رياضة

سر اجتماع رئيس الكاف مع «جريشة» بعد رفع الإيقاف عنه

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، جلسة مطولة مع الحكم الدولي المصري جهاد جريشة عقب قرار رفع الإيقاف عن الأخير، في حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أثناء تواجد رئيس الكاف في مصر لعقد جلسات مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا ومتابعة الاستعدادات الأخيرة لبطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
وعلمت "التحرير" أن أبوريدة طلب من جهاد جريشة الحضور لعقد جلسة مع أحمد أحمد لتوضيح موقفه من الإيقاف، حيث أكد الحكم، أنه تعرض لظلم كبير خاصة بعد الإشادة التي نالها من لجنة التحكيم بالكاف، على أدائه في ذهاب دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، وتفهم رئيس الكاف وجهة نظر جريشة وتعرضه للظلم. وأعلن
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منتخب السنغال يصل الإسماعيلية استعدادا للقاء نيجيريا

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة منتخب السنغال المكونة من 30 لاعبا وإداريا إلى محافظة الاسماعيلية لإقامة معسكر على مدار يومين قبل لقاء منتخب نيجريا، يوم الأحد المقبل، الودي على هامش مشاركة الفرق الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، على ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكان على رأس البعثة اللاعب ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وزميل اللاعب المصري محمد صلاح، وعدد كبير من نجوم المنتخب.
أحمد أحمد رئيس الكاف

أحمد أحمد يصل القاهرة لمتابعة استعدادات أمم أفريقيا

وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ظهر مساء الجمعة إلى مصر، بعد انتهاء التحقيقات التي كانت أجرتها معه السلطات الفرنسية لاستجوابه في باريس على خلفية اتهامه بشبهات فساد، وتأتي زيارة أحمد أحمد، بعد ايام قلبلة من اطلاق سراحه من السلطات الفرنسية، حيث حضر إلى مصر لمتابعة الإستعدادات الأخيرة قبل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.
منتخب-السنغال-يصل-مطار-القاهرة (1)

أسود التيرانجا تصل مطار القاهرة للمشاركة في كان 2019

وصل عصر اليوم منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى مطار القاهرة الدولي، بصالة (4) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضى الأبرز في إفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
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هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

إخلاء سبيل رئيس الكاف بعد التحقيق معه (صور)

كشف مصدر، داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن السلطات الفرنسية قامت بإخلاء سبيل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مثوله للتحقيق، بعدما تم القبض عليه، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل استجوابه فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

رئيس الكاف يشيد باستعدادات البطولة الإفريقية

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأجهزة المعنية على الدعم المستمر والعمل الضخم لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر الحالي، كما وجه رئيس الاتحاد الإفريقي الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومجموعة عمل البطولة على هذا الجهد الكبير، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العمومية للكاف المنعقدة على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في باريس.
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هل تخلى اتحاد الكرة عن جهاد جريشة بسبب الدولارات؟

لا صوت يعلو داخل اتحاد الكرة على صوت المشهد المخزي الذي وقفه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد قرار الاتحاد الإفريقي الصادم بإيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة على خلفية إدارته مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، قرار الكاف بإيقاف جريشة وقف كل العاملين في الجبلاية أمامه بشكل مهين، بعدما اتفقوا على الظلم البين الذي تعرض له الحكم المصري ولم يتحرك منهم أحد، وتحول المجلس إلى جماهير تنتظر أن يصدر أي قرار أو تدخل بعيدًا عنهم خاصة أن هناك مصالح يرتبط بها أعضاء المجلس مع الكاف.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بعد إيقاف جريشة.. لماذا يكره أحمد أحمد المصريين؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.
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