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سارة الطباخ تدافع عن محمد الشرنوبي وشقيقته

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
محمد الشرنوبي وعائلته
محمد الشرنوبي وعائلته
أعلنت المنتجة سارة الطباخ، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أمس الخميس، خطبتها على الفنان محمد الشرنوبي، من خلال نشر صور وفيديوهات تجمعهما في أثناء الخطبة، يأتي هذا بعد قصة حب جمعتهما بدأت منذ تحمسها لإنتاج ألبومه الغنائي الأول "زي الفصول الأربعة". ومنذ الإعلان، وانتشرت أخبارًا تُفيد أن الشرنوبي على خلاف مع عائلته، وخاصة شقيقته "رشا"، ورد عليها الشرنوبي بنشره صورا مع عائلته وكتب عبر "فيسبوك": "مهما الواحد يلف ويشوف في الدنيا مابيلاقيش حد يحبه ويخاف عليه زي أهله"، وعلّقت شقيقته: "ربنا يخليكو ليّا يا حبيبي.. أنتو أحلى وكل حاجة أصلا.. بحبك".
وحرصت خطيبة محمد الشرنوبي، المنتجة سارة الطباخ، على الدفاع عنه وأسرته من خلال منشور عبر حسابها بـ"فيسبوك"، حيث كتبت اليوم الجمعة: "رشا الشرنوبي صوت مصري مهم جدًا كنت بتمنى ولسه بتمنى أوقع معاها في شركة إنتاجي، في خلال اليومين اللي فاتوا أخبار كتير مالهاش أي أساس منتشرة جدًا على المواقع الإخبارية منها
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حفل شارموفرز والعسيلي وزاب ثروت كامل العدد (صور)

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تامر عاشور الليلة في الأوبرا.. تعرف على الأسعار

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محمد-الشرنوبي

أول تعليق لمحمد الشرنوبي بعد الخطوبة

بعد إعلان المنتجة سارة الطباخ خطبتها من الفنان محمد الشرنوبي، نشر مجموعة من الصور مع عائلته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "مهما الواحد يلف ويشوف في الدنيا مابيلقيش حد يحبه ويخاف عليه زي أهله، ربنا يخليكو ليا"، وحرصت شقيقته رشا على التعليق وكتبت: "ربنا يخليكو ليا يا حبيبي.. انتو أحلى وكل حاجة أصلا.. باحبك". نشرت المنتجة سارة الطباخ مجموعة من الفيديوهات لمتابعيها في أثناء خطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي علي «إنستجرام»، وكتبت سارة على الفيديوهات: "رسميًا مخطوبة لمحمد الشرنوبي".
محمد-الشرنوبي

خطوبة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ (فيديو)

نشرت المنتجة سارة الطباخ، مجموعة من الفيديوهات لمتابعيها أثناء خطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي علي "انستجرام"، وكتبت سارة على الفيديوهات: "رسميًا مخطوبة لمحمد الشرنوبي"، وظهر الأخير فى الفيديو وهو جالس وسط عائلتها ويطلب يدها من والدها، وحرص عدد من الفنانين على تهنئتهم على الخطوبة ومشاركتهم فرحتهم منهم الفنانة رانيا يوسف التى كتبت "مبروك"، والملحن نادر حمدي، ومى سليم، وإنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، وكتب" مبروك ليكوا أنا فرحانة جدا"
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