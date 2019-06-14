رياضة

أحمد أحمد يصل القاهرة لمتابعة استعدادات أمم أفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ظهر مساء الجمعة إلى مصر، بعد انتهاء التحقيقات التي كانت أجرتها معه السلطات الفرنسية لاستجوابه في باريس على خلفية اتهامه بشبهات فساد، وتأتي زيارة أحمد أحمد، بعد ايام قلبلة من اطلاق سراحه من السلطات الفرنسية، حيث حضر إلى مصر لمتابعة الإستعدادات الأخيرة قبل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.
ونشر حمادة شادي، منسق الشركة الراعية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، صورة تجمعه بأحمد أحمد في مقر اقامة رئيس الكاف باحد الفنادق، وكتب عليها: "حمد لله على السلامة في مصر". ويعقد أحمد أحمد رئيس الكاف جلسات مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا للتنظيم ووضع الرتوش الأخيرة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها
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منتخب السنغال يصل الإسماعيلية استعدادا للقاء نيجيريا

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة منتخب السنغال المكونة من 30 لاعبا وإداريا إلى محافظة الاسماعيلية لإقامة معسكر على مدار يومين قبل لقاء منتخب نيجريا، يوم الأحد المقبل، الودي على هامش مشاركة الفرق الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، على ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكان على رأس البعثة اللاعب ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وزميل اللاعب المصري محمد صلاح، وعدد كبير من نجوم المنتخب.
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سر اجتماع رئيس الكاف مع «جريشة» بعد رفع الإيقاف عنه

عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، جلسة مطولة مع الحكم الدولي المصري جهاد جريشة عقب قرار رفع الإيقاف عن الأخير، في حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أثناء تواجد رئيس الكاف في مصر لعقد جلسات مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا ومتابعة الاستعدادات الأخيرة لبطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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أسود التيرانجا تصل مطار القاهرة للمشاركة في كان 2019

وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى مطار القاهرة الدولي، بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
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رئيس الفيفا يكشف موقف أحمد أحمد من رئاسة الكاف

كشف السويسري جياني إينفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأنه سوف يتجه للقيام ببعض التعديلات الإدارية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في المرحلة المقبلة، وتحدث انفانتينو للصحافة الفرنسية أمس الأربعاء في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب تطرق فيها للحديث عن أحمد أحمد رئيس الكاف وما يحدث داخل القارة الإفريقية. وتم توجيه سؤلا لجياني حول ما حدث في فرنسا الأسبوع الماضي من القبض والتحقيق مع رئيس الكاف، أجاب: "في البداية يجب احترام فرضية وإمكانية البراءة، واضح للجميع أن هناك مشاكل، جميعنا شاهد ذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا".
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نجم تونس: ما حدث في مباراة الترجي والوداد «فضيحة»

هاجم طارق ذياب نجم الكرة التونسية السابق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ورئيسه أحمد أحمد مطالبًا بتغييره في أقرب وقت ممكن. وقال طارق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «بالنسبة لي الاتحاد الإفريقي هو أسوأ اتحاد في العالم، نحن متأخرون بسبب هذا الاتحاد، لدينا مشاكل في التحكيم ومشاكل في التنظيم ولدينا رئيس اتحاد إفريقي ضعيف». وتابع: «يجب أن يتم تطوير الكاف، لدينا لاعبين كبار في إفريقيا، لم يحدث أن رأينا نجم كبير مثل جورج ويا أو إيتو أو دروجبا على رأس الاتحاد الإفريقي».
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عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا

أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال. وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.
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بسبب الاغتصاب.. إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني السابق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم السبت إيقاف كيرامودان كريم رئيس اتحاد أفغانستان السابق، مدى الحياة من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم من عمل إداري أو أي شيء آخر سواء محليًّا أو دوليًّا، بسبب إساءة استخدام منصبه كرئيس اتحاد والإساءة الجنسية للاعبات المنتخب الأفغاني لكرة القدم، كذلك فرضت غرامة قيمتها مليون فرنك سويسري (مليون دولار)، بقرار الغرفة القضائية بلجنة القيم في الفيفا، وتم إخطار جميع الجهات المختصة باللعبة بهذا القرار من قبل الاتحاد.
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