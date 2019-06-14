سارة الطباخ تدافع عن محمد الشرنوبي وشقيقته

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

محمد الشرنوبي وعائلته

أعلنت المنتجة سارة الطباخ، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أمس الخميس، خطبتها على الفنان محمد الشرنوبي، من خلال نشر صور وفيديوهات تجمعهما في أثناء الخطبة، يأتي هذا بعد قصة حب جمعتهما بدأت منذ تحمسها لإنتاج ألبومه الغنائي الأول "زي الفصول الأربعة". ومنذ الإعلان، وانتشرت أخبارًا تُفيد أن الشرنوبي على خلاف مع عائلته، وخاصة شقيقته "رشا"، ورد عليها الشرنوبي بنشره صورا مع عائلته وكتب عبر "فيسبوك": "مهما الواحد يلف ويشوف في الدنيا مابيلاقيش حد يحبه ويخاف عليه زي أهله"، وعلّقت شقيقته: "ربنا يخليكو ليّا يا حبيبي.. أنتو أحلى وكل حاجة أصلا.. بحبك".

وحرصت خطيبة محمد الشرنوبي، المنتجة سارة الطباخ، على الدفاع عنه وأسرته من خلال منشور عبر حسابها بـ"فيسبوك"، حيث كتبت اليوم الجمعة: "رشا الشرنوبي صوت مصري مهم جدًا كنت بتمنى ولسه بتمنى أوقع معاها في شركة إنتاجي، في خلال اليومين اللي فاتوا أخبار كتير مالهاش أي أساس منتشرة جدًا على المواقع الإخبارية منها