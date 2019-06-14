رياضة

أحمد أحمد يصل القاهرة لمتابعة استعدادات أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ظهر مساء الجمعة إلى مصر، بعد انتهاء التحقيقات التي كانت أجرتها معه السلطات الفرنسية لاستجوابه في باريس على خلفية اتهامه بشبهات فساد، وتأتي زيارة أحمد أحمد، بعد ايام قلبلة من اطلاق سراحه من السلطات الفرنسية، حيث حضر إلى مصر لمتابعة الإستعدادات الأخيرة قبل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.
ونشر حمادة شادي، منسق الشركة الراعية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، صورة تجمعه بأحمد أحمد في مقر اقامة رئيس الكاف باحد الفنادق، وكتب عليها: "حمد لله على السلامة في مصر".   ويعقد أحمد أحمد رئيس الكاف جلسات مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا للتنظيم ووضع الرتوش الأخيرة لبطولة الأمم الأفريقية التى
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جهاد-جريشة (1)

أول تعليق من جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف عنه

تحدث الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، عن كواليس تعرضه للإيقاف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عقب مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، ورفع الإيقاف وعما إذا كان القرار اتخاذ ثم إلغائه سيؤثر على جهوده في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وقال جريشة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «بالعكس هذا يمنحني إصرارا أكبر في البطولة على الظهور بشكل جيد». وتابع: «لا توجد ضغوط، لعبت مباريات وبطولات كبرى وسأتخذ مما حدث دافعا لي في البطولة من أجل تشريف التحكيم المصري».
إيهاب-الألفي-مدرب سلة-سيدات-مصر-

مدرب سلة الأهلي مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، تعيين إيهاب الألفي المدير الفني الأسبق لفريق سيدات الأهلي، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات، حيث دخل المنتخب الأول لكرة السلة سيدات في معسكر مغلق بالإسكندرية صباح أمس الخميس يستمر حتى 17 يونيو الجاري، وتتجه بعثة المنتخب للقاهرة لاستكمال المعسكر حتى يوم 23 من الشهر ذاتة قبل موعد السفر مباشرةً إلى أوغندا للمشاركة في تصفيات البطولة الإفريقية، وتقام التصفيات يوم 24 من يونيو، الجارى بأوغندا، وتعد التصفيات مؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، وكذلك البطولة الإفريقية التى ستقام بالسنغال.
كريستيانو-رونالدو (8)

رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع نجم كولومبيا

أكد لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية الأسبق، على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي الذي يلعب له مع زميله السابق في ريال مدريد خاميس رودريجيز، بعد أن تم ربط الكولومبي الدولي بالانتقال إلى نادي نابولي الإيطالي منذ إعلان نادي بايرن ميونخ الألماني نيته في عدم تفعيل خيار الشراء في عقد إعارته من نادي ريال مدريد الإسباني، وفي ظل عدم رغبة اللاعب العودة للفريق الملكي مع تواجد الفرنسي زين الدين زيدان كمدير فني لريال مدريد.
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احمد-احمد-وانفانتينو

رئيس الفيفا يكشف موقف أحمد أحمد من رئاسة الكاف

كشف السويسري جياني إينفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأنه سوف يتجه للقيام ببعض التعديلات الإدارية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في المرحلة المقبلة، وتحدث انفانتينو للصحافة الفرنسية أمس الأربعاء في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب تطرق فيها للحديث عن أحمد أحمد رئيس الكاف وما يحدث داخل القارة الإفريقية. وتم توجيه سؤلا لجياني حول ما حدث في فرنسا الأسبوع الماضي من القبض والتحقيق مع رئيس الكاف، أجاب: "في البداية يجب احترام فرضية وإمكانية البراءة، واضح للجميع أن هناك مشاكل، جميعنا شاهد ذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا".
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نجم تونس: ما حدث في مباراة الترجي والوداد «فضيحة»

هاجم طارق ذياب نجم الكرة التونسية السابق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ورئيسه أحمد أحمد مطالبًا بتغييره في أقرب وقت ممكن. وقال طارق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «بالنسبة لي الاتحاد الإفريقي هو أسوأ اتحاد في العالم، نحن متأخرون بسبب هذا الاتحاد، لدينا مشاكل في التحكيم ومشاكل في التنظيم ولدينا رئيس اتحاد إفريقي ضعيف». وتابع: «يجب أن يتم تطوير الكاف، لدينا لاعبين كبار في إفريقيا، لم يحدث أن رأينا نجم كبير مثل جورج ويا أو إيتو أو دروجبا على رأس الاتحاد الإفريقي».
عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا

أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال. وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.
منتخب-أفغانستان‎

بسبب الاغتصاب.. إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني السابق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم السبت إيقاف كيرامودان كريم رئيس اتحاد أفغانستان السابق، مدى الحياة من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم من عمل إداري أو أي شيء آخر سواء محليًّا أو دوليًّا، بسبب إساءة استخدام منصبه كرئيس اتحاد والإساءة الجنسية للاعبات المنتخب الأفغاني لكرة القدم، كذلك فرضت غرامة قيمتها مليون فرنك سويسري (مليون دولار)، بقرار الغرفة القضائية بلجنة القيم في الفيفا، وتم إخطار جميع الجهات المختصة باللعبة بهذا القرار من قبل الاتحاد.
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