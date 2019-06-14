أحمد أحمد يصل القاهرة لمتابعة استعدادات أمم أفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

أحمد أحمد

وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ظهر مساء الجمعة إلى مصر، بعد انتهاء التحقيقات التي كانت أجرتها معه السلطات الفرنسية لاستجوابه في باريس على خلفية اتهامه بشبهات فساد، وتأتي زيارة أحمد أحمد، بعد ايام قلبلة من اطلاق سراحه من السلطات الفرنسية، حيث حضر إلى مصر لمتابعة الإستعدادات الأخيرة قبل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.

ونشر حمادة شادي، منسق الشركة الراعية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، صورة تجمعه بأحمد أحمد في مقر اقامة رئيس الكاف باحد الفنادق، وكتب عليها: "حمد لله على السلامة في مصر". ويعقد أحمد أحمد رئيس الكاف جلسات مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا للتنظيم ووضع الرتوش الأخيرة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها