهم 60 طربة حشيش. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن واقعة القبض على المتهمين بدأت عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام اثنين -وهم من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة- ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة في قضية اتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما في نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مكانا لترويج السموم.
طرب-حشيش

سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
ترامادول

إحباط تهريب صفقة ترامادول بـ10 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إحباط محاولة تشكيل عصابي، تهريب كمية كبير من الأقراص المخدرة وقت الإفطار، قدرت ثمن الصفقة بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. تعود الواقعة، عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى تهريب الأقراص المخدرة بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربى للبلاد، وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة مستغلين وقت "الإفطار" فى محاولة لتبديد جهود المكافحة.
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