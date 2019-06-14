بعد هجوم خليج عمان.. ترامب: مستعد للتباحث مع إيران

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

في الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتهامات والتهديدات، بشان حادث استهداف ناقلة نفط في خليج عمان، صباح أمس الخميس، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، أعلن فيه عن استعداده لعقد محادثات مع إيران في الوقت الذي تكون فيه مستعدة لذلك، قائلا: "نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض، أنا مستعد عندما يكونون مستعدين، لست في عجلة". وحول الآلية التي سيتعامل بها مع إيران وكيفية منع مثل هذه الحادثة في المستقبل رد ترامب: "سنرى ما سيحدث".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، عن قلقه من التطورات الجارية في منطقة الخليج ويدعو للتوصل إلى تهدئة. فيما صرح مسؤول أمريكي، بأن سفن إيرانية تمنع من سحب ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت إلى هجوم في خليج عمان، صباح أمس الخميس، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل