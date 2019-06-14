سر اجتماع رئيس الكاف مع «جريشة» بعد رفع الإيقاف عنه

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

جهاد جريشة

عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، جلسة مطولة مع الحكم الدولي المصري جهاد جريشة عقب قرار رفع الإيقاف عن الأخير، في حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أثناء تواجد رئيس الكاف في مصر لعقد جلسات مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا ومتابعة الاستعدادات الأخيرة لبطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

وعلمت "التحرير" أن أبوريدة طلب من جهاد جريشة الحضور لعقد جلسة مع أحمد أحمد لتوضيح موقفه من الإيقاف، حيث أكد الحكم، أنه تعرض لظلم كبير خاصة بعد الإشادة التي نالها من لجنة التحكيم بالكاف، على أدائه في ذهاب دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، وتفهم رئيس الكاف وجهة نظر جريشة وتعرضه للظلم. وأعلن